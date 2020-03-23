Новость Для украинцев, которые остались за рубежом, ищут спонсоров, - МИД Добавлено: 2020-03-23 15:31:04 Корреспондент: Алексей Свидров

Министерство иностранных дел Украины ищет спонсоров для предоставления материальной помощи украинцам, которые по тем или иным причинам не смогут вернуться в страну после тотального блокирования перевозок в мире. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Егор Божок, передает «Укринформ».

«Мы принимаем все меры (для возвращения украинцев на Родину - ред.). Когда мы исчерпаем все возможности, и когда хабы и другие страны тотально заблокируют все перевозки, и мы выйдем в тотальный карантин, мы имеем на это время запасной вариант. Мы будем стараться искать пути материально помочь нашим гражданам, которые по тем или иным причинам останутся за рубежом», - отметил он.

По его словам, действительно сложной по нескольким причинам является ситуация с возвратом украинцев из стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

МИД в настоящее время уже обращается к спонсорам с просьбой предоставить материальную помощь украинцам, которые будут вынуждены остаться за границей, поскольку собственные финансовые возможности ведомства ограничены.

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В частности, согласно данным ООН, 309,640 тыс. граждан обратились за убежищем в России, более 3 тысяч ищут убежища в Польше. Еще 800 человек обратились с запросом к властям Беларуси.

К другим соседям Украины обратилось незначительное количество граждан:



Венгрия - 50

Молдова - 200

Словакия - 20

Румыния - 50.



Напомним, по данным ГСЧС состоянию на 8 апреля,..... 314 000обратились к миграционным службам соседних стран с просьбой о предоставлении убежища в связи с ситуацией на востоке Украины. Об этом говорится в обновленной карте перемещения населения в Украине, сложившейся ООН, передает УНН .Читайте: «Украина защищает права переселенцев», - РозенкоВ частности, согласно данным ООН, 309,640 тыс. граждан обратились за убежищем в России, более 3 тысячубежища в Польше. Еще 800 человек обратились с запросом к властям Беларуси.К другим соседям Украины обратилось незначительное количество граждан:Венгрия - 50Молдова - 200Словакия - 20Румыния - 50.Напомним, по данным ГСЧС состоянию на 8 апреля,..... Читать новость...