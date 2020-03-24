Новость Pornhub открыл бесплатный премиум-доступ для всех Добавлено: 2020-03-24 13:27:56 Корреспондент: Алексей Свидров

Pornhub открыл бесплатный премиум-доступ для желающих из всех стран мира из-за пандемии коронавируса Covid-2019. Об этом говорится в официальном сообщении сайта.

Подписка будет доступна для всех до 23 апреля 2020 года. В отличие от обычной версии, просмотр видеороликов не прерывается рекламой.

Для получения премиум-доступа требуется только регистрация, вводить данные банковской карты не требуется.

Таким образом в компании хотят призвать людей оставаться дома, и поддержать тех, кто уже находится на карантине.

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В частности, глава Укргосреестра Дмитрий Ворона заявил, что на сайте ведомства украинцы смогут получить информацию об учредителях, подразделениях юридических лиц и другую информацию. По его мнению, такое нововведение благоприятным образом повлияет на развитие деловой среды в Украине на принципах открытости и прозрачности. При этом, добавил Ворона, закрытыми для общественности останутся сведения, которые охраняются украинским законодательством о защите персональных данных.

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С 4 марта для руководителей всех банков страны будет введен ...

Глава Нацбанка разрешил банкирам свободный доступ в НБУ.

Глава Национального банка Украины Степан Кубив с 4 марта разрешил руководителям банков свободный доступ в Нацбанк, сообщается на сайте регулятора.

«С сегодня, 4 марта, для руководителей всех банков страны будет введен свободный доступ в Национальный банк Украины. Такое решение принял председатель Национального банка Украины Степан Кубов по итогам совещания, которое состоялось в субботу, 1 марта, с руководителями малых и средних банков страны», - говорится в сообщении.

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Верховная Рада упростила доступ украинцев к данным о выполне...



Верховная Рада Украины одобрила законопроекты, которыми предлагается упростить доступ граждан к публичной информации. В частности, во время голосования народные депутаты Украины поддержали законопроекты №2171 и №2172, согласно которым предусматривается создание специального сайта с информацией по выполнению бюджетов на всех уровнях. Об этом сообщила нардеп Виктория Сюмар, передает пресс-служба «Народного фронта».

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По ее словам, указанные законопроекты были разработаны для доработки закона Украины «О доступе к публичной информации».

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Китайцы рвутся в премиум-сегмент...

Пекинский автосалон будет просто переполнен премьерами. Очередная китайская компания представит концептуальную версию будущего серийного автомобиля, призванного создать конкуренцию мировым маркам. Автопроизводитель BAIC планирует представить седан премиум-класса для внутреннего рынка Китая, и конкурента для BMW 5-Series, Audi A6 и Mercedes-Benz E-Class.

Габариты авто довольно таки немаленькие: длина - 5.2 метра, а ширина - почти 2 метра, и по этим параметрам седан не уступает своим будущим конкурентам. Дизайн автомобиля разработан компаниями EastOne и Fioravanti, а главной «фишкой» является отсутствие центральной стойки кузова, и двери как у Rolls-Royce Phantom, кото..... Пекинский автосалон будет просто переполнен премьерами. Очередная китайская компания представит концептуальную версию будущего серийного автомобиля, призванного создать конкуренцию мировым маркам. Автопроизводитель BAIC планирует представить седан премиум-классавнутреннего рынка Китая, и конкурентаBMW 5-Series, Audi A6 и Mercedes-Benz E-Class.Габариты авто довольно таки немаленькие: длина - 5.2 метра, а ширина - почти 2 метра, и по этим параметрам седан не уступает своим будущим конкурентам. Дизайн автомобиля разработан компаниями EastOne и Fioravanti, а главной «фишкой» является отсутствие центральной стойки кузова, и двери как у Rolls-Royce Phantom, кото..... Читать новость...

Samsung работает над серией премиум-смартфонов...



Несмотря на то, что флагманские смартфоны южнокорейского гиганта Samsung и так не могут похвастаться доступной ценой, это не остановило компанию от того, чтобы начать работу над серией премиум-смартфонов. Сообщается, что смартфоны этой серии, также известной как Project F, будут отличаться от флагманов компании другим дизайном и, вероятнее всего, получат металлический корпус.

Ранее ходили слухи о том, что металлический корпус получит следующее поколение Galaxy, но ввиду этих событий не исключено, что металл в своих смартфонах компания Samsung прибережет для премиум серии.

Что же касается характеристик, то о них пока что ничего неизвестно, однако, как показывает практика..... Несмотря на то, что флагманские смартфоны южнокорейского гиганта Samsung и так не могут похвастаться доступной ценой, это не остановило компанию от того, чтобы начать работу над серией премиум-смартфонов. Сообщается, что смартфоны этой серии, также известной как Project F, будут отличаться от флагманов компании другим дизайном и, вероятнее всего, получат металлический корпус.Ранее ходили слухи о том, что металлический корпус получит следующее поколение Galaxy, но ввиду этих событий не исключено, что металл в своих смартфонах компания Samsung прибережетпремиум серии.Что же касается характеристик, то о них пока что ничего неизвестно, однако, как показывает практика..... Читать новость...

В Донецке закончился бесплатный WI-FI...

После завершения Евро-2012 в городе Донецк иссяк и бесплатный доступ к интернету.

Теперь за пользование интернетом в специальных зонах необходимо заплатить 10 гривен.

В прошлом году весной один из донецких провайдеров сделал сюрприз горожанам, подарив бесплатный интернет. Это места отдыха, всего WI-FI-зон 12, где можно было круглые сутки подключиться к интернету.

Стоило чемпионату подойти к концу, дончане лишились этой приятной возможности. С 9 июля эта услуга стала платной. Бесплатно могут пользоваться интернетом только пользователи этого провайдера. За день пользования интернетом необходимо заплатить 10 гривен в специальном терминале. Или можно приобрести а..... После завершения Евро-2012 в городе Донецк иссяк идоступ к интернету.Теперь за пользование интернетом в специальных зонах необходимо заплатить 10 гривен.В прошлом году весной один из донецких провайдеров сделал сюрприз горожанам, подаривинтернет. Это места отдыха, всего WI-FI-зон 12, где можно было круглые сутки подключиться к интернету.Стоило чемпионату подойти к концу, дончане лишились этой приятной возможности. С 9 июля эта услуга стала платной. Бесплатно могут пользоваться интернетом только пользователи этого провайдера. За день пользования интернетом необходимо заплатить 10 гривен в специальном терминале. Или можно приобрести а..... Читать новость...

В тернопольских троллейбусах установят бесплатный Wi-Fi...

В Тернополе во всех троллейбусах до конца года установят бесплатный Wi-Fi, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Тернопольского горсовета.

"Это инициатива городского председателя Тернополя Сергея Дала и Интертелекома. Бесплатный Wi-Fi устанавливается силами работников КП "Тернопольэлектротранс". Сейчас эта система работает в тестовом режиме. Если положительно себя зарекомендует, то в течение месяца весь троллейбусный парк оборудуют бесплатным Wi-Fi", - цитирует пресс-служба директора коммунального предприятия "Тернопольэлектротранс" Андрея Мастюха.

Сейчас, как информирует пресс-служба, бесплатный Wi-Fi уже есть в нескольких троллейбусах на м..... В Тернополе вотроллейбусах до конца года установятWi-Fi, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Тернопольского горсовета."Это инициатива городского председателя Тернополя Сергея Дала и Интертелекома. Бесплатный Wi-Fi устанавливается силами работников КП "Тернопольэлектротранс". Сейчас эта система работает в тестовом режиме. Если положительно себя зарекомендует, то в течение месяца весь троллейбусный парк оборудуют бесплатным Wi-Fi", - цитирует пресс-служба директора коммунального предприятия "Тернопольэлектротранс" Андрея Мастюха.Сейчас, как информирует пресс-служба,Wi-Fi уже есть в нескольких троллейбусах на м..... Читать новость...