Новость Ермак встретился с послами ЕС и G7 Добавлено: 2020-03-25 09:02:20 Корреспондент: Алексей Свидров

В рамках регулярного диалога руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу с послами стран Группы семи и ЕС.

В центре внимания был вопрос относительно хода событий вокруг пандемии коронавируса в мире, а также эпидемиологической ситуации в нашем государстве.

Собеседники высоко оценили усилия Президента и правительства Украины в контексте принятия мер по противодействию распространению коронавируса в нашей стране. В этой связи обсудили ряд вопросов практической помощи Украине странами Группы семи и ЕС по предоставлению соответствующего медицинского оборудования и лекарственных средств.

Руководитель Офиса Президента подчеркнул, что Глава государства практически ежедневно проводит телефонные разговоры с мировыми лидерами, в ходе которых обсуждается обоюдная поддержка во время пандемии коронавируса.

Участники встречи согласились с необходимостью консолидации усилий международного сообщества по преодолению негативных последствий пандемии коронавируса для мировой экономики.

Глава Офиса Президента Украины проинформировал о ситуации с безопасностью на Донбассе. Также Андрей Ермак рассказал о встрече Трехсторонней контактной группы, состоявшейся 11 марта в Минске.

Представители стран Группы семи и ЕС подтвердили настрой на дальнейшее активное сотрудничество с Украиной по всем направлениям, где есть взаимный интерес, а также неизменность позиции в поддержку реформ, территориальной целостности и суверенитета нашего государства.

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Зеленский встретился с послами G7...

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"Надеюсь на ответную реакцию наших партнеров, которая будет направлена ​​на то, чтобы экстремистские силы прекратили противостояние", - сказал Л. Кожара.

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Кожара встретился с послами ряда иностранных государств...

Л. Кожара рассказал иностранным послам о переговорах В. Януковича с оппозицией.

Сегодня министр иностранных дел Украины Леонид Кожара встретился с главами дипломатических миссий государств-членов ЕС, США, Канады и Швейцарии, аккредитованными в Украине, где обсуждалась актуальная ситуация в Украине, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

Министр проинформировал дипломатов об актуальной ситуации в Украине, связанной с проведением массовых акций протеста, и ходе инициированного президентом Украины В. Януковичем переговорного процесса с оппозицией с целью поиска путей преодоления кризиса.

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Ермак продолжит заниматься переговорами с РФ...

На посту руководителя Офиса Президента Украины Андрей Ермак продолжит заниматься вопросами, над которыми работал в статусе помощника Главы государства, в частности переговорным процессом с Российской Федерацией и освобождением украинских пленных.

«Сегодня нет ничего важнее, чем прекращение войны, прекращение гибели наших людей, чтобы вернулись все наши граждане. Я думаю, это – важнейшая задача, которую мы получили от Президента Украины. И мы будем ее выполнять», – сказал Андрей Ермак в ходе брифинга в Офисе Президента Украины.

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