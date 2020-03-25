Новость За сутки в Украине 29 новых случаев заражения COVID-19 Добавлено: 2020-03-25 09:31:17 Корреспондент: Алексей Свидров

В Украине зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом Covid-19. За последнее сутки выявили 29 больных. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, в Черновицкой области выявлено 38 случаев Covid-19 (1 человек умер), в Киеве - 31 случай, в Киевской области - 22, Ивано-Франковской - 5 (1 человек умер), Тернопольской - 4, в Днепропетровской, Запорожской, Львовской - по 2, Житомирской - 2 (1 человек умер), в Волынской, Донецкой, Луганской, Одесской и Черкасской областях - по одному больному.

За 24 марта лабораторно подтверждено 29 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, а именно: Черновицкая область - 13, Киевская область - 7, Запорожская область - 2, Тернопольская область - 2, г. Киев - 2 Волынская область - 1, Луганская область - 1 и Одесская область – 1.

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В Колумбии зарегистрировано более 20 тысяч случаев заражения...



В Колумбии зарегистрировано более 20 тысяч случаев заражения лихорадкой Зика, о чем сообщили в Национальном институте здоровья Колумбии.

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54% новых случаев ВИЧ-инфицирования происходит в результате ...



43% ВИЧ-положительных узнают о своем диагнозе через 5 лет после инфицирования - Минздрав

Директор Украинского центра по контролю за социально опасными заболеваниями Минздрава Украины Наталья Низовая сегодня в ходе пресс-конференции сообщила, что 54% новых случаев ВИЧ-инфицирования происходит в результате передачи половым путем, передает корреспондент УНН.

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Олланд: «Франция не располагает доказательствами новых случа...



Президент Франции Франсуа Олланд, выступая в эфире радиостанции "Европа-1", вынужден был признать, что Париж не располагает четкими доказательствами новых случаев применения химического оружия в Сирии властями этой страны.

"У нас есть лишь некоторые данные, но нет четких доказательств применения химического оружия. Поэтому подобных данных я вам привести не могу. Но мне известно, что режим Башара Асада уже продемонстрировал весь тот ужас, на который он способен, а также то, что он отказывается от какой-либо возможности осуществления политического перехода", - сказал французский президент.

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За сутки в зоне АТО зафиксировано 10 случаев открытия огня...

В течение дня в районе проведения антитеррористической операции зафиксировано 10 случаев открытия огня по позициям украинских защитников со стороны российско-оккупационных войск. Из них 8 на мариупольском направлении и 2 - на донецком. Об этом сообщили УНН в пресс-центре АТО.

"Противник провоцировал в районе Марьинки, Гранитного, Павлополя, применяя огонь из пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия. Эпицентром событий сегодня оставалось Широкино. Здесь укрепления сил АТО дважды обстреляли из ствольной артиллерии калибра 122 мм", - говорится в сообщении.

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В ВОЗ дали прогноз по распространению Covid-19 в Украине...

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует вероятность увеличения случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Украине. Об этом сообщает «Укринформ».

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У первого заболевшего COVID-19 в Украине результат теста отр...

У жителя Черновцов, который стал первым официально зафиксированным пациентом с COVID-19 в Украине, последний проведенный тест на коронавирус дал отрицательный результат. Об этом заявила зампредседателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак, передает «Украинская правда».

«Сегодня мы получили первый отрицательный результат от нашего пациента №1, у которого мы имели предварительные результаты положительные. То есть мы можем говорить, что через 2 суток у этого пациента так же отберут образцы, и если он (результат) так же будет отрицательный, мы можем говорить о выздоровлении и выписке такого пациента», - отметила она.

Коронавирус был диагностирован у мужчины,..... У жителя Черновцов, который стал первым официально зафиксированным пациентом с, последний проведенный тест на коронавирус дал отрицательный результат. Об этом заявила зампредседателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак, передает «Украинская правда».«Сегодня мы получили первый отрицательный результат от нашего пациента №1, у которого мы имели предварительные результаты положительные. То есть мы можем говорить, что через 2 суток у этого пациента так же отберут образцы, и если он (результат) так же будет отрицательный, мы можем говорить о выздоровлении и выписке такого пациента», - отметила она.Коронавирус был диагностирован у мужчины,..... Читать новость...