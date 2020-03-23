Новость В Японии заявили о невозможности проведения Олимпийских игр-2020 Добавлено: 2020-03-23 12:01:31 Корреспондент: Алексей Свидров

Летние Олимпийские игры-2020 невозможно провести из-за ситуации с коронавирусом Covid-2019. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

«Я думаю, что ситуация в мире сейчас не такая, чтобы проводить Олимпиаду», - отметил он.

Абэ намерен обсудить обсудит вопрос организации Олимпийских игр с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.

Ранее глава МОК прокомментировал ситуацию с потенциальным переносом Олимпиады-2020 в Токио из-за коронавируса COVID-19.

«Отмена соревнований не рассматривается. Мы настроены на успех грядущей Олимпиады. Мы не знаем, какая будет ситуация. Конечно, мы рассматриваем разные сценарии развития событий, но отличаемся от других спортивных организаций тем, что имеем четыре с половиной месяца до старта Олимпиады.

Что делает этот кризис уникальным и сложным для преодоления, так это неопределенность. Никто не может сказать, как ситуация будет развиваться завтра или через месяц, не говоря уже о четырех месяцах», - отметил он.

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Названа дата проведения церемонии «Оскар-2020»...

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Её покажут в прямом эфире в 225 странах мира.

Отмечается, что категория «Лучший фильм на иностранном языке» (Foreign Language Film) сменит название на «Международный художественный фильм» (International Feature Film). Также было принято решение расширить шорт-лист номинации до десяти фильмов.

Кроме этого, в категории «Грим и прически» количество номинированных фильмов увеличивается с трех до пяти, а шорт-лист увеличивается с семи до десяти.

Напомним, что ..... 92-я церемония вручения кинопремии «Оскар» пройдет 9 февраля 2020 года в театре Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Американская академия киноискусств.Её покажут в прямом эфире в 225 странах мира.Отмечается, что категория «Лучший фильм на иностранном языке» (Foreign Language Film) сменит название на «Международный художественный фильм» (International Feature Film). Также было принято решение расширить шорт-лист номинации до десяти фильмов.Кроме этого, в категории «Грим и прически» количество номинированных фильмов увеличивается с трех до пяти, а шорт-лист увеличивается с семи до десяти.Напомним, что ..... Читать новость...

Мюнхен может отозвать заявку на проведения финала и полуфина...



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Как уже сообщалось ранее, чемпионат Европы в 2020 году будет проводиться не в одной или двух странах, а сразу по всей Европе. Всего матчи чемпионата Европы примут 13 европейских государств. Что касается полуфиналов и финала, то в данный момент были поданы только две заявки на получение прав проведения этих матчей. Речь идет о Лондоне и Мюнхене. Как сообщают европейские средства массовой информации, немецкая сторона может отозвать свою заявку.

«В данный момент окончательного решение еще никто не принимал&..... Заявка английского стадиона «Уэмбли» на проведение полуфиналов и финального матча чемпионата Европы 2020 года в ближайшее время может лишиться единственного конкурента.Как уже сообщалось ранее, чемпионат Европы в 2020 году будет проводиться не в одной или двух странах, а сразу по всей Европе. Всего матчи чемпионата Европы примут 13 европейских государств. Что касается полуфиналов и финала, то в данный момент были поданы только две заявки на получение правэтих матчей. Речь идет о Лондоне и Мюнхене. Как сообщают европейские средства массовой информации, немецкая сторона может отозвать свою заявку.«В данный момент окончательного решение еще никто не принимал&..... Читать новость...

Евро-2020. «Выборы городов для проведения турнира не были по...



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Как известно, Санкт-Петербург примет три матча в рамках группового этапа и одну четвертьфинальную встречу чемпионата Европы в 2020 году.

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Янукович утверждает, что Украина готова подать заявку на вк...



Президент Украины Виктор Янукович рассказал, что Киев намеревается подать заявку на включение украинских городов на проведение Чемпионата Европы по футболу в 2020 году.

"Мы будем, скорее всего, подавать в УЕФА заявку на участие в следующем Евро. Вы знаете, что следующее Евро будет проходить по всем городам Европы, и было бы неплохо, чтобы один из городов Украины принимал там участие", - заявил Виктор Янукович в ходе сегодняшнего прямого телеэфира "Диалог со страной".

"Я на всякий случай закинул этот вопрос неофициально, а официально – мы сделаем такую заявку, и будем принимать участие. Это будет большая конкуренция, но ничего, мы справимся", - подчер..... Президент Украины Виктор Янукович рассказал, что Киев намеревается подать заявку на включение украинских городов на проведение Чемпионата Европы по футболу в 2020 году."Мы будем, скорее всего, подавать в УЕФА заявку на участие в следующем Евро. Вы знаете, что следующее Евро будет проходить по всем городам Европы, и было бы неплохо, чтобы один из городов Украины принимал там участие", - заявил Виктор Янукович в ходе сегодняшнего прямого телеэфира "Диалог со страной"."Я на всякий случай закинул этот вопрос неофициально, а официально – мы сделаем такую заявку, и будем принимать участие. Это будет большая конкуренция, но ничего, мы справимся", - подчер..... Читать новость...