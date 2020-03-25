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За сутки в Украине 29 новых случаев заражения COVID-19

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Добавлено:2020-03-25 09:31:17
Корреспондент:Алексей Свидров

  В Украине зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом Covid-19. За последнее сутки выявили 29 больных. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

 В частности, в Черновицкой области выявлено 38 случаев Covid-19 (1 человек умер), в Киеве - 31 случай, в Киевской области - 22, Ивано-Франковской - 5 (1 человек умер), Тернопольской - 4, в Днепропетровской, Запорожской, Львовской - по 2, Житомирской - 2 (1 человек умер), в Волынской, Донецкой, Луганской, Одесской и Черкасской областях - по одному больному.

За 24 марта лабораторно подтверждено 29 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, а именно: Черновицкая область - 13, Киевская область - 7, Запорожская область - 2, Тернопольская область - 2, г. Киев - 2 Волынская область - 1, Луганская область - 1 и Одесская область – 1.

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