Новость Коронавирус нанес больший ущерб, чем кризис 2008 года Добавлено: 2020-03-23 16:06:46 Корреспондент: Алексей Свидров

Убытки от пандемии коронавируса Covid-2019 уже превысили ущерб от глобального финансового кризиса 2008 года и от терактов 11 сентября 2001 года. Об этом заявил генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Хосе Анхель Гурриа, передает BBC.

«Даже если общемировой рецессии не будет, мы получим либо нулевой, либо отрицательный рост во многих странах мира, включая крупнейшие», - отметил он.

По его словам, общемировой рост не только будет низким в этом году, но и будет долго восстанавливаться.

«Мы не знаем, сколько денег потребуется на борьбу с безработицей - потому что нам неизвестно, сколько человек потеряют работу. И мы не знаем, сколько потребуется для реанимации сотен тысяч средних и мелких предприятий, которые уже пострадали», - добавил Гурриа.

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Герман: Дещица нанес Украине ущерб...

А. Дещица нанес Украине ущерб и должен уйти в отставку - А. Герман.

И.о. министра иностранных дел Андрей Дещица своим поведением нанес ущерб Украине и поэтому должен покинуть свой пост. Об этом в комментарии УНН сказала народный депутат Партии регионов Анна Герман.

"Министр иностранных дел не может руководствоваться только эмоциями, поэтому, как бы мне не было больно, но я считаю, что Дещица должен отойти. Было бы хорошо, если бы он сам это сделал. Сейчас он нанес Украине ущерб, так как предоставил аргумент в руки своим врагам. А этого никогда нельзя делать", - сказала она.

Читайте: Глава МИД Украины прокомментировал свое высказывание в адрес Путина..... А. ДещицаУкраинеи должен уйти в отставку - А. Герман.И.о. министра иностранных дел Андрей Дещица своим поведениемУкраине и поэтому должен покинуть свой пост. Об этом в комментарии УНН сказала народный депутат Партии регионов Анна Герман."Министр иностранных дел не может руководствоваться только эмоциями, поэтому, как бы мне не было больно, но я считаю, что Дещица должен отойти. Было бы хорошо, если бы он сам это сделал. Сейчас онУкраине, так как предоставил аргумент в руки своим врагам. А этого никогда нельзя делать", - сказала она.Читайте: Глава МИД Украины прокомментировал свое высказывание в адрес Путина..... Читать новость...

Ураган «Сэнди» уже нанес ущерб на 20 млрд долл...



По предварительным данным, ураган «Сэнди», обрушившийся на этой неделе на Соединенные Штаты, уже нанес ущерб на 20 миллиардов долларов. При этом отмечается, что порядка 7-8 миллиардов долларов из этой суммы приходится на застрахованные убытки.

Как утверждают представители компании Kinetic Analysis, которая занималась подсчетом убытков, большая часть убытков придется на городские бюджеты, которые должны будут оплатить восстановление инфраструктуры города. Примером тому является затопленные туннели в метро города Нью-Йорк.

Впрочем, так и неизвестно, учитывала ли данная компания и косвенные убытки, но, вероятнее всего, речь идет лишь о непосредственных разрушен..... По предварительным данным, ураган «Сэнди», обрушившийся на этой неделе на Соединенные Штаты, ужена 20 миллиардов долларов. При этом отмечается, что порядка 7-8 миллиардов долларов из этой суммы приходится на застрахованные убытки.Как утверждают представители компании Kinetic Analysis, которая занималась подсчетом убытков, большая часть убытков придется на городские бюджеты, которые должны будут оплатить восстановление инфраструктуры города. Примером тому является затопленные туннели в метро города Нью-Йорк.Впро, так и неизвестно, учитывала ли данная компания и косвенные убытки, но, вероятнее всего, речь идет лишь о непосредственных разрушен..... Читать новость...

Челябинский метеорит нанес ущерб в миллиард рублей...



По словам главы Челябинской области Михаила Юревича, материальный ущерб от падения метеорита на территории региона превысит миллиард рублей. Больше всего повреждений получил ледовый дворец «Уральская молния», на восстановительные работы по ремонту несущих конструкций здания понадобится приблизительно 200 000 000 рублей. Юрий Серебрянников – министр Челябинской области по физической культуре, туризму и спорту – уверен, что ледовый дворец будет закрыт на срок от 30 до 45 дней, все занятия и соревнования отменены.

На городском официальном сайте опубликована информация о том, что в результате падения метеорита пострадали 93 медицинских учреждения, несколько детских дом..... По словам главы Челябинской области Михаила Юревича, материальныйот падения метеорита на территории региона превысит миллиард рублей. Больше всего повреждений получил ледовый дворец «Уральская молния», на восстановительные работы по ремонту несущих конструкций здания понадобится приблизительно 200 000 000 рублей. Юрий Серебрянников – министр Челябинской области по физической культуре, туризму и спорту – уверен, что ледовый дворец будет закрыт на срок от 30 до 45 дней, все занятия и соревнования отменены.На городском официальном сайте опубликована информация о том, что в результате падения метеорита пострадали 93 медицинских учреждения, несколько детских дом..... Читать новость...

Сноуден нанес ущерб в миллиарды долларов национальной безоп...



Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США генерал Мартин Демпси считает, что экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден нанес ущерб национальной безопасности Соединенных Штатов на миллиарды долларов тем, что передал в СМИ документы о программах электронной слежки.

Демпси сообщил, что межведомственной группе по оценке ущерба, причиненного Сноуденом, придется работать не менее двух лет и это косвенно говорит о масштабах проблемы. "Подозреваю, что ликвидация ущерба нашей безопасности обойдется нам в миллиарды долларов", - сказал американский генерал.

Ранее эксперты Пентагона предположили, что Сноуден мог похитить около 1,7 миллиона секретных доку..... Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США генерал Мартин Демпси считает, что экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуденнациональной безопасности Соединенных Штатов на миллиарды долларов тем, что передал в СМИ документы о программах электронной слежки.Демпси сообщил, что межведомственной группе по оценкеа, причиненного Сноуденом, придется работать не менее двух лет и это косвенно говорит о масштабах проблемы. "Подозреваю, что ликвидацияа нашей безопасности обойдется нам в миллиарды долларов", - сказал американский генерал.Ранее эксперты Пентагона предположили, что Сноуден мог похитить около 1,7 миллиона секретных доку..... Читать новость...

Ураган "Сэнди" нанес экономике Нью-Йорка ущерб в $19 млрд...



Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг рассказал о том, насколько пострадал его город от урагана «Сэнди». По словам Блумберга, городу был нанесен ущерб в 19 миллиардов долларов.

При этом мэр Нью-Йорка отметил, что частные страховые компании покроют некоторый ущерб, выплатив пострадавшим 3,8 миллиарда долларов. Кроме того, еще 5,4 миллиарда долларов возместит Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям.

«Оставшуюся сумму, а именно 9,8 миллиардов долларов, я намерен запросить у федерального правительства», - сообщил Майкл Блумберг.

Насколько известно, уже в эту среду, 28 ноября, Майкл Блумберг отправится в Вашингтон, чтобы обсудить этот вопрос с ч..... Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг рассказал о том, насколько пострадал его город от урагана «Сэнди». По словам Блумберга, городу быленв 19 миллиардов долларов.При этом мэр Нью-Йорка отметил, что частные страховые компании покроют некоторый, выплатив пострадавшим 3,8 миллиарда долларов. Кроме того, еще 5,4 миллиарда долларов возместит Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям.«Оставшуюся сумму, а именно 9,8 миллиардов долларов, я намерен запросить у федерального правительства», - сообщил Майкл Блумберг.Насколько известно, уже в эту среду, 28 ноября, Майкл Блумберг отправится в Вашингтон, чтобы обсудить этот вопрос с ч..... Читать новость...

Шторм в Великобритании нанес ущерб почти в 1 млрд долларов...



Сильный шторм и ливень, которые разгулялись в Великобритании со вторника, по предварительным оценкам, нанесли ущерб на 600 млн фунтов или 970 млн долларов.

Местные журналисты уже называют этот день самым «мокрым» в истории страны за последние 36 лет. Во многих районах острова выпала месячная норма осадков, при этом, скорость ветра достигала 130 км в час. Больше всего от стихии пострадали север Великобритании и Шотландия, там поднявшаяся вода привела к сильнейшим наводнениям.

Власти провели эвакуацию нескольких сотен человек, в регионе нарушено железнодорожное и автомобильное сообщение.

В настоящее время по всему Соединенному Королевству зак..... Сильный шторм и ливень, которые разгулялись в Великобритании со вторника, по предварительным оценкам,лина 600 млн фунтов или 970 млн долларов.Местные журналисты уже называют этот день самым «мокрым» в истории страны за последние 36 лет. Во многих районах острова выпала месячная норма осадков, при этом, скорость ветра достигала 130 км в час. Больше всего от стихии пострадали север Великобритании и Шотландия, там поднявшаяся вода привела к сильнейшим наводнениям.Власти провели эвакуацию нескольких сотен человек, в регионе нарушено железнодорожное и автомобильное сообщение.В настоящее время по всему Соединенному Королевству зак..... Читать новость...

Янукович нанес Украине ущерб на 100 миллиардов гривен, - Яре...

Генеральная прокуратура оценивает убытки государства за время президентства Виктора Януковича в 100 млрд гривен. Об этом во время выступления в Верховной Раде заявил Генеральный прокурор Виталий Ярема, передает корреспондент УНН.

"Только установленные следователями Генпрокуратуры убытки, нанесенные государству за время Януковича, составляют около 100 млрд гривен", - сообщил он.

Читайте: Ярема направил обращение к прокурору РФ о задержании Януковича

В. Ярема сообщил, что сейчас в Украине арестованы 6 млрд гривен, которые по данным следствия принадлежат бывшим чиновникам, и возвращены государству около 500 га земельных участков.

Печерский районн..... Генеральная прокуратура оценивает убытки государства за время президентства Виктора Януковича в 100 млрд гривен. Об этом во время выступления в Верховной Раде заявил Генеральный прокурор Виталий Ярема, передает корреспондент УНН."Только установленные следователями Генпрокуратуры убытки,енные государству за время Януковича, составляют около 100 млрд гривен", - сообщил он.Читайте: Ярема направил обращение к прокурору РФ о задержании ЯнуковичаВ. Ярема сообщил, что сейчас в Украине арестованы 6 млрд гривен, которые по данным следствия принадлежат бывшим чиновникам, и возвращены государству около 500 га земельных участков.Печерский районн..... Читать новость...

СБУ: Одесский морской торговый порт нанес ущерб государству ...

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в государственном предприятии "Одесский морской торговый порт" злоупотребления на более чем 1 млрд гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

"В следственный отдел УСБ Украины в Одесской области переданы материалы документирования факта злоупотребления служебным положением должностными лицами ГП "Одесский морской торговый порт", Министерства инфраструктуры Украины, Фонда государственного имущества Украины и некоторых частных портовых операторов при заключении и реализации договоров аренды государственного имущества", - сказано в сообщении.

В результате действий определенных должностных лиц государству был..... Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в государственном предприятии "Одесский морской торговый порт" злоупотребления на более1 млрд гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ."В следственный отдел УСБ Украины в Одесской области переданы материалы документирования факта злоупотребления служебным положением должностными лицами ГП "Одесский морской торговый порт", Министерства инфраструктуры Украины, Фонда государственного имущества Украины и некоторых частных портовых операторов при заключении и реализации договоров аренды государственного имущества", - сказано в сообщении.В результате действий определенных должностных лиц государству был..... Читать новость...