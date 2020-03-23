Новость МОЗ заявил о втором этапе борьбы с COVID-19 Добавлено: 2020-03-23 12:30:07 Корреспондент: Алексей Свидров

Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что в стране начинается второй этап борьбы с коронавируса, который заключается в противостоянии COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Украина, к сожалению, не смогла принять жесткие меры, чтобы не впустить вирус. Поэтому сейчас, в данный момент, у нас уже есть очаги, которые пришли не из Китая или из Европы, а являются нашими, местными, очагами. То есть начинается второй этап, и мы должны не допустить пандемии в стране», - отметил он.

По его словам, в настоящее время команда МОЗ и власти в целом прилагают все усилия, чтобы бороться с коронавирусом.

«Сейчас очень важно локализовать очаги вируса, хотя сделать это очень сложно. Потому что третий этап этого невидимого врага (ред. - коронавируса) - смертность. Если китайцам удалось достичь показателя смертности 3-4%, то Италии не удалось, и там 8-9%. Я сегодня собрал специалистов, которые будут работать в медицинской реформе западного образца ... Эти специалисты могут сделать так, чтобы у нас смертность была меньше, чем даже в Китае», - добавил глава МОЗ.

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Напомним, Емец выступил за введения режима чрезвычайного положения по всей стране.

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