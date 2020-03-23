Новость Вместо «Евровидения-2020» могут провести альтернативное шоу Добавлено: 2020-03-23 13:31:01 Корреспондент: Алексей Свидров

Европейский вещательный союз может провести и альтернативное шоу вместо отмененного «Евровидения-2020». Об этом сообщается на eurovision.tv.

Подробности нового шоу пока не разглашаются, но оно не будет предусматривать соревнование участников.

Цель проекта - объединить и развлечь аудиторию Европы в эти непростые времена.

Напомним, международный песенный конкурс «Евровидение-2020» официально отменили из-за пандемии коронавируса Covid-2019. Конкурсанты этого года смогут принять участие конкурсе, но песни нужны будут новые.

Переговоры о его проведении в Роттердаме будут продолжены.

Напомним, победителем «Евровидения-2019» стал представитель Нидерландов Дункан Лоурсен. Он набрал 498 баллов.

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В Украине могут урезать расходы на чиновников в 2020 году...

Президент Украины Владимир Зеленский на совещании по подготовке государственного бюджета на 2020 год ко второму чтению поручил сократить расходы на содержание чиновников на 10%. Об этом он написал в Facebook.

«Провели совещание по подготовке госбюджета-2020 ко второму чтению. Послушал министра финансов по основным показателям.

Поставил задачу сократить расходы госбюджета на следующий год на содержание чиновников на 10%. Это позволит сэкономить средства и направить их на социально важные статьи бюджета», - говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что это сокращение не должно коснуться учителей и врачей - тех, от кого зависит будущее Украины.

18 о..... Президент Украины Владимир Зеленский на совещании по подготовке государственного бюджета на 2020 год ко второму чтению поручил сократить расходы на содержание чиновников на 10%. Об этом он написал в Facebook.«Провели совещание по подготовке госбюджета-2020 ко второму чтению. Послушал министра финансов по основным показателям.Поставил задачу сократить расходы госбюджета на следующий год на содержание чиновников на 10%. Это позволит сэкономить средства и направить их на социально важные статьи бюджета», - говорится в сообщении.Зеленский подчеркнул, что это сокращение не должно коснуться учителей и врачей - тех, от кого зависит будущее Украины.18 о..... Читать новость...

Автомобили без водителей от Nissan могут появиться к 2020 го...

Nissan Motor Co. планирует к 2020 году представить рынку автомобили, оснащенные системой, позволяющей передвигаться без участия водителя, пишет газета The Wall Street Journal.

"Nissan обещает, что мы будем готовы выпустить на рынок доступные, экономичные, полностью автономные в управлении транспортные средства к 2020 году", - сообщил исполнительный вице-президент концерна Энди Палмер во вторник в ходе презентации.

По его словам, компания будет иметь все необходимые разработки для создания образца к 2014 году.

На презентации Nissan продемонстрировал, как электромобиль Leaf способен самостоятельно передвигаться и объезжать препятствия благодаря комбинации ..... Nissan Motor Co. планирует к 2020 году представить рынку автомобили, оснащенные системой, позволяющей передвигаться без участия водителя, пишет газета The Wall Street Journal."Nissan обещает, что мы будем готовы выпустить на рынок доступные, экономичные, полностью автономные в управлении транспортные средства к 2020 году", - сообщил исполнительный вице-президент концерна Энди Палмер во вторник в ходе презентации.По его словам, компания будет иметь все необходимые разработки для создания образца к 2014 году.На презентации Nissan продемонстрировал, как электромобиль Leaf способен самостоятельно передвигаться и объезжать препятствия благодаря комбинации ..... Читать новость...

КНДР и Южная Корея могут вместе выступить на Олимпиаде-2020 ...

Министр спорта Южной Кореи То Чон Хван предложил Корейской Народно-Демократической Республике отправить совместную команду спортсменов на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио, передает Yonhap.

Ранее Хван встретился с министром спорта КНДР Ким Ил Гуком во время проходящих в Индонезии Азиатских играх.

«Мы обсуждали вопрос, как нам поступить с объединёнными командами в преддверии Олимпийских игр в Токио. Мы также обменялись мнениями о проведении регулярных встреч по спортивным вопросам с целью создания большего количества таких команд», – отметил он.

Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года...... Министр спорта Южной Кореи То Чон Хван предложил Корейской Народно-Демократической Республике отправить совместную команду спортсменов на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио, передает Yonhap.Ранее Хван встретился с министром спорта КНДР Ким Ил Гуком во время проходящих в Индонезии Азиатских играх.«Мы обсуждали вопрос, как нам поступить с объединёнными командами в преддверии Олимпийских игр в Токио. Мы также обменялись мнениями о проведении регулярных встреч по спортивным вопросам с целью создания большего количества таких команд», – отметил он.Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года...... Читать новость...