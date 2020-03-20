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|Новость
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Apple вводит ограничения на продажу iPhone
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|Добавлено:
|2020-03-20 14:29:31
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Компания Apple ввела ограничение на онлайн-продажи iPhone. Об этом сообщает Reuters.
Оно будет введено в Китае, США, Гонкнонге, Тайване и ряде других стран. Так, на официальных сайтах Apple, в меню уже невозможно оформить покупку на три и более смартфона.
В Apple отказались комментировать введенные ограничения. В последний раз такое происходило в 2007 году. Тогда компания представила свой первый iPhone и хотела избежать перепродаж.
Аналитики предполагают, что нынешняя ситуация имеет схожие причины.
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