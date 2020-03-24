Новость ВНО в Украине не будут отменять Добавлено: 2020-03-24 15:32:08 Корреспондент: Алексей Свидров

Заместитель министра образования Егор Стадный заявил, что Внешнее независимое оценивание в Украине в текущем году состоится.

«В этом году ВНО обязательно состоится, его никто не отменяет. МОН и УЦОКО отрабатывают несколько сценариев проведения ВНО, ЕВЭ, ЕПВИ при разных вариантах развития событий. ВНО — это логистически одна из самых масштабных операций в стране, поэтому мы тщательно продумываем каждую ее составляющую», - написал он в Facebook.

По его словам, на этой неделе станут известны детали проведения вступительной кампании и внешнего независимого оценивания.

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В Украине не будут отменять ВНО – Табачник...



Глава Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий Табачник сообщил, что планов, которые бы предусматривали отмену Внешнего независимого оценивания в Украине, у ведомства нет. При этом также отмечается, что Табачник рассчитывает на то, что в ближайшее время не будет изменена ни одна норма условий приема в ВУЗы. Об этом сообщила пресс-служба Партии регионов.

«Мы продолжаем усовершенствовать тестирование, и, по крайней мере, на уровне Государственного центра оценивания, на уровне коллегии министерства никто не говорит о каких-то революционных новациях, чтобы что-то отменять, что-то ломать», - цитирует пресс-служба слова министра.

Следует..... Глава Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий Табачник сообщил, что планов, которые бы предусматривали отмену Внешнего независимого оценивания в, у ведомства нет. При этом также отмечается, что Табачник рассчитывает на то, что в ближайшее время не будет изменена ни одна норма условий приема в ВУЗы. Об этом сообщила пресс-служба Партии регионов.«Мы продолжаем усовершенствовать тестирование, и, по крайней мере, на уровне Государственного центра оценивания, на уровне коллегии министерства никто не говорит о каких-то революционных новациях, чтобы что-то, что-то ломать», - цитирует пресс-служба слова министра.Следует..... Читать новость...

В Рождественскую ночь в Донецке не будут отменять комендантс...

Комендантский час в ночь с 6 на 7 января в Донецке отменен не будет. Об этом сообщает "Донецкое агентство новостей", передает УНН.

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"Мы не будем в рождественскую ночь отменять комендантский час, военная полиция будет работать в штатном режиме", - сказал представитель "военного ведомства ДНР".

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В Донецке на период новогодних праздников - с 31 декабря по 3 января - был отменен комендантский час.

Источник: УНН..... Комендантский час в ночь с 6 на 7 января в Донецке отменен не будет. Об этом сообщает "Донецкое агентство новостей", передает УНН.Читайте: Самопровозглашенная "ДНР" откажется от топлива"Мы не будем в рождественскую ночькомендантский час, военная полиция будет работать в штатном режиме", - сказал представитель "военного ведомства ДНР".Читайте: В Донецке сохраняется напряженная ситуацияВ Донецке на период новогодних праздников - с 31 декабря по 3 января - был отменен комендантский час.Источник: УНН..... Читать новость...

Отменять каникулы или продлевать учебу из-за карантина в Кие...

Отменять весенние каникулы или продлевать учебу летом из-за карантина в киевских школах не планируют. Об этом заявила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко, передает пресс-служба КГГА.

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По словам чиновницы, чтобы ученики вовремя успели пройти школьную программу, учителям рекомендовали использовать отдельные формы дистанционного обучения. Для этого могут использоваться все технические и информационные средства: электронная почта, социальные сети, средства онлайн связи. Какие именно формы дистанционного обучения использовать, учителя решают самостоятельно - в зависимости от возмож..... Отменять весенние каникулы или продлевать учебу летом из-за карантина в киевских школах не планируют. Об этом заявила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко, передает пресс-служба КГГА.Читайте: Карантин в школах Киева продлили до конца неделиПо словам чиновницы, чтобы ученики вовремя успели пройти школьную программу, учителям рекомендовали использовать отдельные формы дистанционного обучения. Для этого могут использоваться все технические и информационные средства: электронная почта, социальные сети, средства онлайн связи. Какие именно формы дистанционного обучения использовать, учителя решают самостоятельно - в зависимости от возмож..... Читать новость...

Экс-должникам за один день будут отменять запрет на выезд из...



Кабинет министров РФ поручил Федеральной службе судебных приставов (ФССП) до одного дня сократить срок, который требуется для отмены запрета на выезд за границу должникам, погасившим задолженность.

По данным СМИ, «дорожная карта» по оптимизации работы ФССП уже утверждена, и во втором квартале 2016 года ограничение на выезд граждан за границу будет отменяться за один рабочий день после погашения задолженности, в то время как сейчас на эту процедуру требуется до десяти дней.

Как сообщили в ФССП, чаще всего ограничивают выезд неплательщикам алиментов - на них приходится 30 % запретов. Также, за границу нельзя выехать и в том случае, если долг превышает сумму в десять тысяч рубле..... Кабинет министров РФ поручил Федеральной службе судебных приставов (ФССП) до одного дня сократить срок, который требуется для отмены запрета на выезд за границу должникам, погасившим задолженность.По данным СМИ, «дорожная карта» по оптимизации работы ФССП уже утверждена, и во втором квартале 2016 года ограничение на выезд граждан за границу будется за один рабочий день после погашения задолженности, в то время как сейчас на эту процедуру требуется до десяти дней.Как сообщили в ФССП, чаще всего ограничивают выезд неплательщикам алиментов - на них приходится 30 % запретов. Также, за границу нельзя выехать и в том случае, если долг превышает сумму в десять тысяч рубле..... Читать новость...

«АэроСвит» продолжает отменять авиарейсы...



Украинская авиакомпания «АэроСвит» на некоторое время отменила несколько авиарейсов в Соединенные Штаты и Китай. Информация об отмененных рейсах была опубликована на официальном сайте украинского авиаперевозчика.

Как отмечается в сообщении, были отменены следующие авиарейсы:



VV131/VV132 Киев-Нью-Йорк-Киев - с 03 февраля по 29 марта

VV181/VV182 Киев-Пекин-Киев - 16 февраля и с 20 февраля по 30 марта



Представители «АэроСвита» сообщили, что данные авиарейсы были отменены по коммерческим причинам, однако в подробности вдаваться не стали.

«Авиакомпания «АэроСвит» приносит Вам свои извинения за достав..... Украинская авиакомпания «АэроСвит» на некоторое время отменила несколько авиарейсов в Соединенные Штаты и Китай. Информация об отмененных рейсах была опубликована на официальном сайте украинского авиаперевозчика.Как отмечается в сообщении, были отменены следующие авиарейсы:VV131/VV132 Киев-Нью-Йорк-Киев - с 03 февраля по 29 мартаVV181/VV182 Киев-Пекин-Киев - 16 февраля и с 20 февраля по 30 мартаПредставители «АэроСвита» сообщили, что данные авиарейсы были отменены по коммерческим причинам, однако в подробности вдаваться не стали.«Авиакомпания «АэроСвит» приносит Вам свои извинения за достав..... Читать новость...

Медведев: «ЕГЭ нужно не отменять, а совершенствовать»...



Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Единый государственный экзамен никто не собирается отменять, но при этом будет продолжена работа по его дальнейшему совершенствованию. Он также призвал не сваливать все недочеты и огрехи, возникающие при сдаче ЕГЭ, на министерство образования.

«Я считаю, что систему единого госэкзамена надо совершенствовать», - заявил Дмитрий Медведев в понедельник на встрече с участниками северокавказского молодежного форума «Машук-2013» и добавил, что «Проблема ЕГЭ - это не только проблема того, что делает министр образования Ливанов или проблема технического учета. Всем этим надо заниматься, но ведь это и пробл..... Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Единый государственный экзамен никто не собирается, но при этом будет продолжена работа по его дальнейшему совершенствованию. Он также призвал не сваливать все недочеты и огрехи, возникающие при сдаче ЕГЭ, на министерство образования.«Я считаю, что систему единого госэкзамена надо совершенствовать», - заявил Дмитрий Медведев в понедельник на встрече с участниками северокавказского молодежного форума «Машук-2013» и добавил, что «Проблема ЕГЭ - это не только проблема того, что делает министр образования Ливанов или проблема технического учета. Всем этим надо заниматься, но ведь это и пробл..... Читать новость...

«Укрзалізниця» не собирается отменять поезда в РФ...



Руководство компании «Укрзалізниця» заверило, что не собирается прекращать железнодорожное сообщение с Российской Федерацией. Об этом сообщили в пресс-службе государственной компании.

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Представители монополиста заявили, что с 14 декабря 2014 года компания «Российские железные дороги» прекращает курсирование через территорию Украину поездов сообщением «Москва-Будапешт», «Москва-София», «Москва-Киев» и «Москва-Одесса». По информации «Укрзалізниці», российская сторона планирует оставить лишь поезд сообщением «Москва-Киш..... Руководство компании «Укрзалізниця» заверило, что не собирается прекращать железнодорожное сообщение с Российской Федерацией. Об этом сообщили в пресс-службе государственной компании.Читайте: РЖД на год отменяет поезда в Украину, Азербайджан, Казахстан и ТаджикистанПредставители монополиста заявили, что с 14 декабря 2014 года компания «Российские железные дороги» прекращает курсирование через территорию Украину поездов сообщением «Москва-Будапешт», «Москва-София», «Москва-Киев» и «Москва-Одесса». По информации «Укрзалізниці», российская сторона планирует оставить лишь поезд сообщением «Москва-Киш..... Читать новость...

Ростуризм не советует отменять поездки в Турцию...



Как заявила в СМИ руководитель пресс-службы Ростуризма Ирина Щеголькова, специалисты ведомства не советуют российским туристам отменять поездки в Турцию в связи с проходящими акциями протеста.

"Не стоит отменять. Рано или поздно беспорядки закончатся. На побережье абсолютно спокойно и безопасно. Но если вы планировали поездку экскурсионную в Стамбул, то перед тем, как ее оплатить, лучше все-таки задуматься - стоит ли ехать сейчас или отложить поездку на потом", - отметила Ирина Щеголькова и добавила, что Турция является самым популярным направлением у россиян.

В эту страну все едут в основном, на пляжный отдых, который сосредоточен на побережье, в то время как в Стамбул, как..... Как заявила в СМИ руководитель пресс-службы Ростуризма Ирина Щеголькова, специалисты ведомства не советуют российским туристампоездки в Турцию в связи с проходящими акциями протеста."Не стоит. Рано или поздно беспорядки закончатся. На побережье абсолютно спокойно и безопасно. Но если вы планировали поездку экскурсионную в Стамбул, то перед тем, как ее оплатить, лучше все-таки задуматься - стоит ли ехать сейчас или отложить поездку на потом", - отметила Ирина Щеголькова и добавила, что Турция является самым популярным направлением у россиян.В эту страну все едут в основном, на пляжный отдых, который сосредоточен на побережье, в то время как в Стамбул, как..... Читать новость...