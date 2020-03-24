Новость В Украине 97 случаев Covid-2019 Добавлено: 2020-03-24 14:39:01 Корреспондент: Алексей Свидров

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине в настоящее время лабораторно подтверждено 97 случаев Covid-19. Об этом сообщает «Укринформ».

«За прошедшие сутки у нас было зарегистрировано 11 новых случаев. Из них 10 было в Киевской области и один - в Тернопольской области. В то же время сегодня уже подтверждено 13 новых случаев в Черновицкой области. В основном это люди, которые были в контакте со случаями предыдущими, которых было в Черновицкой области 25. Поэтому у нас динамика увеличивается, мы имеем 84 случая коронавирусной болезни, если оперировать данными предыдущих суток, а также плюс 13, - это уже 97 случаев на момент проведения нашего брифинга», - отметил он.

По его словам, для уменьшения распространения болезни необходимо соблюдать требования карантина и призвал также соблюдать правила гигиены.

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Напомним, по состоянию на 10.00 24 марта 2020 года в Украине подтвердили 84 случая заболевания коронавирусом COVID-19.

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