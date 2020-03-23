Новость Аваков предлагает доплачивать вынужденным безработным по 3000 грн Добавлено: 2020-03-23 14:56:16 Корреспондент: Алексей Свидров

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о своих предложениях на время карантина Covid-2019.

«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью – купить еду и лекарства. Для многих это проблема и страх №1 сейчас. Это – увы факт, который нельзя не учитывать. В правительстве, вместе с Премьером и Президентом - мы активно обсуждаем эту проблему и – убежден, будет быстрое решение. Нет, не так, как при коммунизме – каждому по потребностям, мы, к сожалению, слишком бедны - как страна для этого – но без средств к существованию не должен остаться в это кризисное время ни один человек!», - написал он в Facebook.

Так, Аваков считает необходимым ежемесячно доплачивать 2,5-3 тыс. гривен пособия по вынужденной безработице гражданам на время карантина.

Кроме этого, на время карантина необходимо предусмотреть льготы по ряду коммунальных платежей до 50-75%.

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Напомним, Емец выступил за введения режима чрезвычайного положения по всей стране.

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А.Аваков предлагает отделить МВД от политики...



А.Аваков считает "гениальной" собственную идею отделить МВД от политики.

"Гениальная идея" заключается в том, чтобы отделить МВД от политики. Об этом во время брифинга сообщил и. о. министра внутренних дел Арсен Аваков, передает корреспондент УНН.

"Моя гениальная идея заключается в том, чтобы отделить МВД от политики. И если в какой-то области община не согласна с назначениями руководителей УМВД, то я встречусь с активистами и общинами и будем решать эти вопросы", - подчеркнул он.

"К этому же будет вертикаль власти", - добавил А.Аваков.

Источник: УНН..... А.считает "гениальной" собственную идею отделить МВД от политики."Гениальная идея" заключается в том, чтобы отделить МВД от политики. Об этом во время брифинга сообщил и. о. министра внутренних дел Арсен, передает корреспондент УНН."Моя гениальная идея заключается в том, чтобы отделить МВД от политики. И если в какой-то области община не согласна с назначениями руководителей УМВД, то я встречусь с активистами и общинами и будем решать эти вопросы", - подчеркнул он."К этому же будет вертикаль власти", - добавил А.Источник: УНН..... Читать новость...

Азаров хочет отменить выплаты безработным...



Все новые и новые предложения, касательно социальных преобразований в стране, поступают от правительства Украины. Не успели люди опомниться от одних «улучшений», как тут же поступают предложения следующих.

Так, премьер-министр Николай Азаров заявил, что на биржах труда нужно изменить схему работы. Вместо финансовых выплат, Азаров предложил предоставлять безработным бесплатную переквалификацию.

По словам премьера, главным для политики занятости населения должно стать не финансовое обеспечение безработных, а предоставление им возможности получать бесплатное дополнительное образование или переквалификацию, в соответствиями с дефицитными профессиями на украинском рынке труда.

На..... Все новые и новые предложения, касательно социальных преобразований в стране, поступают от правительства Украины. Не успели люди опомниться от одних «улучшений», как тут же поступают предложения следующих.Так, премьер-министр Николай Азаров заявил, что на биржах труда нужно изменить схему работы. Вместо финансовых выплат, Азаров предложил предоставлятьбесплатную переквалификацию.По словам премьера, главным для политики занятости населения должно стать не финансовое обеспечение безработных, а предоставление им возможности получать бесплатное дополнительное образование или переквалификацию, в соответствиями с дефицитными профессиями на украинском рынке труда.На..... Читать новость...

Аваков предлагает прекратить охрану судов полицией...

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков намерен поднять на внеочередном заседании Кабмина вопрос о прекращении охраны судов сотрудниками Национальной полиции и Национальной гвардии.

«Это безобразное решение обязывает меня как министра, в ведении которого находится Национальная полиция и Нацгвардия, принять адекватные меры реагирования. Я требую: от Высшего совета правосудия немедленной реакции на такие действия судьи; от прокуратуры и апелляционного суда незамедлительно вынести справедливое решение по факту нанесения огнестрельного ранения полицейскому. С утра обратился к премьер-министру с просьбой созыва внеочередного заседания Кабмина. Я не вижу, как в таких услови..... Министр внутренних дел Украины Арсеннамерен поднять на внеочередном заседании Кабмина вопрос о прекращении охраны судов сотрудниками Национальной полиции и Национальной гвардии.«Это безобразное решение обязывает меня как министра, в ведении которого находится Национальная полиция и Нацгвардия, принять адекватные меры реагирования. Я требую: от Высшего совета правосудия немедленной реакции на такие действия судьи; от прокуратуры и апелляционного суда незамедлительно вынести справедливое решение по факту нанесения огнестрельного ранения полицейскому. С утра обратился к премьер-министру с просьбой созыва внеочередного заседания Кабмина. Я не вижу, как в таких услови..... Читать новость...

Кабмин предлагает парламенту отменить внеблоковый статус Укр...



Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о том, что принимая во внимание сложившуюся в стране ситуацию, Кабинет министров Украины поддержал инициативу премьер-министра Арсения Яценюка и принял решение неотложно внести в парламент закон, который, по сути, отменяет внеблоковый статус Украины. Об этом Арсен Аваков написал на своей странице в Facebook.

По его словам, если парламент поддержит данный закон, то Украине будет открыть путь в НАТО.

«И это очень правильно. Только безумцы в текущей ситуации могут возражать против такого шага», - заявил Арсен Аваков.

Напомним, что за вступление Украины в НАТО уже неоднократно высказывались многие ..... Министр внутренних дел Украины Арсенсообщил о том, что принимая во внимание сложившуюся в стране ситуацию, Кабинет министров Украины поддержал инициативу премьер-министра Арсения Яценюка и принял решение неотложно внести в парламент закон, который, по сути, отменяет внеблоковый статус Украины. Об этом Арсеннаписал на своей странице в Facebook.По его словам, если парламент поддержит данный закон, то Украине будет открыть путь в НАТО.«И это очень правильно. Только безумцы в текущей ситуации могут возражать против такого шага», - заявил АрсенНапомним, что за вступление Украины в НАТО уже неоднократно высказывались многие ..... Читать новость...

В Германии благотворители увеличат помощь вынужденным пересе...

В немецкой благотворительной организации Caritas international приняли решение увеличить помощь переселенцам с востока Украины. Сегодня об этом сообщили в штаб-квартире благотворительной организации, которая расположена в немецком городе Фрайбурге.

«При помощи средств, которые были выделены немецким Министерством иностранных дел, а также с помощью пожертвований на протяжении следующих пяти месяцев наша организация будет обеспечивать вынужденных переселенцев в Украине продовольствием. Также таким людям будет предоставляться временное жилье», - гласит сообщение благотворительной организации.

Читайте: Гуманитарная помощь от ООН доставлена семьям переселенцев

Как сообщают в органи..... В немецкой благотворительной организации Caritas international приняли решение увеличить помощь переселенцам с востока Украины. Сегодня об этом сообщили в штаб-квартире благотворительной организации, которая расположена в немецком городе Фрайбурге.«При помощи средств, которые были выделены немецким Министерством иностранных дел, а также с помощью пожертвований на протяжении следующих пяти месяцев наша организация будет обеспечивать вынужденных переселенцев в Украине продовольствием. Также таким людям будет предоставляться временное жилье», - гласит сообщение благотворительной организации.Читайте: Гуманитарная помощь от ООН доставлена семьям переселенцевКак сообщают в органи..... Читать новость...

Германия выделяет 15 миллионов евро на помощь вынужденным пе...

Немецкое правительство дополнительно выделяет 15 миллионов евро, которые направлены на поддержку беженцев, членов их семей и детей, пострадавших в результате конфликта на востоке Украины. Как гласит заявление для прессы, размещенное в пятницу, 2 октября, на сайте Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии, на днях ГСЧС получила от немецкой стороны 12 машин скорой помощи.

«Все средства будут направлены на помощь вынужденным переселенцам с Донбасса, нашедшим прибежище в Мариуполе. По данным германского ведомства, их число достигает 70 000 человек. Часть перечисляемых средств предназначена на восстановление системы коммунального водоснабжения в горо..... Немецкое правительство дополнительно выделяет 15 миллионов евро, которые направлены на поддержку беженцев, членов их семей и детей, пострадавших в результате конфликта на востоке Украины. Как гласит заявление для прессы, размещенное в пятницу, 2 октября, на сайте Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии, на днях ГСЧС получила от немецкой стороны 12 машин скорой помощи.«Все средства будут направлены на помощьпереселенцам с Донбасса, нашедшим прибежище в Мариуполе. По данным германского ведомства, их число достигает 70 000 человек. Часть перечисляемых средств предназначена на восстановление системы коммунального водоснабжения в горо..... Читать новость...

Гендир УПЛ: "Решение поменять формат Кубка Украины было выну...

Генеральный директор Премьер-лиги Петр Иванов рассказал, с чем было связано решение поменять формат Кубка Украины перед стартом нового сезона. Напомним, что по новым правилам, начиная с 1/8 финала, команды играют по два матча: дома и на выезде.

«Решение проводить Кубок Украины в таком формате было вынужденным. Оно связано с уменьшением количества команд в Премьер-лиге до четырнадцати. При таком формате чемпионата Украины, его участники столкнулись бы с недостаточной игровой нагрузкой. В таком случае мы приняли решение разработать новый календарь, в котором было предложено проводить по два матча на стадиях 1/8, 1/4 и 1/2 финала Кубка Украины», - рассказал журналистам футбольный ч..... Генеральный директор Премьер-лиги Петр Иванов рассказал, с чем было связано решение поменять формат Кубка Украины перед стартом нового сезона. Напомним, что по новым правилам, начиная с 1/8 финала, команды играют по два матча: дома и на выезде.«Решение проводить Кубок Украины в таком формате было. Оно связано с уменьшением количества команд в Премьер-лиге до четырнадцати. При таком формате чемпионата Украины, его участники столкнулись бы с недостаточной игровой нагрузкой. В таком случае мы приняли решение разработать новый календарь, в котором было предложено проводить по два матча на стадиях 1/8, 1/4 и 1/2 финала Кубка Украины», - рассказал журналистам футбольный ч..... Читать новость...

Крестьянам будут доплачивать за реализацию скота...

Как сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины, за продажу тяжеловесного скота на мясоперерабатывающие предприятия государство будет доплачивать фермерам дотацию в размере 2,5 грн. за килограмм. Таким образом, это поможет предотвратить вырезание поголовья маловесного молодняка и увеличит поставку тяжеловесного скота на промышленную переработку.

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк отметил, что компенсация единоличникам за сдачу тяжеловесного скота станет логическим продолжением государственной программы по сохранению молодняка КРС и выплате дотаций за их содержание.

"Из-за того, что единоличники, которые сдают скот на перера..... Как сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины, за продажу тяжеловесного скота на мясоперерабатывающие предприятия государство будетфермерам дотацию в размере 2,5. за килограмм. Таким образом, это поможет предотвратить вырезание поголовья маловесного молодняка и увеличит поставку тяжеловесного скота на промышленную переработку.Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк отметил, что компенсация единоличникам за сдачу тяжеловесного скота станет логическим продолжением государственной программы по сохранению молодняка КРС и выплате дотаций за их содержание."Из-за того, что единоличники, которые сдают скот на перера..... Читать новость...