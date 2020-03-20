Новость Apple вводит ограничения на продажу iPhone Добавлено: 2020-03-20 14:29:31 Корреспондент: Алексей Свидров

Компания Apple ввела ограничение на онлайн-продажи iPhone. Об этом сообщает Reuters.

Оно будет введено в Китае, США, Гонкнонге, Тайване и ряде других стран. Так, на официальных сайтах Apple, в меню уже невозможно оформить покупку на три и более смартфона.

В Apple отказались комментировать введенные ограничения. В последний раз такое происходило в 2007 году. Тогда компания представила свой первый iPhone и хотела избежать перепродаж.

Аналитики предполагают, что нынешняя ситуация имеет схожие причины.

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РФ вводит ограничения на ввоз украинской говядины...

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Беларусь вводит ограничения на ввоз украинского картофеля...

Отныне Беларусь ограничивает ввоз картофеля из Украины - СМИ.

С 10 июля Беларусь по просьбе России вводит временные ограничения на ввоз продовольственного картофеля из Украины. Об этом сообщил представитель Министерства сельского хозяйства Беларуси, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

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Росавтодор с первого апреля вновь вводит ограничения для гру...



Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) с первого апреля вводит временные, на весенне-летний период, ограничения на движение грузовых транспортных средств по федеральным трассам. Эти ограничения касаются транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автодорогам общего пользования федерального значения.

Весенние ограничения коснутся грузовиков с превышением временно установленных предельно допустимых нагрузок на оси. Данные ограничения Росавтодор вводит ежегодно с первого апреля по 25 июня на срок не более 30 дней в каждом регионе.

Летние ограничения вводятся на период с 20 мая по 31 августа и будут действовать при значениях дневной температуры воздуха свыше плюс 32 градус..... Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) с первого апрелявременные, на весенне-летний период,на движение грузовых транспортных средств по федеральным трассам. Этикасаются транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автодорогам общего пользования федерального значения.Весенниекоснутся грузовиков с превышением временно установленных предельно допустимых нагрузок на оси. ДанныеРосавтодорежегодно с первого апреля по 25 июня на срок не более 30 дней в каждом регионе.Летниевводятся на период с 20 мая по 31 августа и будут действовать при значениях дневной температуры воздуха свыше плюс 32 градус..... Читать новость...

Apple представила iPhone 5...



Сегодня компания Apple представила на презентации в Сан-Франциско новую модель знаменитого iPhone – iPhone 5. Новый iPhone стал легче на 20% и на 15% тоньше чем его предшественник. Его толщина всего 7,6 мм, а вес 112 грамм. Как утверждают в Apple, новинка является самым легким мобильным телефоном на рынке.

Как и ожидалось, iPhone 5 получил увеличенный дисплей, вместо 3,5 дюймов, теперь в телефоне установлен 4-дюймовый дисплей, который, к тому же, стал более отзывчивым. Плотность пикселей – 326 ppi. Его разрешение – 1136х640. К тому же, как сообщили в Apple, новый дисплей имеет на 44% более насыщенные цвета.

Новый iPhone также получил более быст..... Сегодня компанияпредставила на презентации в Сан-Франциско новую модель знаменитого5. Новыйстал легче на 20% и на 15% тоньше чем его предшественник. Его толщина всего 7,6 мм, а вес 112 грамм. Как утверждают в, новинка является самым легким мобильным телефоном на рынке.Как и ожидалось,5 получил увеличенный дисплей, вместо 3,5 дюймов, теперь в телефоне установлен 4-дюймовый дисплей, который, к тому же, стал более отзывчивым. Плотность пикселей – 326 ppi. Его разрешение – 1136х640. К тому же, как сообщили в, новый дисплей имеет на 44% более насыщенные цвета.Новыйтакже получил более быст..... Читать новость...

Купить Apple IPhone 4...

На сегодняшний день существует богатый выбор мобильных терминалов. И с каждым годом производители удивляют нас все большими их возможностями. Новый iPhone 4 – не является исключением. Он поражает воображение своими функциональными характеристиками. Рассмотрим их более детально. iPhone 4 исполнен в новом дизайне. Как указывает Apple, iPhone 4 – считается самым тонким смартфоном в мире, и толщина данной модели составляет всего лишь 9,3 мм. Все панели: задняя и передняя сделаны из алюмосиликатного стекла, который является на 30 % более прочным, нежели пластик, а также он лучше защищен от царапин. Наличие маслостойкого покрытия на панели, обеспечивает чистоту корпусной конструкции. О..... На сегодняшний день существует богатый выбор мобильных терминалов. И с каждым годом производители удивляют нас все большими их возможностями. Новый4 – не является исключением. Он поражает воображение своими функциональными характеристиками. Рассмотрим их более детально.4 исполнен в новом дизайне. Как указывает4 – считается самым тонким смартфоном в мире, и толщина данной модели составляет всего лишь 9,3 мм. Все панели: задняя и передняя сделаны из алюмосиликатного стекла, который является на 30 % более прочным, нежели пластик, а также он лучше защищен от царапин. Наличие маслостойкого покрытия на панели, обеспечивает чистоту корпусной конструкции. О..... Читать новость...

Россия вводит с 9 января ограничения на ввоз молочной и рыб...

Россия с 9 января введет ограничения на ввоз молочной и рыбной продукции из Эстонии.

Россия вводит с 9 января ограничения на ввоз молочной и рыбной продукции из Эстонии, передает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Директор одного из эстонских предприятий Март Ундрест сказал, что почти половина их продукции идет в Россию, поэтому ситуация складывается непростая. Как передает Postimees, ограничения будут действовать как в Белоруссии, так и других странах-партнерах Таможенного союза, отметил он.

"Это будет для нас настоящим вызовом. Уже завтра постараемся связаться с российской стороной, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию", - сказал Ундерст.

В Россель..... Россия с 9 января введетна ввоз молочной и рыбной продукции из Эстонии.Россияс 9 январяна ввоз молочной и рыбной продукции из Эстонии, передает УНН со ссылкой на российские СМИ.Директор одного из эстонских предприятий Март Ундрест сказал, что почти половина их продукции идет в Россию, поэтому ситуация складывается непростая. Как передает Postimees,будут действовать как в Белоруссии, так и других странах-партнерах Таможенного союза, отметил он."Это будет для нас настоящим вызовом. Уже завтра постараемся связаться с российской стороной, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию", - сказал Ундерст.В Россель..... Читать новость...

Apple iPhone X вернут в производство...

Компания Apple приняла решение возобновить производство флагманского смартфона iPhone X. Об этом сообщает The Verge.

Данное решение связано с низким спросом на новинки компании – iPhone XS и iPhone XS Max.

В Apple считают, что таким образом смогут компенсировать потери.

При этом отмечается, что iPhone X дешевле новых смартфонов, и, соответственно, дешевле его компоненты.

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Ранее стало известно, что Apple убрала с официального сайта информацию об iPhone X, SE и 6s. Как сообщают СМИ, данный шаг свидетельствует о прекращении производства и поддержки данных моделей...... Компанияприняла решение возобновить производство флагманского смартфонаX. Об этом сообщает The Verge.Данное решение связано с низким спросом на новинки компании –XS иXS Max.считают, что таким образом смогут компенсировать потери.При этом отмечается, чтоX дешевле новых смартфонов, и, соответственно, дешевле его компоненты.ЧИТАЙТЕ:показала новый MacBook AirРанее стало известно, чтоубрала с официального сайта информацию обX, SE и 6s. Как сообщают СМИ, данный шаг свидетельствует о прекращении производства и поддержки данных моделей...... Читать новость...