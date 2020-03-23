Новость Кличко рассказал о количестве заболевших Covid-2019 в Киеве Добавлено: 2020-03-23 14:02:28 Корреспондент: Алексей Свидров

На данный момент в Киеве официально подтверждены 24 случая заболевания коронавирусом Covid-2019. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, передает «Украинская правда».

«В столице уже 24 больных коронавирусом. Эту информацию мы получаем от Киевского городского лабораторного центра МЗ Украины, куда направляют тесты на подтверждение или опровержение диагноза.

С 14 новых лабораторно подтвержденных случаев 8 женщин (от 25 до 49 лет) и 6 мужчин (от 23 до 56 лет).

Всего с 24 случаев 22 случая - инфицирование киевлян, которые вернулись из европейских стран (Франция, Испания, Германия), 2 случая - местное заражения (от больных из Житомирской области и Киева)», - отметил он.

По его словам, 13 из 24 больных находятся в больницах, 11 больных - на самоизоляции. Сейчас рабочая группа устанавливает круг лиц, контактировавших с больными коронавирусом.

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«Болеют дети разных возрастных групп. Самое высокое количество больных зарегистрировано среди детей в возрасте 5-9 лет – 46,5%. По данным экстренных сообщений, госпитализированы в инфекционные стационары 44 человека, в т.ч. 31 ребенок. 1 взрослый госпитализирован в реанимационное отделение», – говорится в сообщении.

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При этом следует заметить, что средний показатель заболеваемости несколько ниже, чем в столице – 44,6 человека на 10 тысяч населения. Как сообщается, самые низкие показатели заболеваемости гриппом зафиксированы в Харьковской области – 17,4 человека на 10 тысяч людей.

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Всего в феврале с корью было госпитализировано 30 человек, в том числе 14 детей.

«Случаев заболевания дифтерией в столице нет», - добавили в департаменте.

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Напомним, что еще неделю назад власти Киева заявили о тенденции снижения заболеваемости корью.

Ранее власти города сообщали, что в Киеве более 90% детей вакцинировано против кори.

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Источник: УНН..... Официальные данные опогибших бойцов АТО не соответствуют действительности. Об этом в студии «Громадського ТБ» сообщил боец батальона "Днепр-1" Владимир Парасюк, передает УНН."Только в Иловайске погибли около 300 украинских бойцов", - сказал он.Читайте: В. Парасюко боях в ИловайскеТакже Парасюк, что многие тела вследствие попадания из тяжелого оружия "просто физически не сохранились".Источник: УНН..... Читать новость...

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