Новость Милованов рассказал, где можно взять средства для поддержки бизнеса в условиях коронавируса Добавлено: 2020-03-24 17:00:56 Корреспондент: Алексей Свидров

Бывший министр экономики Тимофей Милованов заявил, что деньги на поддержку людей и бизнеса в условиях «коронавирусного кризиса» можно было бы взять у экс-владельцев обанкротившихся банков.

«Деньги на поддержку людей и бизнеса можно было бы взять у прежних владельцев обанкротившихся банков. Они должны десятки миллиардов гривен. Только в "ПриватБанке" оценка суммы выведенных денег составляет более 5 млрд долларов. А есть десятки других банков», - написал он в Facebook.

По его словам, для возвращения этих денег нужна системная работа с бывшими владельцами через правоохранительные органы, суды и государственные органы власти.

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Без поддержки бизнеса политика правительства не будет иметь успеха - А. Кинах.

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За 120 тыс. гривен можно взять в аренду НСК Олимпийский...



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В аренду можно взять как беговые дорожки, так и футбольное поле. Об этой новости сообщила пресс-служба НСК «Олимпийсий».

Там поведали, что арена будет в полном распоряжении на целый день – 8-9 часов. Однако, к сожалению, до весны поиграть в футбол не является возможным. Причина этого то, что поле накрыто от холодов. Правда, когда потеплеет, в аренду можно будет взять и поле. Также клиент может захотеть устроить там выставку. В этом случае для того, чтобы не повредить т..... Главную арену Киева, Украины и будущего Евро-2012в аренду. Однако это удовольствие не из дешевых. За день аренды из собственного кармана придется выложить 120 тысяч гривен.В арендукак беговые дорожки, так и футбольное поле. Об этой новости сообщила пресс-служба НСК «Олимпийсий».Там поведали, что арена будет в полном распоряжении на целый день – 8-9 часов. Однако, к сожалению, до весны поиграть в футбол не является возможным. Причина этого то, что поле накрыто от холодов. Правда, когда потеплеет, в арендубудети поле. Также клиент может захотеть устроить там выставку. В этом случаетого, чтобы не повредить т..... Читать новость...

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