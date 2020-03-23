Новость Ещё в 3 областях Украины ввели чрезвычайное положение Добавлено: 2020-03-23 17:20:07 Корреспондент: Алексей Свидров

Кабинет министров Украины ввел режим чрезвычайной ситуации ещё в трех областях для предотвращения распространения коронавируса Covid-19. Об этом написал в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Кабмин собрался на внеочередное заседание. Приняли решение ввести чрезвычайную ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях с целью предотвращения распространения COVID-19. Соответствующие решения ранее были приняты региональными комиссиями по вопросам ТЭБ и ЧС», - говорится в сообщении.

На данный момент режим чрезвычайной ситуации установлен уже в 9 областях.

Напомним, министр здравоохранения Украины Илья Емец призвал народных депутатов проголосовать за введение чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса Covid-2019.

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