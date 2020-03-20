Новость Комендантский час в Украине пока вводить не собираются Добавлено: 2020-03-20 16:44:38 Корреспондент: Алексей Свидров

Комендантский час в Украине пока вводить не собираются. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передают «Украинские новости».

«Не сейчас... Надеюсь, развитие вируса не будет таким», - отметил он.

Другой информации министр не предоставил.

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Ранее первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заявил, что в Киевской городской государственной администрации приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве.

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В США начали вводить комендантский час...



Беспорядки среди молодежи привели к тому, что власти американского города Филадельфия приняли ряд мер, а также ввели комендантский час.

С конца марта месяца этого года молодые люди договариваются в социальных сетях о флешмобах, после чего выходят на улицы и устраивают их. В прошлом месяце они стали более агрессивными, и более массовыми. В результате флешмобов город понес значительные убытки. Помимо этого 59 человек получили различные ранения.

Такое развитие событий очень насторожило городские власти. Масла в огонь еще подлили массовые беспорядки, которые сейчас проходят в Великобритании.

Майкл Нуттер, который является мэром города Филадельфия, ввел ряд мер для..... Беспорядки среди молодежи привели к тому, что власти американского города Филадельфия приняли ряд мер, а также ввели комендантскийС конца марта месяца этого года молодые люди договариваются в социальных сетях о флешмобах, после чего выходят на улицы и устраивают их. В прошлом месяце они стали более агрессивными, и более массовыми. В результате флешмобов город понес значительные убытки. Помимо этого 59 человек получили различные ранения.Такое развитие событий очень насторожило городские власти. Масла в огонь еще подлили массовые беспорядки, которые сейпроходят в Великобритании.Майкл Нуттер, который является мэром города Филадельфия, ввел ряд мер для..... Читать новость...

В Украине пока что не будут вводить ЧП в энергетике, – Зубко...

Кабинет министров Украины не принимал пока решений о введении чрезвычайного положения на рынке электроэнергии, возможность которого обсуждалась в ходе заседания Антикризисного энергетического штаба в понедельник, 13 февраля, однако определенный набор антикризисных мер уже запущен. Об этом по итогам сегодняшнего заседания правительства сказал вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко.

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«Прошел Антикризисный штаб (заседание штаба - ред.), определены меры, которые необходимо проработать. Министру энергетики и угольной промышленности поручено подготовить информацию о том, что нужно сдел..... Кабинет министров Украины не принималрешений о введении чрезвычайного положения на рынке электроэнергии, возможность которого обсуждалась в ходе заседания Антикризисного энергетического штаба в понедельник, 13 февраля, однако определенный набор антикризисных мер уже запущен. Об этом по итогам сегодняшнего заседания правительства сказал вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко.ЧИТАЙТЕ: Гройсман высказался о спекуляциях на теме поставок угля в Украину«Прошел Антикризисный штаб (заседание штаба - ред.), определены меры, которые необходимо проработать. Министру энергетики и угольной промышленности поручено подготовить информацию о том, что нужно сдел..... Читать новость...

США пока не будут вводить санкции в отношении России...



Глава Госдепартамента США Джон Керри после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главами МИД ряда западноевропейских государств выступил с сообщением, что Вашингтон пока намеренно не будет вводить санкции против России. По словам госсекретаря, это делается для того, чтобы иметь возможность вести диалог по кризису в Украине.

Джон Керри напомнил о подписанном недавно президентом США Бараком Обамой указе, который позволяет применять санкции против лиц, с точки зрения Вашингтона, несущих ответственность за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Есть причина, почему был подготовлен лишь юридический каркас, а не сами решения об использо..... Глава Госдепартамента США Джон Керри после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главами МИД ряда западноевропейских государств выступил с сообщением, что Вашингтоннамеренно не будетсанкции против России. По словам госсекретаря, это делается для того, чтобы иметь возможность вести диалог по кризису вДжон Керри напомнил о подписанном недавно президентом США Бараком Обамой указе, который позволяет применять санкции против лиц, с точки зрения Вашингтона, несущих ответственность за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины."Есть причина, почему был подготовлен лишь юридический каркас, а не сами решения об использо..... Читать новость...

Псаки: США пока не будет вводить санкции против России...



США пока не будут вводить санкции против России - Д. Псаки.

США следят за развитием военного конфликта на территории Украины, но пока не будут вводить санкции против России. Об этом сообщила представитель госдепартамента Джен Псаки, передает УНН со ссылкой на российские СМИ.

"На данном этапе я не могу сказать, что, когда и как. Мы будем следить за развитием ситуации", - сказала Д. Псаки.

По словам представителя госдепартамента, конгрес готов продолжать с Белым домом сотрудничество по этому вопросу.

Напомним, ранее государственный секретарь США Джон Керри сообщил, что санкции против России будут введены очень скоро.

Источник: УНН..... СШАне будутсанкции против России - Д. Псаки.США следят за развитием военного конфликта на территории Украины, ноне будутсанкции против России. Об этом сообщила представитель госдепартамента Джен Псаки, передает УНН со ссылкой на российские СМИ."На данном этапе я не могу сказать, что, когда и как. Мы будем следить за развитием ситуации", - сказала Д. Псаки.По словам представителя госдепартамента, конгрес готов продолжать с Белым домом сотрудничество по этому вопросу.Напомним, ранее государственный секретарь США Джон Керри сообщил, что санкции против России будут введены очень скоро.Источник: УНН..... Читать новость...

Украина пока не планирует вводить визовый режим с РФ, - Е. П...

Украина не планирует вводить визы с Россией.

Об этом сказал директор Департамента информационной политики МИД Евгений Перебейнис в эфире телеканала "Украина", передает УНН.

Читайте: Для нормализации отношений Кремль должен сделать определенные шаги – МИД Украины

"Вопрос о визах не стоит на повестке дня. Поскольку тот анализ, который был проведен и МИД, и другими органами исполнительной власти свидетельствует о том, что такой шаг на этом этапе больше ударит по нашим гражданам, чем по гражданам России", - отметил он.

Читайте: Кремль заинтересован в нормализации отношений с Украиной больше Киева - Балога

По словам Е. ..... Украина не планируетвизы с Россией.Об этом сказал директор Департамента информационной политики МИД Евгений Перебейнис в эфире телеканала "Украина", передает УНН.Читайте: Для нормализации отношений Кремль должен сделать определенные шаги – МИД Украины"Вопрос о визах не стоит на повестке дня. Поскольку тот анализ, который был проведен и МИД, и другими органами исполнительной власти свидетельствует о том, что такой шаг на этом этапе больше ударит по нашим гражданам, чем по гражданам России", - отметил он.Читайте: Кремль заинтересован в нормализации отношений с Украиной больше Киева - БалогаПо словам Е. ..... Читать новость...

Обама пока не готов вводить новые санкции против РФ...

Президент США Барак Обама пока не готов подписать акт о применении новых санкций в отношении России, сообщил журналистам пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.

"Это было предметом обсуждения в Белом доме на протяжении нескольких последних дней", - заявил он журналистам на борту президентского самолета в ходе поездки Б.Обамы в штат Нью-Джерси.

Дж.Эрнет добавил, что администрация "продолжает изучать" этот законопроект, который выдвинул Конгресс США.

За подписание президентом принятого на прошлой неделе Конгрессом законопроекта о новых санкциях и военной помощи Украине выступил спикер палаты представителей Джон Бейнер.

"От имени п..... Президент США Барак Обамане готов подписать акт о применении новых санкций в отношении России, сообщил журналистам пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест."Это было предметом обсуждения в Белом доме на протяжении нескольких последних дней", - заявил он журналистам на борту президентского самолета в ходе поездки Б.Обамы в штат Нью-Джерси.Дж.Эрнет добавил, что администрация "продолжает изучать" этот законопроект, который выдвинул Конгресс США.За подписание президентом принятого на прошлой неделе Конгрессом законопроекта о новых санкциях и военной помощивыступил спикер палаты представителей Джон Бейнер."От имени п..... Читать новость...

США пока не планируют вводить санкции лично против российско...

США пока не будут вводить санкции лично против Путина.

Об этом в интервью радиостанции Эхо Москвы заявила пресс-секретарь американского Госдепа Дженнифер Псаки, сообщает УНН со ссылкой на "5 канал".

"США способны ввести санкции против людей, компаний и секторов. Не исключено что вскоре последует очередная волна ограничительных мер против тех, кто причастен к политическому кризису в Украине. Сейчас рассматривается ряд новых лиц, против которых можно ввести санкции, однако президента Путина в этом списке пока нет" - сообщила пресс-секретарь Госдепа США.

Главная цель американской внешней политики, по словам спикера, не ограничение, а деэскалация ко..... СШАне будутсанкции лично против Путина.Об этом в интервью радиостанции Эхо Москвы заявила пресс-секретарь американского Госдепа Дженнифер Псаки, сообщает УНН со ссылкой на "5 канал"."США способны ввести санкции против людей, компаний и секторов. Не исключено что вскоре последует очередная волна ограничительных мер против тех, кто притен к политическому кризису в. Сейрассматривается ряд новых лиц, против которых можно ввести санкции, однако президента Путина в этом спискенет" - сообщила пресс-секретарь Госдепа США.Главная цель американской внешней политики, по словам спикера, не ограничение, а деэскалация ко..... Читать новость...

Азаров считает, что пока что не нужно вводить сбор на продаж...



Необходимости вводить сбор на продажу наличной валюты на сегодняшний день нет, считает премьер-министр Украины Николай Азаров.

"Все те действия, которые были предприняты, – они абсолютно достаточны и абсолютно эффективны. И никакой необходимости для других дополнительных мер сейчас нет", - сказал он в интервью телеканалу "1+1", отвечая на вопрос ведущей, как он относится к инициативе Национального банка Украины о введении сбора на продажу валюты.

Н.Азаров отметил, что правительство Украины заинтересовано в стабильности национальной валюты, а также в том, чтобы монетарная политика НБУ позволяла экономике страны развиваться.

Как сообщалось..... Необходимостисбор на продажу наличной валюты на сегодняшний день нет, считает премьер-министр Украины Николай Азаров."Все те действия, которые были предприняты, – они абсолютно достаточны и абсолютно эффективны. И никакой необходимости для других дополнительных мер сейнет", - сказал он в интервью телеканалу "1+1", отвечая на вопрос ведущей, как он относится к инициативе Национального банка Украины о введении сбора на продажу валюты.Н.Азаров отметил, что правительство Украины заинтересовано в стабильности национальной валюты, а также в том, чтобы монетарная политика НБУ позволяла экономике страны развиваться.Как сообщалось..... Читать новость...