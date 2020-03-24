Новость Зеленский встретился с новым послом Китая в Украине Добавлено: 2020-03-24 17:30:43 Корреспондент: Алексей Свидров

Президент Украины Владимир Зеленский принял новоназначенного Посла Китайской Народной Республики в Украине Фань Сяньжуна.

Глава государства отметил, что Фань Сяньжун уже имеет опыт работы дипломатом в нашей стране, а сегодня, в свой день рождения, приступил к исполнению обязанностей Посла Китая в Украине. Владимир Зеленский поздравил Фань Сяньжуна и пожелал крепкого здоровья.

«Хочу пожелать здоровья вам и вашему народу. Сегодня для всего мира, который борется с коронавирусом, здоровье является принципиально важным», – сказал Президент.

Глава государства отметил усилия китайских властей, которые позволили стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса.

Он отметил заинтересованность Украины в изучении китайского опыта борьбы с этим заболеванием и налаживании обмена информацией с китайскими медицинскими специалистами.

Владимир Зеленский поблагодарил за полученное из Китая медицинское оборудование и отметил личное содействие в этом Посла КНР.

Президент обратился к китайскому правительству с просьбой предоставить Украине дополнительную помощь: необходимы тест-системы, медицинское оборудование и лекарственные средства.

Отдельно Глава государства выразил благодарность за неизменную позицию Китая по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

В ходе встречи также обсуждались возможности дальнейшего развития украинско-китайского торгово-экономического сотрудничества.

Было отмечено, что Китай является одним из основных торговых партнеров Украины, двусторонний товарооборот по итогам 2019 года составил $12,8 млрд и имеет перспективы для дальнейшего увеличения.

Кроме того, Владимир Зеленский обсудил с Послом КНР возможности привлечения в Украину инвестиций из Китая, в частности для реализации инфраструктурных проектов.

Новости от ИА "Новости мира" в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

Зеленский встретился с послом Китая...

Будущий президент Владимир Зеленский встретился с послом Китайской Народной Республики в Украине Ду Веем. Об этом сообщается на его официальной странице в Twitter.

«Была встреча с послом КНР в Украине Ду Веем. Говорили о развитии сотрудничества и традиционно дружественных отношений между нашими странами. Для Украины также важен опыт Китая и инвестиции», - говорится в сообщении.

Ранее Зеленский провел встречи с заместителем помощника государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Джорджом Кентом, а также главой Министерства иностранных дел Канады Христей Фриланд.

ЧИТАЙТЕ: В окружении Зеленского нашли «врагов Трампа»

Напомним, Верховная Рада опре..... Будущий президент ВладимирКитайской Народной Республики вДу Веем. Об этом сообщается на его официальной странице в Twitter.«Была встреча сКНР вДу Веем. Говорили о развитии сотрудничества и традиционно дружественных отношений между нашими странами. Для Украины также важен опыти инвестиции», - говорится в сообщении.Ранеепровел встречи с заместителем помощника государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Джорджом Кентом, а также главой Министерства иностранных дел Канады Христей Фриланд.ЧИТАЙТЕ: В окружении Зеленского нашли «врагов Трампа»Напомним, Верховная Рада опре..... Читать новость...

Яценюк встретился с новым послом США в Украине...



Лидер парламентской фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк встретился с новым послом США Джеффри Пайаттом и обсудил с ним будущее Украины. В первую очередь оппозиционер заявил, что Украине нужна ассоциация с Европейским союзом, поскольку это гарантирует необратимость украинской независимости.

Джеффри Пайатт, в свою очередь, также отметил, насколько важна евроинтеграция для Украины. Он напомнил, что культурно, исторически, институционно и цивилизованно Украины является частью Европы. По его словам, подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом в Вильнюсе это не только вопрос того, что произойдет до ноября, но также и того, что ждет Украину в будущем.

Напосле..... Лидер парламентской фракции «Батькивщина» Арсений ЯценюкСША Джеффри Пайаттом и обсудил с ним будущее Украины. В первую очередь оппозиционер заявил, чтонужна ассоциация с Европейским союзом, поскольку это гарантирует необратимость украинской независимости.Джеффри Пайатт, в свою очередь, также отметил, насколько важна евроинтеграция для Украины. Он напомнил, что культурно, исторически, институционно и цивилизованно Украины является частью Европы. По его словам, подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом в Вильнюсе это не только вопрос того, что произойдет до ноября, но также и того, что ждет Украину в будущем.Напосле..... Читать новость...

Зеленский встретился с новым главой Тернопольской ОГА...

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с новоназначенным главой Тернопольской областной государственной администрации Владимиром Трушем.

«Поздравляю с назначением на ответственную должность, желаю успехов в работе», – сказал Глава государства, вручая руководителю облгосадминистрации служебное удостоверение.

Указ о назначении Владимира Труша главой Тернопольской ОГА Президент подписал 19 марта.

Владимир Зеленский отметил важность решения насущных проблем региона. В частности, речь шла о реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов на Тернопольщине.

В свою очередь глава Тернопольской областной государственной администрации поблагодарил Президен..... Президент Украины Владимирпровел встречу с новоназначенным главой Тернопольской областной государственной администрации Владимиром Трушем.«Поздравляю с назначением на ответственную должность, желаю успехов в работе», – сказал Глава государства, вручая руководителю облгосадминистрации служебное удостоверение.Указ о назначении Владимира Труша главой Тернопольской ОГА Президент подписал 19 марта.Владимиротметил важность решения насущных проблем региона. В частности, речь шла о реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов на Тернопольщине.В свою очередь глава Тернопольской областной государственной администрации поблагодарил Президен..... Читать новость...

Вилкул встретился с послом Франции в Украине...



Как сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины, вице-премьер Александр Вилкул встретился с послом Франции в Украине Аленом Реми. Во время этой встречи они обсудили вопрос передачи французам земельного участка в Севастополе, на котором расположено французское военное кладбище времен Крымской войны 1853-1856 годов.

По словам Вилкула, сейчас правительство Украины разрабатывает проект соответствующего соглашения с учетом интересов обеих сторон.

Кроме того, Вилкул и французский посол обсудили создание эффективных площадок для диалога между властью и бизнесом и отметили необходимость развития двусторонних отношений.

«Наше правительство готово к диалогу. К т..... Как сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины, вице-премьер Александр ВилкулФранции вАленом Реми. Во время этой встречи они обсудили вопрос передачи французам земельного участка в Севастополе, на котором расположено французское военное кладбище времен Крымской войны 1853-1856 годов.По словам Вилкула, сейчас правительство Украины разрабатывает проект соответствующего соглашения с учетом интересов обеих сторон.Кроме того, Вилкул и французский посол обсудили создание эффективных площадок для диалога между властью и бизнесом и отметили необходимость развития двусторонних отношений.«Наше правительство готово к диалогу. К т..... Читать новость...

Тягнибок встретился с послом Израиля в Украине...



Лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок наведался на днях в посольство Израиля в Киеве, где он провел встречу с послом Реувеном Дин Элем. В рамках данной встречи Олег Тягнибок и Реувен Дин Эль обсудили интересующие обе стороны вопросы. В посольстве отметили, что встреча депутата с израильским дипломатом прошла в рабочей и дружественной атмосфере.

На вопрос о том, как он относится к лидеру «Свободы», ранее высказывавшемуся не лучшим образом в адрес евреев, посол Израиля Реувен Дин Эль сообщил, что во время подобных встреч он никогда не выступает в качестве частного лица, а поэтому его личное отношение к Олегу Тягнибоку не имеет никакого значения.

П..... Лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок наведался на днях в посольство Израиля в Киеве, где он провел встречу сРеувеном Дин Элем. В рамках данной встречи Олег Тягнибок и Реувен Дин Эль обсудили интересующие обе стороны вопросы. В посольстве отметили, что встреча депутата с израильским дипломатом прошла в рабочей и дружественной атмосфере.На вопрос о том, как он относится к лидеру «Свободы», ранее высказывавшемуся не лучшим образом в адрес евреев, посол Израиля Реувен Дин Эль сообщил, что во время подобных встреч он никогда не выступает в качестве частного лица, а поэтому его личное отношение к Олегу Тягнибоку не имеет никакого значения.П..... Читать новость...

Андрей Олефиров встретился с Послом Ирландии в Украине...



А.Олефиров встретился с Послом Ирландии в Украине Элисон Келли

Заместитель Министра - руководитель аппарата Андрей Олефиров встретился с Послом Ирландии в Украине (по совместительству) Элисон Келли. Стороны обсудили вопросы развития двусторонних отношений между Украиной и Ирландией, в частности, в политической и торгово-экономической сферах, сообщили УНН департамент информационной политики МИД Украины.

Ирландского посла проинформировали об основных приоритетах внутренней и внешней политики нашего государства в контексте евроинтеграционного курса Украины.

Также отмечен высокий уровень организации 20-го Министерского заседания ОБСЕ в Киеве.

Источник: УНН..... А.Олефировс Послом Ирландии вЭлисон КеллиЗаместитель Министра - руководитель аппарата Андрей Олефировс Послом Ирландии в(по совместительству) Элисон Келли. Стороны обсудили вопросы развития двусторонних отношений между Украиной и Ирландией, в частности, в политической и торгово-экономической сферах, сообщили УНН департамент информационной политики МИД Украины.Ирландского посла проинформировали об основных приоритетах внутренней и внешней политики нашего государства в контексте евроинтеграционного курса Украины.Также отмечен высокий уровень организации 20-го Министерского заседания ОБСЕ в Киеве.Источник: УНН..... Читать новость...

Ян Пекло стал новым послом Польши в Украине...

Польша назначила нового посла в Украине. Как сообщает Министерство иностранных дел этой страны, им стал публицист Ян Пекло.

"Министр Витольд Ващиковский сегодня от имени президента вручил назначения новым польским послам. Влодзимеж Марчиняк будет представлять Польшу в Москве, а Ян Пекло возглавит посольство в Киеве", - говорится в сообщении польского МИДа.

Читайте: Климкин рассказал, почему Украина отказалась от российского посла



Напомним, что кандидатуру Яна Пекло утвердили еще 20 мая во время собрания комиссии Сейма по иностранным делам Польши...... Польша назначила нового посла в. Как сообщает Министерство иностранных дел этой страны, им стал публицист Ян Пекло."Министр Витольд Ващиковский сегодня от имени президента вручил назначенияпольским послам. Влодзимеж Марчиняк будет представлять Польшу в Москве, а Ян Пекло возглавит посольство в Киеве", - говорится в сообщении польского МИДа.Читайте: Климкин рассказал, почему Украина отказалась от российского послаНапомним, что кандидатуру Яна Пекло утвердили еще 20 мая во время собрания комиссии Сейма по иностранным делам Польши...... Читать новость...

Михаил Бабич может стать новым послом России в Украине...



Как сообщают российские СМИ, новым послом России в Украине может стать Михаил Бабич, являющийся полпредом Владимира Путина в Приволжском федеральном округе. Кандидатура Бабича была поддержана в Совете федерации.

Читайте: Сергей Торопов назначен временным поверенным в делах РФ в Украине

По российскому законодательству, перед тем, как назначить нового посла, глава государства должен провести консультации с членами Совета федерации и депутатами Госдумы. Чтобы утвердить на должность посла Бабича, комитету Совфеда по международным делам следовало собраться на экстренное заседание, поскольку его члены уже ушли в отпуск.

Для справки. Михаил Бабич является выходцем из силовых структур. Он..... Как сообщают российские СМИ,России вможет стать Михаил Бабич, являющийся полпредом Владимира Путина в Приволжском федеральном округе. Кандидатура Бабича была поддержана в Совете федерации.Читайте: Сергей Торопов назначен временным поверенным в делах РФ вПо российскому законодательству, перед тем, как назначить нового посла, глава государства должен провести консультации с членами Совета федерации и депутатами Госдумы. Чтобы утвердить на должность посла Бабича, комитету Совфеда по международным делам следовало собраться на экстренное заседание, поскольку его члены уже ушли в отпуск.Для справки. Михаил Бабич является выходцем из силовых структур. Он..... Читать новость...