Новость Кличко не исключил закрытие Киева Добавлено: 2020-03-24 14:04:38 Корреспондент: Алексей Свидров

Мэр Киева Виталий Кличко просит Министерство внутренних дел усилить контроль за соблюдением ограничительных мер во время карантина. Об этом сообщает «Украинская правда».

«В последние дни в столицу спецрейсом из-за рубежа прибывают десятки тысяч украинцев. Преимущественно в аэропорт "Борисполь". Меньшая часть - на железнодорожный вокзал столицы.

Решение о возвращении украинских граждан принимало Министерство иностранных дел, а с проблемой потенциально инфицированных людей на улицах и угрозой быстрого распространения инфекции, столица остается один на один.

Нужно жестко информировать людей на границе, что все, кто прилетел, должны 2 недели находиться дома на самоизоляции. И должны понимать, какую будут нести ответственность за нарушение такого обязательства, потому что сегодня происходит бесконтрольное импортирования инфекции в столицу», - отметил он.

По словам Кличко, столичная власть может ввести жесткие меры в случае ухудшения ситуации.

«Максимально ограничивать передвижения по городу. Закрывать въезды и выезды из столицы. Крайне ограничивать передвижение людей по городу», - сказал мэр Киева.

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Напомним, министр здравоохранения Украины Илья Емец призвал народных депутатов проголосовать за введение чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса Covid-2019.

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«В бюджете Киева денег нет», - Кличко...



В бюджете Киева на текущий год денег нет. Об этом во время сегодняшнего интервью рассказал мэр Киева, глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко. Слова городского главы передает агентство РБК-Украина.

«Мы начали первый этап по обсуждению проекта бюджета Киева на 2015 год. Ведь уже сегодня в бюджете нашего города большая дыра, денег нет. Но при этом 8 миллиардов гривен забираются у Киева. Такой практики нет нигде», - жалуется Виталий Кличко.

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Как сообщил мэр Киева, в бюджете осталось денег на обеспечение питанием детей в детских садах и учреждениях лишь на 2 недели. Как отмечает глава бюджетно..... В бюджетена текущий год денег нет. Об этом во время сегодняшнего интервью рассказал мэр, глава Киевской городской государственной администрации Виталий. Слова городского главы передает агентство РБК-Украина.«Мы начали первый этап по обсуждению проекта бюджетана 2015 год. Ведь уже сегодня в бюджете нашего города большая дыра, денег нет. Но при этом 8 миллиардов гривен забираются у. Такой практики нет нигде», - жалуется ВиталийЧитайте: Мэрнадеется принять горбюджет в декабреКак сообщил мэр, в бюджете осталось денег на обеспечение питанием детей в детских садах и учреждениях лишь на 2 недели. Как отмечает глава бюджетно..... Читать новость...

Мэр Киева Кличко уволил Герегу...



В пятницу стало известно, что новый мэр украинской столицы Виталий Кличко уволил со своего поста секретаря Киевского городского совета Галину Герегу. Данное распоряжение было подписано еще 5 июня. Согласно этому распоряжению, Галина Герега уволена с занимаемой должности в связи с окончанием срока полномочий.

В связи с этим начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности секретариата Киевсовета поручено провести окончательный расчет и выплатить компенсацию за 23 дня неиспользованного ежегодного основного отпуска за период работы с 20 апреля 2013 года до 5 июня текущего года.

Новый секретарь будет назначен на заседании Киевсовета 19о июня.

Напомним, Галина Герега была секретарем Ки..... В пятницу стало известно, что новый мэр украинской столицы Виталийуволил со своего поста секретаря Киевского городского совета Галину Герегу. Данное распоряжение было подписано еще 5 июня. Согласно этому распоряжению, Галина Герега уволена с занимаемой должности в связи с окончанием срока полномочий.В связи с этим начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности секретариата Киевсовета поручено провести окончательный расчет и выплатить компенсацию за 23 дня неиспользованного ежегодного основного отпуска за период работы с 20 апреля 2013 года до 5 июня текущего года.Новый секретарь будет назначен на заседании Киевсовета 19о июня.Напомним, Галина Герега была секретарем Ки..... Читать новость...

Кличко рассказал об инвестиционных возможностях Киева...

Представители киевской власти презентовали в Тель-Авиве инвестиционные возможности украинской столицы.

Как сообщает пресс-служба Киевского городского головы, во время бизнес-форума с представителями деловых кругов Израиля мэр Киева Виталий Кличко отметил, что украинская столица открыта для иностранных инвестиций.

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«Я хочу заверить вас, что каждый, кто будет вкладывать деньги в развитие Киева, будет иметь мою личную поддержку. Если мы вводим европейские правила, власть должна быть партнером для инвесторов и гарантировать такое поле для бизнеса, где соблюдаются принципы защиты инвестиций и прав собственности», - отметил Кли..... Представители киевской власти презентовали в Тель-Авиве инвестиционные возможности украинской столицы.Как сообщает пресс-служба Киевского городского головы, во время бизнес-форума с представителями деловых кругов Израиля мэрВиталийотметил, что украинская столица открыта для иностранных инвестиций.Читайте:изучил систему безопасности Тель-Авива«Я хочу заверить вас, что каждый, кто будет вкладывать деньги в развитие, будет иметь мою личную поддержку. Если мы вводим европейские правила, власть должна быть партнером для инвесторов и гарантировать такое поле для бизнеса, где соблюдаются принципы защиты инвестиций и прав собственности», - отметил Кли..... Читать новость...

У Киева есть лишь 25 млн грн – Виталий Кличко...



Во время заседания Киевсовета 20 ноября мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на сегодняшний день на счетах украинской столицы имеется не более 25 миллионов гривен.

При этом следует заметить, что днем ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявлял, что на счетах Киева более 500 миллионов гривен.

Виталий Кличко, в свою очередь, на заседании горсовета опроверг заявление Арсения Яценюка и сказал, что украинское правительство продолжает держать Киев «на голодном пайке».

«Правительство на сегодняшний день, к сожалению, держит столицу на голодном пайке. На счетах города Киева не более 25 миллионов гривен, а не те мифические полмиллиарда, о которы..... Во время заседания Киевсовета 20 ноября мэрВиталийзаявил, что на сегодняшний день на счетах украинской столицы имеется не более 25 миллионов гривен.При этом следует заметить, что днем ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявлял, что на счетахболее 500 миллионов гривен.Виталий, в свою очередь, на заседании горсовета опроверг заявление Арсения Яценюка и сказал, что украинское правительство продолжает держать Киев «на голодном пайке».«Правительство на сегодняшний день, к сожалению, держит столицу на голодном пайке. На счетах городане более 25 миллионов гривен, а не те мифические полмиллиарда, о которы..... Читать новость...

Кличко рассказал, кто профинансировал празднование Дня Киева...

Праздничные мероприятия в столице, посвященные празднованию Дня Киева, происходят в основном за счет спонсоров и социально-ответственного бизнеса. Об этом в эфире телеканала "Интер" заявил киевский городской председатель Виталий Кличко, информирует УНН.

"Учитывая сложную ситуацию в стране, пышного празднования Дня Киева мы не устраивали. Из городского бюджета в этом году мы выделили минимальные средства - все праздничные мероприятия проводим за счет спонсорских денег и поддержки социально-ответственного бизнеса, который помогает городу в непростой ситуации", - отметил В. Кличко.

Напомним, День города празднуют ежегодно в последние выходные мая. Первое..... Праздничные мероприятия в столице, посвященные празднованию Дня, происходят в основном за счет спонсоров и социально-ответственного бизнеса. Об этом в эфире телеканала "Интер" заявил киевский городской председатель Виталий, информирует УНН."Учитывая сложную ситуацию в стране, пышного празднования Днямы не устраивали. Из городского бюджета в этом году мы выделили минимальные средства - все праздничные мероприятия проводим за счет спонсорских денег и поддержки социально-ответственного бизнеса, который помогает городу в непростой ситуации", - отметил В.Напомним, День города празднуют ежегодно в последние выходные мая. Первое..... Читать новость...

«УДАР» выдвинул Кличко в мэры Киева...

Партия «УДАР» выдвинула своего лидера Виталия Кличко кандидатом на должность мэра Киева. Такое решение было принято на конференции Киевской городской организации партии «УДАР», сообщает пресс-служба политический силы. На конференции Виталий Кличко также озвучил приоритетные задачи, реализацией которых он займется в случае своей победы на выборах.

«Первый наш приоритет - борьба с коррупцией. Это и прозрачный бюджет Киева, и увольнение коррумпированных чиновников. Власть в столице должна быть подконтрольной обществу. Второй приоритет - привлечение инвестиций. Как украинских, так и иностранных. Третье - направление бюджета Киева на нужды киевлян», - отметил..... Партия «УДАР» выдвинула своего лидера Виталиякандидатом на должность мэра. Такое решение было принято на конференции Киевской городской организации партии «УДАР», сообщает пресс-служба политический силы. На конференции Виталийтакже озвучил приоритетные задачи, реализацией которых он займется в случае своей победы на выборах.«Первый наш приоритет - борьба с коррупцией. Это и прозрачный бюджет, и увольнение коррумпированных чиновников. Власть в столице должна быть подконтрольной обществу. Второй приоритет - привлечение инвестиций. Как украинских, так и иностранных. Третье - направление бюджетана нужды киевлян», - отметил..... Читать новость...

Кличко и Квиташвили встретились с медиками Киева...



Мэр Киева Виталий Кличко и Министр здравоохранения Александр Квиташвили сегодня встретились с руководителями медицинских учреждений, специалистами МОЗ и представителями профсоюзных медицинских организаций. Встреча была посвящена назревающей реформе в здравоохранении и изменениям в рамках этой реформы. Политики рассказали, что именно планируют сделать в ближайшее время, а также ответили на вопросы медиков.

Виталий Кличко заверил, что необходимость в реформировании системы здравоохранения назревает давно. Если эти изменения не воплотить сейчас — это приведет к катастрофическим последствиям. По его словам, первые изменения должны коснуться изменений в законодательстве. Следующим шагом ..... МэрВиталийи Министр здравоохранения Александр Квиташвили сегодня встретились с руководителями медицинских учреждений, специалистами МОЗ и представителями профсоюзных медицинских организаций. Встреча была посвящена назревающей реформе в здравоохранении и изменениям в рамках этой реформы. Политики рассказали, что именно планируют сделать в ближайшее время, а также ответили на вопросы медиков.Виталийзаверил, что необходимость в реформировании системы здравоохранения назревает давно. Если эти изменения не воплотить сейчас — это приведет к катастрофическим последствиям. По его словам, первые изменения должны коснуться изменений в законодательстве. Следующим шагом ..... Читать новость...

Кличко хочет принять новый генплан Киева...



Для наведения порядка в украинской столице необходимо принять новый генеральный план. Такое мнение высказал лидер партии «УДАР», кандидат на пост мэра Киева Виталий Кличко.

«Безусловно, наведение порядка в Киеве невозможно без создания четких правил. Именно поэтому мы должны при активном привлечении жителей Киева подготовить и принять новый генеральный план», - заявил Виталий Кличко.

По словам политика, от действующего генплана Киева образца 2002 года осталось немногое. Во-первых, столица Украины развивалась более интенсивно, чем прогнозировалось. Во-вторых, в генеральный план Киева-2002 было внесено порядка 1200 правок. Кличко пояснил, что все правки касались изм..... Для наведения порядка в украинской столице необходимо принять новый генеральный план. Такое мнение высказал лидер партии «УДАР», кандидат на пост мэраВиталий«Безусловно, наведение порядка в Киеве невозможно без создания четких правил. Именно поэтому мы должны при активном привлечении жителейподготовить и принять новый генеральный план», - заявил ВиталийПо словам политика, от действующего генпланаобразца 2002 года осталось немногое. Во-первых, столица Украины развивалась более интенсивно, чем прогнозировалось. Во-вторых, в генеральный план-2002 было внесено порядка 1200 правок.пояснил, что все правки касались изм..... Читать новость...