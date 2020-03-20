Новость Президент обратился к украинцам из-за Covid-2019 Добавлено: 2020-03-20 14:06:38 Корреспондент: Алексей Свидров

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о противодействии распространению коронавируса Covid-2019. Об этом сообщает его пресс-служба.

«Прежде всего – у нас есть очень радостная новость. Пациенту из Черновцов был сделан повторный лабораторный анализ на коронавирус. И он во второй раз показал отрицательный результат.

А значит – можем констатировать официально: в Украине есть первый человек, который излечился от коронавируса! Сегодня его выписывают из больницы, и он возвращается домой. Я поздравляю и его лично, и всю нашу страну!

Это самое приятное сообщение за последние дни, и оно свидетельствует о том, что у нас точно все будет хорошо. Главное – сохранять спокойствие и режим изоляции.

Также мы получили первую партию экспресс-тестов, изготовленную Институтом молекулярной биологии Национальной академии наук Украины.

Я очень благодарен нашим ученым, нашим специалистам за то, что в короткие сроки они смогли это сделать.

Еще хочу сказать, что в ближайшие 48 часов мы ожидаем прибытия в Украину из Китая:

10 миллионов высокоточных лабораторных тестов, которые будут распределены по всем уголкам Украины.

10 аппаратов искусственной вентиляции легких.

1 миллиона масок, которые поступят в украинские аптеки.

100 тысяч масок повышенной защиты для врачей и сотрудников полиции.

400 тысяч экспресс-тестов и 10 тысяч литров дезинфицирующей жидкости.

Мы сделаем все, чтобы обеспечить средствами индивидуальной защиты, экспресс-тестами, дезинфекторами каждого гражданина Украины. Каждого из вас.

В настоящее время для противодействия распространению коронавируса привлечено более 15 тысяч полицейских. Кроме прочего, они будут контролировать, как наши перевозчики и субъекты хозяйствования выполняют ограничения, установленные правительством. Но я верю, что мы все – сознательные граждане, и постоянный контроль со стороны полиции не понадобится.

Также главам ОГА и мэрам крупных городов поставлена задача максимально увеличить количество маршруток, автобусов, троллейбусов в своих регионах.

Это поможет соблюдать ограничение в 10 и 20 пассажиров.

Я призываю каждого главу ОГА и каждого мэра осознать свою персональную ответственность, активно и эффективно решать транспортные проблемы в вашем регионе. Это очень важно для здоровья всех украинцев.

Теперь по поводу наших граждан за рубежом. За последние пять дней мы вернули более 50 тысяч украинских граждан. На сегодня запланировано 42 авиарейса, которые доставят еще восемь тысяч украинцев.

Вчера у меня был разговор с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Мы договорились о взаимной эвакуации украинцев из Канады и канадцев из Украины. Тех, кто в этом нуждается.

С Венгрией и Польшей мы договорились о транзитных коридорах, по которым наши люди смогут вернуться домой. А еще – мы взаимодействуем с польской железной дорогой. И сегодня из Перемышля отправятся пять поездов, которые доставят в Украину около трех тысяч граждан.

А на завтра запланирован поезд, который вернет украинцев из Литвы и Латвии.

Все, кто возвращается из-за границы, проходит обязательную медицинскую проверку. Очень радует, что подавляющее большинство сознательно выбирает домашнюю самоизоляцию на 14 дней. Даже несмотря на отсутствие у них симптомов.

Всех украинцев, которые продолжают оставаться дома, я хочу поблагодарить за сознательность и чувство ответственности. Оставаясь дома, вы помогаете нераспространению вируса, не подвергаете риску ни себя, ни окружающих.

Также я хочу поддержать флешмоб мировых и украинских врачей и от себя призывать: «Врачи остаются на работе ради вас. Оставайтесь дома ради них».

Знаете, сегодня я позвонил своей маме. Все эти дни я прошу ее оставаться дома. И все эти дни она не очень-то слушается. Говорит: «Лучше меня никто не выберет нужные продукты». Но, в конце концов, мне удалось ее убедить, и мама согласилась не выходить из дома без крайней необходимости.

Друзья! Позвоните своим родителям, своим бабушкам и дедушкам. Привезите им все необходимое. Или закажите им онлайн-доставку продуктов и лекарств. Научите их и самих заказывать такую онлайн-доставку. Научите оплачивать коммунальные услуги онлайн. Сделайте все, чтобы минимизировать их выходы на улицу и контакты в магазинах, банках, на почте. Попросите их оставаться дома. Не давайте вирусу шансов.

Дорогие украинцы! Эгоизм – это собрат коронавируса. Сегодня мы не имеем права думать только о собственных потребностях. И не можем допустить, чтобы миллион украинцев заболели одновременно. Такого не выдержит ни одна медицинская система ни одной страны. Наша общая задача – максимально уменьшить распространение вируса. И лучший способ для этого – быть дома.

Так вы заботитесь о самых слабых. О тех, кто в зоне риска.

Оставайтесь дома и будьте здоровы, дорогие украинцы!

Желаю вам 36,6!

Давайте беречь себя! Сбережем Украину!», - говорится в сообщении.

Новости от ИА "Новости мира" в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

Президент Украины Виктор Янукович обратился к украинцам по п...

В. Янукович обратился к украинцам по поводу подписания СА с ЕС

Президент Украины Виктор Янукович обратился к украинцам и отметил, что альтернативы построению общества европейских стандартов в Украине - нет, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Уважаемые соотечественники! В ближайшее время я сделаю широкое интервью на телевидении и отвечу на все вопросы. А сегодня я хотел бы подчеркнуть - альтернативы построению общества европейских стандартов в Украине - нет. И моя политика на этом пути всегда была и остается последовательной. Реформы, которые мы совершаем, - это подтверждение того, что мы идем по европейскому пути. Мы строим государство, в кот..... В. Януковичпо поводу подписания СА с ЕСУкраины Виктор Януковичи отметил, что альтернативы построению общества европейских стандартов в Украине - нет, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства."Уважаемые соотечественники! В ближайшее время я сделаю широкое интервью на телевидении и отвечу на все вопросы. А сегодня я хотел бы подчеркнуть - альтернативы построению общества европейских стандартов в Украине - нет. И моя политика на этом пути всегда была и остается последовательной. Реформы, которые мы совершаем, - это подтверждение того, что мы идем по европейскому пути. Мы строим государство, в кот..... Читать новость...

Азаров обратился к украинцам с видеообращением...

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров обратился к гражданам страны по поводу своей отставки с должности главы правительства. В видеообращении, которое обнародовано на официальном сайте политика и на его странице в Facebook, Николай Азаров поблагодарил украинцев за поддержку, а также объяснил, для чего он написал заявление.

«Для меня единство и целостность нашей страны, возможность ее успешного развития - самое главное. Амбиции - это второстепенное», - заявил Николай Азаров, обращаясь к гражданам украинского государства.

Также политик уверен, что те решения, которые приняла сегодня Верховная Рада вместе с отставкой главы правительства, создадут достаточно основ для к..... Бывший премьер-министр Украины Николай Азаровк гражданам страны по поводу своей отставки с должности главы правительства. В видеообращении, которое обнародовано на официальном сайте политика и на его странице в Facebook, Николай Азаров поблагодарил украинцев за поддержку, а также объяснил, для чего он написал заявление.«Для меня единство и целостность нашей страны, возможность ее успешного развития - самое главное. Амбиции - это второстепенное», - заявил Николай Азаров, обращаясь к гражданам украинского государства.Также политик уверен, что те решения, которые приняла сегодня Верховная Рада вместе с отставкой главы правительства, создадут достаточно основ для к..... Читать новость...

Зеленский обратился к украинцам из-за коррупции...

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение в Facebook, в котором призвал украинцев обращаться в Национальное антикоррупционное бюро, если у них требуют взятку.

«Мы никогда не преодолеем коррупцию, если вы будете закрывать на нее глаза. Требуют взятку? Предлагают "откат"? Пожалуйста, не молчите! Обращайтесь на горячую линию НАБУ - 0800503 200. Каждый из вас может начать менять страну уже сегодня!», - отметил он.

Ранее Верховная Рада Украины приняла в первом чтении президентский законопроект №1010 «О внесении изменений в закон "О предотвращении коррупции" по поводу обличителей коррупции».

Им предлагается внести из..... Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение в Facebook, в котором призвал украинцев обращаться в Национальное антикоррупционное бюро, если у них требуют взятку.«Мы никогда не преодолеем коррупцию, если вы будете закрывать на нее глаза. Требуют взятку? Предлагают "откат"? Пожалуйста, не молчите! Обращайтесь на горячую линию НАБУ - 0800503 200. Каждый из вас может начать менять страну уже сегодня!», - отметил он.Ранее Верховная Рада Украины приняла в первом чтении президентский законопроект №1010 «О внесении изменений в закон "О предотвращении коррупции" по поводу обличителей коррупции».Им предлагается внести из..... Читать новость...

Зеленский обратился к украинцам из-за «формулы Штайнмайера»...

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам, чтобы объяснить значение так называемой «формулы Штайнмайера». Об этом сообщает его пресс-служба.

«Эта формула говорит только одно – когда должен заработать так называемый закон об особом статусе Донбасса. А именно – после проведения там местных выборов, которые пройдут по Конституции Украины, законодательству Украины, и после публикации отчета ОБСЕ о том, что выборы прошли в соответствии с международными демократическими стандартами», - отметил он.

Зеленский добавил, что теперь состоится встреча в Нормандском формате, на которой стороны обсудят пути прекращения войны на Донб..... Украины Владимир Зеленский, чтобы объяснить значение так называемой «формулы Штайнмайера». Об этом сообщает его пресс-служба.«Эта формула говорит только одно – когда должен заработать так называемый закон об особом статусе Донбасса. А именно – после проведения там местных выборов, которые пройдут по Конституции Украины, законодательству Украины, и после публикации отчета ОБСЕ о том, что выборы прошли в соответствии с международными демократическими стандартами», - отметил он.Зеленский добавил, что теперь состоится встреча в Нормандском формате, на которой стороны обсудят пути прекращения войны на Донб..... Читать новость...

Зеленский обратился к украинцам из-за введения ограничительн...

Президент Украины Владимир Зеленский выступил обращения к гражданам страны в связи с введением карантина из-за коронавируса Covid-2019. Об этом сообщает его пресс-служба.

«Всем привет!

Начну не с официального «Добрый вечер, дорогие украинцы», а с забытого, но очень актуального сегодня – «Здоровенькі були!»

Прежде всего я благодарю всех, кто прислушался к совету и сегодня остался дома.

Это действительно очень важно для вашей жизни и вашего здоровья. Есть и другой позитив в карантине: впервые за долгое время в Киеве резко снизился уровень загрязнения воздуха. И это не может не радовать.

Продуктовые магазины, аптеки, АЗС, банки, страховые компании и вс..... Украины Владимир Зеленский выступил обращения к гражданам страны в связи с введением карантинакоронавируса. Об этом сообщает его пресс-служба.«Всем привет!Начну не с официального «Добрый вечер, дорогие украинцы», а с забытого, но очень актуального сегодня – «Здоровенькі були!»Прежде всего я благодарю всех, кто прислушался к совету и сегодня остался дома.Это действительно очень важно для вашей жизни и вашего здоровья. Есть и другой позитив в карантине: впервые за долгое время в Киеве резко снизился уровень загрязнения воздуха. И это не может не радовать.Продуктовые магазины, аптеки, АЗС, банки, страховые компании и вс..... Читать новость...

Зеленский обратился к украинцам из-за катастрофы самолета МА...

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление в связи с катастрофой пассажирского самолета МАУ в Иране 8 января. Об этом сообщает его пресс-служба.

"Утро 8 января 2020 года стало черной страницей в истории Украины и всего мира. Мои искренние соболезнования родственникам и близким одиннадцати погибших граждан Украины: Владимира Гапоненко, Алексея Наумкина, Сергея Хоменко, Екатерины Статник, Игоря Матькова, Марии Микитюк, Дениса Лыхно, Валерии Овчарук, Юлии Сологуб, Елены Малаховой и Ольги Кобюк.

Их семьям государство предоставит всю необходимую помощь.

9 января объявлено днем национального траура.

Я также выражаю соболезнования семьям других погибших. Известно, что..... Украины Владимир Зеленский сделал заявление в связи с катастрофой пассажирского самолета МАУ в Иране 8 января. Об этом сообщает его пресс-служба."Утро 8 января 2020 года стало черной страницей в истории Украины и всего мира. Мои искренние соболезнования родственникам и близким одиннадцати погибших граждан Украины: Владимира Гапоненко, Алексея Наумкина, Сергея Хоменко, Екатерины Статник, Игоря Матькова, Марии Микитюк, Дениса Лыхно, Валерии Овчарук, Юлии Сологуб, Елены Малаховой и Ольги Кобюк.Их семьям государство предоставит всю необходимую помощь.9 января объявлено днем национального траура.Я также выражаю соболезнования семьям других погибших. Известно, что..... Читать новость...

Янукович обратился к украинцам накануне парламентских выборо...

Президент Украины Виктор Янукович накануне выборов в Верховную Раду обратился к украинскому народу. Он призвал граждан 28 октября обязательно прийти на избирательные участки и проголосовать «за свое будущее». «Именно в этот день украинский народ своим выбором определит будущее страны на следующие пять лет. Именно поэтому каждый избиратель должен проявить свою активную гражданскую позицию, прийти на участок и проголосовать», - отметил президент.

Выборы 2012 года отличаются от предыдущих тем, что будут происходить по новой смешанной пропорционально-мажоритарной системе: половина депутатов в новый парламент пройдет по партийным спискам, еще половина будет избираться по ..... Украины Виктор Янукович накануне выборов в Верховную Радук украинскому народу. Он призвал граждан 28 октября обязательно прийти на избирательные участки и проголосовать «за свое будущее». «Именно в этот день украинский народ своим выбором определит будущее страны на следующие пять лет. Именно поэтому каждый избиратель должен проявить свою активную гражданскую позицию, прийти на участок и проголосовать», - отметил президент.Выборы 2012 года отличаются от предыдущих тем, что будут происходить по новой смешанной пропорционально-мажоритарной системе: половина депутатов в новый парламент пройдет по партийным спискам, еще половина будет избираться по ..... Читать новость...

Вакарчук обратился к украинцам относительно выборов президен...

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук призвал украинцев не голосовать «по приколу» на выборах президента Украины, которые пройдут уже в это воскресенье, 31 марта 2019 года.

«Выборы президента Украины для меня не "прикол". Тысячи наших соотечественников, в том числе молодых людей, отдавали свою жизнь и отдают прямо сейчас для того, чтобы мы с вами могли свободно выбирать. Помните об этом. Голосуем ответственно! Голосуем не "по приколу"», - сказал он в видеообращении на Facebook.

Вакарчук подчеркнул, что свобода - не авантюра, и требует ответственности, а не саркастического равнодушия.

Ранее он рассказал, чем..... Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук призвал украинцев не голосовать «по приколу» на выборах президента Украины, которые пройдут уже в это воскресенье, 31 марта 2019 года.«Выборы президента Украины для меня не "прикол". Тысячи наших соотечественников, в том числе молодых людей, отдавали свою жизнь и отдают прямо сейчас для того, чтобы мы с вами могли свободно выбирать. Помните об этом. Голосуем ответственно! Голосуем не "по приколу"», - сказал он в видеообращении на Facebook.Вакарчук подчеркнул, что свобода - не авантюра, и требует ответственности, а не саркастического равнодушия.Ранее он рассказал, чем..... Читать новость...