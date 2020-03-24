Новость Украинские больницы обязали приостановить плановые операции Добавлено: 2020-03-24 16:24:44 Корреспондент: Алексей Свидров

Министерство здравоохранения Украины обязало больницы приостановить плановую госпитализацию и плановые операции пациентов из-за пандемии коронавируса Covid-2019.

Ведомство готовит медучреждения к оказанию помощи больным острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Уточняется, что прекращение всех плановых операций - временная мера, связанная со вспышкой коронавируса.

Учреждения здравоохранения должны:

обеспечить временное прекращение плановых госпитализаций пациентов;

принять меры по увеличению доли медицинской помощи, оказываемой с использованием технологий и мероприятий, применяемых во время оказания медицинской помощи с использованием средств дистанционной связи для обмена информацией в электронной форме (оказание медицинской помощи с использованием телемедицины);

обеспечить прием пациентов, имеющих признаки острого респираторного заболевания в отдельных помещениях с соблюдением требований инфекционного контроля;

обеспечить оказание экстренной медицинской помощи в полном объеме.

Больницы при этом не могут отказаться от следующих срочных и неотложных операций и госпитализаций:

оказание медицинской помощи из-за осложненного течения беременности и родов;

оказание медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным;

оказание медицинской помощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения больным онкологическими заболеваниями;

оказание паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях;

другие неотложные и срочные меры по госпитализации и плановые операции, когда их перенос (отсрочка) несет серьезный риск для жизни.

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Об этом сообщила пресс-служба Львовской облгосадминистрации со ссылкой на и.о. заместителя ее главы Сергея Росстального.

"Сегодня почти все районы области, кроме трех городов - Львова, Червонограда и Самбора, согласовали эти графики. И после того, как Минэнергоугля их утвердит, они будут обнародованы на сайте "Львовоблэнерго", - цитирует пресс-служба облгосадминистрации С.Росстального.

По его словам, электроэнергию будут отключать по очереди в районах и городах области, а ограничения не ..... До конца недели Львовская облгосадминистрация направит в Министерство энергетики и угольной промышленности Украиныграфики отключения электроэнергии.Об этом сообщила пресс-служба Львовской облгосадминистрации со ссылкой на и.о. заместителя ее главы Сергея Росстального."Сегодня почти все районы области, кроме трех городов - Львова, Червонограда и Самбора, согласовали эти графики. И после того, как Минэнергоугля их утвердит, они будут обнародованы на сайте "Львовоблэнерго", - цитирует пресс-служба облгосадминистрации С.Росстального.По его словам, электроэнергию будут отключать по очереди в районах и городах области, а ограничения не ..... Читать новость...

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"Никакой экологической угрозы событие, которое произошло в машинном зале блока №4, не несет. В свою очередь, Государственное совместное предприятие ЧАЭС объявило об отсутствии каких-либо изменений радиационной обстановки, связанных с событием", - цитирует пресс-служба Минэкологии руководителя Госагентства по управлению зоной отчуждения Владимира Холоша.

В то же время, свою обеспокоенность произошедши..... На Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) ведутсяработы, персонал работает в штатном режиме, в зоне отчуждения изменений радиационной обстановки не зафиксировано, сообщила пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Украины в четверг."Никакой экологической угрозы событие, которое произошло в машинном зале блока №4, не несет. В свою очередь, Государственное совместное предприятие ЧАЭС объявило об отсутствии каких-либо изменений радиационной обстановки, связанных с событием", - цитирует пресс-служба Минэкологии руководителя Госагентства по управлению зоной отчуждения Владимира Холоша.В то же время, свою обеспокоенность произошедши..... Читать новость...