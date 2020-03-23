Новость В Минсоцполитикии рассказали об индексации пенсий в мае Добавлено: 2020-03-23 13:03:43 Корреспондент: Алексей Свидров

С мая 2020 года в Украине произойдет индексация трудовых пенсий на 11%. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная, передает «Укринформ».

«С мая мы проведем индексацию трудовых пенсий на 11%. После индексации гарантированное повышение получат 7 миллионов пенсионеров. Также с мая мы устанавливаем доплату к пенсии полутора миллионам пенсионеров, которым исполнилось 80 и более лет. Это будет ежемесячная прибавка к пенсии в размере 500 гривен», - отметила она.

По её словам, с апреля будет осуществлена единовременная выплата по 1 тысяче гривен пенсионерам, у которых пенсия не достигает 5 тысяч гривен.

«Таких пенсионеров у нас больше 10 миллионов. Такую же выплату получат более 400 тысяч получателей социальной помощи, которые получают эту помощь вместо пенсии. Это люди, которые имеют инвалидность с детства, это дети с инвалидностью и это получатели социальных пенсий», - добавила министр.

Ранее сообщалось, что решение об индексации пенсий еще не принято, но находится на стадии разработки.

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