Новость Отлмпиаду-2020 не планируют отменять Добавлено: 2020-03-20 16:02:13 Корреспондент: Алексей Свидров

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах прокомментировал ситуацию с потенциальным переносом Олимпиады-2020 в Токио из-за коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

«Отмена соревнований не рассматривается. Мы настроены на успех грядущей Олимпиады. Мы не знаем, какая будет ситуация. Конечно, мы рассматриваем разные сценарии развития событий, но отличаемся от других спортивных организаций тем, что имеем четыре с половиной месяца до старта Олимпиады.

Что делает этот кризис уникальным и сложным для преодоления, так это неопределенность. Никто не может сказать, как ситуация будет развиваться завтра или через месяц, не говоря уже о четырех месяцах», - отметил он.

Бах подчеркнул, что окончательное решение не будет определяться финансовыми интересами.

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В рамках данного проекта российские ученые планируют осуществить и лунные исследования, в частности, уделить большое внимание полярным областям Луны, где ранее были обнаружены летучие вещества, а также лёд.

Кроме того, одним из вопросов исследования россиянами Луны, будет газопылевая атмосфера спутника Земли.

Планируется, что полет на Луну в рамках программы исследований Солнечной системы будет осуществлен учеными из России после 2020 года. Ученые планируют направить на Луну специальные устройства – луноходы. Предполагается, что таких луноходов будет два.

В ..... Российская академия наук составила проект программы исследований Солнечной системы, который рассчитан до 2025 года.В рамках данного проекта российские ученыеосуществить и лунные исследования, в частности, уделить большое внимание полярным областям Луны, где ранее были обнаружены летучие вещества, а также лёд.Кроме того, одним из вопросов исследования россиянами Луны, будет газопылевая атмосфера спутника Земли.Планируется, что полет на Луну в рамках программы исследований Солнечной системы будет осуществлен учеными из России после 2020 года. Ученыенаправить на Луну специальные устройства – луноходы. Предполагается, что таких луноходов будет два.В ..... Читать новость...

В Украине не будут отменять ВНО – Табачник...



Глава Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий Табачник сообщил, что планов, которые бы предусматривали отмену Внешнего независимого оценивания в Украине, у ведомства нет. При этом также отмечается, что Табачник рассчитывает на то, что в ближайшее время не будет изменена ни одна норма условий приема в ВУЗы. Об этом сообщила пресс-служба Партии регионов.

«Мы продолжаем усовершенствовать тестирование, и, по крайней мере, на уровне Государственного центра оценивания, на уровне коллегии министерства никто не говорит о каких-то революционных новациях, чтобы что-то отменять, что-то ломать», - цитирует пресс-служба слова министра.

Следует..... Глава Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий Табачник сообщил, что планов, которые бы предусматривали отмену Внешнего независимого оценивания в Украине, у ведомства нет. При этом также отмечается, что Табачник рассчитывает на то, что в ближайшее время не будет изменена ни одна норма условий приема в ВУЗы. Об этом сообщила пресс-служба Партии регионов.«Мы продолжаем усовершенствовать тестирование, и, по крайней мере, на уровне Государственного центра оценивания, на уровне коллегии министерства никто не говорит о каких-то революционных новациях, чтобы что-то, что-то ломать», - цитирует пресс-служба слова министра.Следует..... Читать новость...

«АэроСвит» продолжает отменять авиарейсы...



Украинская авиакомпания «АэроСвит» на некоторое время отменила несколько авиарейсов в Соединенные Штаты и Китай. Информация об отмененных рейсах была опубликована на официальном сайте украинского авиаперевозчика.

Как отмечается в сообщении, были отменены следующие авиарейсы:



VV131/VV132 Киев-Нью-Йорк-Киев - с 03 февраля по 29 марта

VV181/VV182 Киев-Пекин-Киев - 16 февраля и с 20 февраля по 30 марта



Представители «АэроСвита» сообщили, что данные авиарейсы были отменены по коммерческим причинам, однако в подробности вдаваться не стали.

«Авиакомпания «АэроСвит» приносит Вам свои извинения за достав..... Украинская авиакомпания «АэроСвит» на некоторое время отменила несколько авиарейсов в Соединенные Штаты и Китай. Информация об отмененных рейсах была опубликована на официальном сайте украинского авиаперевозчика.Как отмечается в сообщении, были отменены следующие авиарейсы:VV131/VV132 Киев-Нью-Йорк-Киев - с 03 февраля по 29 мартаVV181/VV182 Киев-Пекин-Киев - 16 февраля и с 20 февраля по 30 мартаПредставители «АэроСвита» сообщили, что данные авиарейсы были отменены по коммерческим причинам, однако в подробности вдаваться не стали.«Авиакомпания «АэроСвит» приносит Вам свои извинения за достав..... Читать новость...

Медведев: «ЕГЭ нужно не отменять, а совершенствовать»...



Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Единый государственный экзамен никто не собирается отменять, но при этом будет продолжена работа по его дальнейшему совершенствованию. Он также призвал не сваливать все недочеты и огрехи, возникающие при сдаче ЕГЭ, на министерство образования.

«Я считаю, что систему единого госэкзамена надо совершенствовать», - заявил Дмитрий Медведев в понедельник на встрече с участниками северокавказского молодежного форума «Машук-2013» и добавил, что «Проблема ЕГЭ - это не только проблема того, что делает министр образования Ливанов или проблема технического учета. Всем этим надо заниматься, но ведь это и пробл..... Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Единый государственный экзамен никто не собирается, но при этом будет продолжена работа по его дальнейшему совершенствованию. Он также призвал не сваливать все недочеты и огрехи, возникающие при сдаче ЕГЭ, на министерство образования.«Я считаю, что систему единого госэкзамена надо совершенствовать», - заявил Дмитрий Медведев в понедельник на встрече с участниками северокавказского молодежного форума «Машук-2013» и добавил, что «Проблема ЕГЭ - это не только проблема того, что делает министр образования Ливанов или проблема технического учета. Всем этим надо заниматься, но ведь это и пробл..... Читать новость...

Ростуризм не советует отменять поездки в Турцию...



Как заявила в СМИ руководитель пресс-службы Ростуризма Ирина Щеголькова, специалисты ведомства не советуют российским туристам отменять поездки в Турцию в связи с проходящими акциями протеста.

"Не стоит отменять. Рано или поздно беспорядки закончатся. На побережье абсолютно спокойно и безопасно. Но если вы планировали поездку экскурсионную в Стамбул, то перед тем, как ее оплатить, лучше все-таки задуматься - стоит ли ехать сейчас или отложить поездку на потом", - отметила Ирина Щеголькова и добавила, что Турция является самым популярным направлением у россиян.

В эту страну все едут в основном, на пляжный отдых, который сосредоточен на побережье, в то время как в Стамбул, как..... Как заявила в СМИ руководитель пресс-службы Ростуризма Ирина Щеголькова, специалисты ведомства не советуют российским туристампоездки в Турцию в связи с проходящими акциями протеста."Не стоит. Рано или поздно беспорядки закончатся. На побережье абсолютно спокойно и безопасно. Но если вы планировали поездку экскурсионную в Стамбул, то перед тем, как ее оплатить, лучше все-таки задуматься - стоит ли ехать сейчас или отложить поездку на потом", - отметила Ирина Щеголькова и добавила, что Турция является самым популярным направлением у россиян.В эту страну все едут в основном, на пляжный отдых, который сосредоточен на побережье, в то время как в Стамбул, как..... Читать новость...

В Беларуси не собираются отменять смертную казнь...



Белоруссия на сегодняшний день является единственным не только в СНГ, но и в Европе государством, где в законодательстве предусмотрен такой вид наказания к осужденным, как смертная казнь. Мало того, в Белоруссии судами иногда выносятся приговоры с такой мерой наказания, и такие приговоры приводятся в исполнение. Отметим, что в некоторых странах Европы, например, в Украине, России и Турции вопрос о возвращении смертной казни обсуждается, причем довольно-таки активно. А в США, некоторых странах Азии, а также в мусульманских государствах смертная казнь как вид наказания применяется и отменять его пока что не собираются.

Но, пока в других странах Европы о смертной казни говорят, власти Белору..... Белоруссия на сегодняшний день является единственным не только в СНГ, но и в Европе государством, где в законодательстве предусмотрен такой вид наказания к осужденным, как смертная казнь. Мало того, в Белоруссии судами иногда выносятся приговоры с такой мерой наказания, и такие приговоры приводятся в исполнение. Отметим, что в некоторых странах Европы, например, в Украине, России и Турции вопрос о возвращении смертной казни обсуждается, причем довольно-таки активно. А в США, некоторых странах Азии, а также в мусульманских государствах смертная казнь как вид наказания применяется иего пока что не собираются.Но, пока в других странах Европы о смертной казни говорят, власти Белору..... Читать новость...

ВР не будет отменять экспортную пошлину на семена подсолнечн...



ВР отказалась отменять экспортную пошлину на семена подсолнечника

Верховная Рада отказалась отменять экспортную пошлину не семена подсолнечника. Соответствующий законопроект был поддержан лишь 37 депутатами, передает корреспондент УНН.

Указанным законопроектом предусматривалось, что вывозная (экспортная пошлина на семена подсолнечника - ред.) не взимается. Таким образом депутаты оставили действующую ставку экспортной пошлины в размере 16% от стоимости товара.

Источник: УНН..... ВР отказаласьэкспортную пошлину на семена подсолнечникаВерховная Рада отказаласьэкспортную пошлину не семена подсолнечника. Соответствующий законопроект был поддержан лишь 37 депутатами, передает корреспондент УНН.Указанным законопроектом предусматривалось, что вывозная (экспортная пошлина на семена подсолнечника - ред.) не взимается. Таким образом депутаты оставили действующую ставку экспортной пошлины в размере 16% от стоимости товара.Источник: УНН..... Читать новость...

Яценюк просит Запад не отменять санкции против РФ...



Глава правительства Украины Арсений Яценюк призвал всех международных партнеров не отменять ранее введенные санкции против Российской Федерации. Арсений Яценюк просит не отменять санкции до тех пор, пока официальный Киев не восстановит контроль над восточными регионами и оккупированным Крымом. Слова премьер-министра передает агентство «Интерфакс-Украина».

«Мы просим наших международных партнеров не отменять санкции до тех пор, пока Украина не приобретет контроль на востоке и над Крымом. Крым есть и будет частью Украины», - заявил Арсений Яценюк.

Также премьер-министр уверен, что санкции других государств «являются путем к началу ведения переговоров с РФ и за..... Глава правительства Украины Арсений Яценюк призвал всех международных партнеров неранее введенные санкции против Российской Федерации. Арсений Яценюк просит несанкции до тех пор, пока официальный Киев не восстановит контроль над восточными регионами и оккупированным Крымом. Слова премьер-министра передает агентство «Интерфакс-Украина».«Мы просим наших международных партнеров несанкции до тех пор, пока Украина не приобретет контроль на востоке и над Крымом. Крым есть и будет частью Украины», - заявил Арсений Яценюк.Также премьер-министр уверен, что санкции других государств «являются путем к началу ведения переговоров с РФ и за..... Читать новость...