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Украинские больницы обязали приостановить плановые операции

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Добавлено:2020-03-24 16:24:44
Корреспондент:Алексей Свидров

  Министерство здравоохранения Украины обязало больницы приостановить плановую госпитализацию и плановые операции пациентов из-за пандемии коронавируса Covid-2019.

 Ведомство готовит медучреждения к оказанию помощи больным острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Уточняется, что прекращение всех плановых операций - временная мера, связанная со вспышкой коронавируса.

Учреждения здравоохранения должны:

  • обеспечить временное прекращение плановых госпитализаций пациентов;
  • принять меры по увеличению доли медицинской помощи, оказываемой с использованием технологий и мероприятий, применяемых во время оказания медицинской помощи с использованием средств дистанционной связи для обмена информацией в электронной форме (оказание медицинской помощи с использованием телемедицины);
  • обеспечить прием пациентов, имеющих признаки острого респираторного заболевания в отдельных помещениях с соблюдением требований инфекционного контроля;
  • обеспечить оказание экстренной медицинской помощи в полном объеме.

Больницы при этом не могут отказаться от следующих срочных и неотложных операций и госпитализаций:

  • оказание медицинской помощи из-за осложненного течения беременности и родов;
  • оказание медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным;
  • оказание медицинской помощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения больным онкологическими заболеваниями;
  • оказание паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях;
  • другие неотложные и срочные меры по госпитализации и плановые операции, когда их перенос (отсрочка) несет серьезный риск для жизни.

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