Новость Емец обратился к народным депутатам Добавлено: 2020-03-23 16:44:47 Корреспондент: Алексей Свидров

Министр здравоохранения Украины Илья Емец призвал народных депутатов проголосовать за введение чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса Covid-2019. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

«Министр здравоохранения Илья Емец призвал народных депутатов проявить силу воли, не бояться, а ради спасения украинцев собраться и проголосовать за введение чрезвычайного положения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что предварительно все депутаты должны пройти экспресс-тестирование на коронавирус.

Напомним, Емец выступил за введения режима чрезвычайного положения по всей стране.

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Народным депутатам отменят льготы...

Но произойдет это, по словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Валерия Баранова, только в следующем году. Валерий Баранов сообщил, что сегодня парламент проголосовал за постановление, в котором речь идет как раз о ликвидации льгот для народных избранников. Автором данного постановления является также народный депутат Владислав Лукьянов, а поддержали его в данном вопросе спикер Владимир Литвин, Премьер-министр Украины Николай Азаров и глава Администрации Президента Сергей Левочкин.

Баранов считает, что после ликвидации депутатских льгот, все народные избранники «смогут с открытым лицом смотреть в глаза своим избирателям».

Ликвидация льгот кос..... Но произойдет это, по словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Валерия Баранова, только в следующем году. Валерий Баранов сообщил, что сегодня парламент проголосовал за постановление, в котором речь идет как раз о ликвидации льгот для народных избранников. Автором данного постановления является также народный депутат Владислав Лукьянов, а поддержали его в данном вопросе спикер Владимир Литвин, Премьер-министр Украины Николай Азаров и глава Администрации Президента Сергей Левочкин.Баранов считает, что после ликвидации депутатских льгот, все народные избранники «смогут с открытым лицом смотреть в глаза своим избирателям».Ликвидация льгот кос..... Читать новость...

К народным депутатам в Украине вернутся их льготы?...



Представляющий ВО «Батькивщина» Андрей Пышный обратил внимание на очень интересный факт. По его словам, нормы бюджета-2013 не отменяют льготы народным депутатам.

Многие помнят, что принятый бюджет-2012 предусматривал отмену некоторых льгот народным избранникам, а вот бюджет на текущий год, как отмечает Андрей Пышный, льготы не отменяет. По словам политика, народные депутаты, как в предыдущие годы, вновь смогут получить средства от государства на оздоровление. Кроме того, депутаты будут иметь возможность получения бесплатных путевок для санаторно-курортного лечения. Народные избранники, как подчеркнул представитель ВО «Батькивщина», будут иметь возможность получен..... Представляющий ВО «Батькивщина» Андрей Пышный обратил внимание на очень интересный факт. По его словам, нормы бюджета-2013 не отменяют льготыМногие помнят, что принятый бюджет-2012 предусматривал отмену некоторых льготизбранникам, а вот бюджет на текущий год, как отмечает Андрей Пышный, льготы не отменяет. По словам политика, народные депутаты, как в предыдущие годы, вновь смогут получить средства от государства на оздоровление. Кроме того, депутаты будут иметь возможность получения бесплатных путевок для санаторно-курортного лечения. Народные избранники, как подчеркнул представитель ВО «Батькивщина», будут иметь возможность получен..... Читать новость...

Народным депутатам нужно повысить зарплату – Княжицкий...

Народный депутат от фракции «Батькивщна» Николай Княжицкий считает, что за свой профессионализм парламентарии получают не очень высокую зарплату и предлагает повысить ее, однако в то же время отказаться от всех льгот и надбавок.

«Я считаю, что зарплата народного депутата Украины не очень высокая. На прошлой работе я зарабатывал значительно больше. И я не считаю, что депутаты получают большую зарплату. По сравнению со всеми людьми - да, большую. Но депутаты - это профессиональные люди. Так же как их помощники - профессиональные люди. Мы имеем несколько помощников на 4 тысячи гривен. Вы найдете в Киеве юриста, который будет писать закон за 4 тысячи гривен? Нет, конечно, это ..... Народный депутат от фракции «Батькивщна» Николай Княжицкий считает, что за свой профессионализм парламентарии получают не очень высокую зарплату и предлагает повысить ее, однако в то же время отказаться от всех льгот и надбавок.«Я считаю, что зарплата народного депутата Украины не очень высокая. На прошлой работе я зарабатывал значительно больше. И я не считаю, что депутаты получают большую зарплату. По сравнению со всеми людьми - да, большую. Но депутаты - это профессиональные люди. Так же как их помощники - профессиональные люди. Мы имеем несколько помощников на 4 тысячи гривен. Вы найдете в Киеве юриста, который будет писать закон за 4 тысячи гривен? Нет, конечно, это ..... Читать новость...

Льготы народным депутатам необходимо сокращать – Наталья Кор...



Льготы народным депутатам необходимо сокращать, считает министр социальной политики Украины Наталья Королевская.

"Ни в одной европейской стране нет такого пакета льгот как у наших народных избранников", - сказала она на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

По мнению министра, сокращение льгот депутатам было бы хорошим шагом относительно социальной справедливости в стране.

Она считает такое сокращение своевременным, поскольку в госбюджете более 60 млн грн предусмотрено на различные депутатские выплаты и льготы.

Источник: Интерфакс-Украина ..... Льготынеобходимо сокращать, считает министр социальной политики Украины Наталья Королевская."Ни в одной европейской стране нет такого пакета льгот как у наших народных избранников", - сказала она на пресс-конференции в понедельник в Киеве.По мнению министра, сокращение льготбыло бы хорошим шагом относительно социальной справедливости в стране.Она считает такое сокращение своевременным, поскольку в госбюджете более 60 млн грн предусмотрено на различные депутатские выплаты и льготы.Источник: Интерфакс-Украина ..... Читать новость...

Верховная Рада 28 февраля рассмотрит вопрос об отмене льгот ...



Украинский парламент в пятницу, 28 февраля, намерен рассмотреть вопрос, который довольно-таки часто звучит из уст политиков. В процессе каждой предвыборной кампании, чуть ли не все политические силы заявляют о намерении отменить льготы народным депутатам, но данные привилегии у народных избранников существуют и по сей день.

Особенно актуальным этот вопрос стал сегодня, когда представители новой власти заявляют о практически пустой украинской казне. В повестке дня Верховной Рады Украины на сегодня, 28 февраля, есть вопрос об отмене депутатских льгот, и, вполне возможно, что решится он положительно. Кроме отмены льгот народные избранники намерены рассмотреть также и вопрос о прекращении по..... Украинский парламент в пятницу, 28 февраля, намерен рассмотреть вопрос, который довольно-таки часто звучит из уст политиков. В процессе каждой предвыборной кампании, чуть ли не все политические силы заявляют о намерении отменить льготы, но данные привилегии у народных избранников существуют и по сей день.Особенно актуальным этот вопрос стал сегодня, когда представители новой власти заявляют о практически пустой украинской казне. В повестке дня Верховной Рады Украины на сегодня, 28 февраля, есть вопрос об отмене депутатских льгот, и, вполне возможно, что решится он положительно. Кроме отмены льгот народные избранники намерены рассмотреть также и вопрос о прекращении по..... Читать новость...

Депутат Емец обратился к пользователям Facebook за помощью в...



Народный депутат Украины от фракции «Батькивщина» Леонид Емец написал на своей странице в Facebook, что планирует подготовить и начать распространять листовки, призывающие граждан прийти на митинг 24 ноября, который будет проводить оппозиция в поддержку евроинтеграции.

По его словам, необходимо подобрать правильные слова – максимум три предложения, чтобы достучаться до людей, и он выразил надежду, что его подписчики помогут ему с этим вопросом.

«Есть предложение вместе поработать над обращением. Как говорят, одна голова хорошо, а две еще лучше. Нас тут почти пять тысяч ;) Присоединяйтесь!», - написал Леонид Емец.

Также он добавил, что испо..... Народный депутат Украины от фракции «Батькивщина» Леониднаписал на своей странице в Facebook, что планирует подготовить и начать распространять листовки, призывающие граждан прийти на митинг 24 ноября, который будет проводить оппозиция в поддержку евроинтеграции.По его словам, необходимо подобрать правильные слова – максимум три предложения, чтобы достучаться до людей, и он выразил надежду, что его подписчики помогут ему с этим вопросом.«Есть предложение вместе поработать над обращением. Как говорят, одна голова хорошо, а две еще лучше. Нас тут почти пять тысяч ;) Присоединяйтесь!», - написал ЛеонидТакже он добавил, что испо..... Читать новость...

ЦИК признала Виктора Пилипишина избранным народным депутатом...



ЦИК признала избранным нардепом В.Пилипишина.

ЦИК признала избранным народным депутатом Виктора Пилипишина, передает корреспондент УНН.

На сегодняшнем заседании комиссия объявила официальные результаты голосования в округе № 223.

Как отметил докладчик по этому вопросу заместитель председателя ЦИК Андрей Магера, по информации Киевского апелляционного админсуда, в его производстве нет никаких дел, касающихся подсчета голосов.

"Предлагается членам ЦИК признать избранным народным депутатом Пилипишина Виктора Петровича, который набрал больше относительно других кандидатов голосов, а именно 44,89%", - сказал А.Магера.

Он добавил, что в протокол ОИК № 223 добавлены четыре отдел..... ЦИК признала избранным нардепом В.Пилипишина.ЦИК признала избраннымдепутатом Виктора Пилипишина, передает корреспондент УНН.На сегодняшнем заседании комиссия объявила официальные результаты голосования в округе № 223.Как отметил докладчик по этому вопросу заместитель председателя ЦИК Андрей Магера, по информации Киевского апелляционного админсуда, в его производстве нет никаких дел, касающихся подсчета голосов."Предлагается членам ЦИК признать избраннымдепутатом Пилипишина Виктора Петровича, который набрал больше относительно других кандидатов голосов, а именно 44,89%", - сказал А.Магера.Он добавил, что в протокол ОИК № 223 добавлены четыре отдел..... Читать новость...

Ирина Луценко опять стала народным депутатом...

Ирина Луценко вновь стала народным депутатом Украины. Кроме нее Центральная избирательная комиссия признала избранными депутатами Верховной Рады также Юрия Бабия и Ярослава Лесюка. Как сообщает пресс-служба ЦИК, Юрий Бабий признан избранным от «Народного фронта» вместо сложившего депутатские полномочия Александра Турчинова. А Ярослав Лесюк и Ирина Луценко прошли в парламент от партии «Блок Петра Порошенко» в связи с досрочным прекращением полномочий Виталия Ковальчука и Ростислава Павленко. Все трое избраны нардепами по партийным спискам.

Юрий Бабий родился 18 ноября 1977 года, образование высшее, депутат Ивано-Франковского областного совета, член «Народного ф..... Ирина Луценко вновь сталадепутатом Украины. Кроме нее Центральная избирательная комиссия признала избраннымии Верховной Рады также Юрия Бабия и Ярослава Лесюка. Как сообщает пресс-служба ЦИК, Юрий Бабий признан избранным от «Народного фронта» вместо сложившего депутатские полномочия Александра Турчинова. А Ярослав Лесюк и Ирина Луценко прошли в парламент от партии «Блок Петра Порошенко» в связи с досрочным прекращением полномочий Виталия Ковальчука и Ростислава Павленко. Все трое избраны нардепами по партийным спискам.Юрий Бабий родился 18 ноября 1977 года, образование высшее, депутат Ивано-Франковского областного совета, член «Народного ф..... Читать новость...