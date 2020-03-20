Новость На Днепропетровщине ввели режим чрезвычайной ситуации Добавлено: 2020-03-20 15:16:08 Корреспондент: Алексей Свидров

В Днепропетровской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

«Днепропетровщина ввела режим чрезвычайной ситуации, чтобы максимально обезопасить людей от коронавирусной инфекции. Мы усиливаем правоохранительные средства контроля. Будем жестко следить за выполнением карантинных мер, которых жители области должны дисциплинированно придерживаться», - говорится в сообщении.

Режим ЧС введен для того, чтобы оперативно реагировать на вызовы в условиях всемирной пандемии, не допустить дальнейшего распространения инфекции и минимизировать ее негативные последствия.

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Напомним, советник министра внутренних дел Иван Варченко прогнозирует введение комендантского часа для противодействия распространению коронавируса.

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Также известно что, эпицентр землетрясения в Сибири располагался в 93 километрах от Кызыла.

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В связи с произошедшим, в республике Тува был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Такое указание дал глава Тувы, который ..... По информации, которую предоставили сотрудники Геофизической службы США, 26 февраля в Сибири зарегистрировано сильное землетрясение, магнитуда толчков которого составила 6,8 баллов.Также известно что, эпицентр землетрясения в Сибири располагался в 93 километрах от Кызыла.Сообщается, что землетрясение ощущалось также в Восточной Сибири, возле границы России с Монголией. По словам очевидцев, толчки от землетрясения можно было ощутить в десятках сибирских городов, в том числе и Томске. Пока что не сообщается что-либо о пострадавших или разрушениях.В связи с произошедшим, в республике Тува был объявлен. Такое указание дал глава Тувы, который ..... Читать новость...

Власти объяснили, почему ввели режим чрезвычайной ситуации в...



Начальник ГУ по вопросам чрезвычайных ситуаций Виталий Пшеничный сообщил о том, что городские власти ввели режим чрезвычайной ситуации в столице с целью привлечения дополнительных ресурсов.

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В Керчи введен режим чрезвычайной ситуации...



Городской совет Керчи ввел в городе режим чрезвычайной ситуации. Причиной такого шага послужила обстановка, сложившаяся на Керченской паромной переправе, где за последние несколько дней скопилось огромное количество туристов, желающих покинуть оккупированный Крым.

Руководство переправы обратилось к местным властям несколько дней назад, сообщив о большой очереди транспорта, которая образовалась на переправе. В сообщении говорилось, что персонал переправы не в состоянии самостоятельно обеспечить безопасность и санитарные условия на пропускном пункте.

Власти города подтвердили, что ситуация сложилась крайне сложная и количество автомобилей действительно велико. Причем наст..... Городской совет Керчи ввел в городе. Причиной такого шага послужила обстановка, сложившаяся на Керченской паромной переправе, где за последние несколько дней скопилось огромное количество туристов, желающих покинуть оккупированный Крым.Руководство переправы обратилось к местным властям несколько дней назад, сообщив о большой очереди транспорта, которая образовалась на переправе. В сообщении говорилось, что персонал переправы не в состоянии самостоятельно обеспечить безопасность и санитарные условия на пропускном пункте.Власти города подтвердили, что ситуация сложилась крайне сложная и количество автомобилей действительно велико. Причем наст..... Читать новость...

В Керчи отменили режим чрезвычайной ситуации...

В оккупированной Керчи приняли решение отменить режим чрезвычайного положения, который был введен после событий в керченском политехническом колледже. Об этом сообщает так называемый Совет министров Крыма.

«Отменить режим чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня реагирования для органов управления и сил территориальной подсистемы "Республики Крым" единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», – говорится в сообщении.

При этом отметим, что сам колледж не возобновил работу.

Напомним, 17 октября студент Владислав Росляков устроил стрельбу и взрыв, в результате которых погиб 21 ч..... В оккупированной Керчи приняли решение отменитьчрезвычайного положения, который был введен после событий в керченском политехническом колледже. Об этом сообщает так называемый Совет министров Крыма.«Отменитьтехногенного характера регионального уровня реагирования для органов управления и сил территориальной подсистемы "Республики Крым" единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», – говорится в сообщении.При этом отметим, что сам колледж не возобновил работу.Напомним, 17 октября студент Владислав Росляков устроил стрельбу и взрыв, в результате которых погиб 21 ч..... Читать новость...

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В Измаиле Одесской области из-за массового поражения населения кишечной инфекцией действует режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщил УНИАН мэр Измаила Андрей Абрамченко, в связи с большим количеством заболевших людей по пока не установленной причине, в городе закрыты все продуктовые рынки, рестораны кафе, бары.

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«Сам город не закрывается. Мы закрываем только объекты общественного питания, а также рынки - центральный, временные и стихийные. Объекты торговли продолжают функционировать», - отметил мэр.

Пограничники контролируют водоемы с непроточной водой.

За медицинской помощью обратилось св..... В Измаиле Одесской области из-за массового поражения населения кишечной инфекцией действуетКак сообщил УНИАН мэр Измаила Андрей Абрамченко, в связи с большим количеством заболевших людей по пока не установленной причине, в городе закрыты все продуктовые рынки, рестораны кафе, бары.Читайте: В Измаиле массовое отравление людей, среди пострадавших 119 детей«Сам город не закрывается. Мы закрываем только объекты общественного питания, а также рынки - центральный, временные и стихийные. Объекты торговли продолжают функционировать», - отметил мэр.Пограничники контролируют водоемы с непроточной водой.За медицинской помощью обратилось св..... Читать новость...

Режим чрезвычайной ситуации в отношении Ирана продлен еще на...

Б.Обама еще на год продлил режим чрезвычайной ситуации в отношении Ирана

Президент США Барак Обама принял решение о продлении режима чрезвычайной ситуации в отношении Ирана еще на год, передает УНН со ссылкой на иностранные СМИ.

По словам Обамы, отношения США и Ирана по-прежнему "далеки от нормальных", что обусловливает необходимость продолжения чрезвычайной ситуации, которая дает основания правительству вводить новые санкции или усиливать уже существующие.

Источник: УНН..... Б.Обама еще на год продлилв отношении ИранаПрезидент США Барак Обама принял решение о продлениив отношении Ирана еще на год, передает УНН со ссылкой на иностранные СМИ.По словам Обамы, отношения США и Ирана по-прежнему "далеки от нормальных", что обусловливает необходимость продолжения, которая дает основания правительству вводить новые санкции или усиливать уже существующие.Источник: УНН..... Читать новость...

Введен режим чрезвычайной ситуации на Донбассе, - А. Яценюк ...

Кабинет министров Украины ввел режим чрезвычайной ситуации в Донецкой и Луганской областях. Об этом во время выездного заседания правительства сказал премьер-министр Арсений Яценюк, передает корреспондент УНН.

"Правительство приняло решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории Донецкой и Луганской областей", - сказал А. Яценюк.

Он также добавил, что Кабмин принял решение о введении режима повышенной готовности на всей территории государства.

Источник: УНН..... Кабинет министров Украины ввелв Донецкой и Луганской областях. Об этом во время выездного заседания правительства сказал премьер-министр Арсений Яценюк, передает корреспондент УНН."Правительство приняло решение о введениина территории Донецкой и Луганской областей", - сказал А. Яценюк.Он также добавил, что Кабмин принял решение о введенииа повышенной готовности на всей территории государства.Источник: УНН..... Читать новость...

В Украине отменен режим чрезвычайной ситуации в энергетике...

Кабинет министров Украины сегодня не продлил режим чрезвычайной ситуации в энергетике, несмотря на то, что министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин внес соответствующее предложение. Об этом министр сообщил журналистам после заседания правительства в среду.

“Нет, не продолжил. Я вносил. Кстати, очень интересная тема. Я уверен, что те меры, которые были применены, они были результативными, поскольку было сэкономлено, по расчетам “Укрэнерго”, полмиллиона тонн угля”, - сказал он.

При этом Демчишин отметил, что в правительстве решили провести отдельное совещание, по результатам которого будет обсуждаться вопрос необходимости продления ч..... Кабинет министров Украины сегодня не продлилв энергетике, несмотря на то, что министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин внес соответствующее предложение. Об этом министр сообщил журналистам после заседания правительства в среду.“Нет, не продолжил. Я вносил. Кстати, очень интересная тема. Я уверен, что те меры, которые были применены, они были результативными, поскольку было сэкономлено, по расчетам “Укрэнерго”, полмиллиона тонн угля”, - сказал он.При этом Демчишин отметил, что в правительстве решили провести отдельное совещание, по результатам которого будет обсуждаться вопрос необходимости продления ч..... Читать новость...