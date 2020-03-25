|
|Новость
|
В Запорожье ввели ЧС, в Тернопольской области заблокировали 6 городов
|
|Добавлено:
|2020-03-25 12:02:55
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
В Запорожье приняли решение ввести чрезвычайное положение. Об этом сообщает Telegram-канал COVID-19.Запорожье.
«Все заболевшие недавно вернулись из-за границы: 2 человека отдыхали в Египте, еще 2 - в Куршевеле. Возраст больных - 41,52,53 и 55 лет. Вовремя выявить заражение удалось благодаря тестам, которые вчера поступили в город», - говорится в сообщении. По решению горисполкома сегодня с 14:00 в городе вводится чрезвычайная ситуация.
Также для недопущения распространения коронавируса в Тернопольской области правоохранители заблокировали шесть населенных пунктов в регионе. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.
Он напомнил, что четвертая жертва коронавируса в Украине - 68-летний мужчина из Тернопольской области, контактировал со священником, у которого диагностировали вирус. По данным МВД, всего в регионе со священнослужителем могли контактировать около 500 человек.
«Сам священник находится в реанимации Тернопольской клинической больницы в тяжелом состоянии под аппаратом искусственной вентиляции легких. Врачи борются за его жизнь. В настоящее время населенные пункты Швейков, Ковалевка и 4 других блокированы полицейскими», - говорится в сообщении.
Напомним, в Украине зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом Covid-19. За последнее сутки выявили 29 больных.
Смотрите также:
В Тернопольской области трудоустраивают вынужденных переселе...
Власти Тернопольщины уделяют большое внимание проблеме людей, вынужденных покинуть места постоянного проживания из-за боевых действий.
Областной центр занятости по Тернопольской области
сообщил, что по состоянию на 11 ноября, было трудоустроено 64 вынужденных переселенца, из них 20 крымчан, 27 жителей Донецкой и 17 жителей Луганской областей. По словам сотрудников ведомства, на сегодняшний день еще 63 человека находятся в статусе безработного и им ищут подходящие вакансии и, в то же время, предоставляют весь спектр адресных социальных услуг, предусмотренных законодательством о занятости.
Читайте: «Количество внутренних переселенцев в Украине – 340 тысяч человек», &nda..... Читать новость...
В Тернопольской области у 23 детей нашли сальмонеллез...
В детском саду города Збараж Тернопольской области
врачи зафиксировали вспышку сальмонеллеза.
6 апреля об этом сообщает пресс-центр областного лабораторного центра Минздрава.
Всего зарегистрировано 27 случаев заболеваний, среди них - 23 у детей.
Специалисты назвали источником распространения сальмонеллеза сырые куриные яйца, зараженные сальмонеллой. Дети отравились из-за нарушения технологии приготовления блюд.
"Информация для реагирования направлялась в Госпотребслужбу, но ответ о принятии каких-либо мер не получен. С целью локализации и ликвидации очага сальмонеллеза продолжаются противоэпидемические мероприятия", - отметили в центре...... Читать новость...
На Днестре в Тернопольской области поселились 300 лебедей...
В Тернопольской области
около 300 лебедей поселились на реке Днестре, которая протекает по территории Национального природного парка "Днестровский каньон". Об этом говорится на странице в Facebook Министерства экологии и природных ресурсов Украины, передает УНН.
Отмечается, что такое явление в данной природной области
, а это около 255 километров, происходит впервые. Сообщается, что администрация НПП с целью охраны и помощи шипунам организовала наблюдение за ними, установила кормушки для птиц на берегу реки Днестр и на всякий случай оборудовала пункты медицинской помощи.
В то же время синоптики сообщают, что ближайшую неделю в Днестровском каньоне произойдет снижение температ..... Читать новость...
В Тернопольской области произошло ДТП со смертельным исходом...
В Тернопольской области
в субботу, 3 января, около 18:00 в с.Новостав Шумского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, сообщает сегодня пресс-служба облуправления милиции, передает УНН.
По предварительной информации, 48-летний водитель автомобиля марки Volkswagen Passat на неосвещенном участке дороги совершил наезд на 54-летнего пешехода, жителя Кременца, который двигался по проезжей части. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП.
Как информируют в милиции, за рулем автомобиля находился эксперт Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при УМВД, который находился вне службы. По предварительным данным, водитель был..... Читать новость...
В Тернопольской области за вымогательство 200 тыс. грн. взят...
Сотрудники управления СБУ в Тернопольской области
задержали за вымогательство взятки объемом 200 000 гривен главного врача Тернопольского районного медицинского объединения и депутата Тернопольского областного совета Игоря Вардинца. Об этом УНН сообщили правоохранители.
В частности, в правоохранительных органах отметили, что И.Вардинец требовал у частного предпринимателя деньги за продление договора аренды помещения, которое находится на балансе медицинского учреждения.
Указанные 200 000 гривен главный врач получил через зачисление на банковский счет посредника - ведущего специалиста ОАО "Сбербанк России".
Уголовное производство открыто по ч.3 ст.368 УК Украины (получение взят..... Читать новость...
Школьник из Тернопольской области создал онлайн-радиостанцию...
Артём Шевчик из районного центра Козов, что в Тернопольской области
, которому всего 14 лет, открыл собственную онлайн-радиостанцию. Бесплатно в эфире читает прогноз погоды, ставит музыку и принимает поступающие заказы на поздравления. Название у этой радиостанции – «Радио Козова».
Как сообщил Артем, корреспондентам Gazeta.ua, онлайн-радиостанция начинает свою работу в 11 часов утра и работает до 12 часов ночи. По заявления парня, включать его раньше просто нет смысла, так как раньше просто никто не появляется в Интернете.
Поначалу школьник работал сам, но приблизительно через несколько дней к нему присоединились ещё два друга. Ребята поделили между ..... Читать новость...
В Тернопольской области работники помешали вручению повесток...
В селе Максимовка Тернопольской области
люди помешали вручению повесток на предприятии. Об этом УНН сообщили правоохранители.
3 июля в Збаражском районе работников Збаражско-Лановецкого объединенного районного военного комиссариата не пустили на территорию одного из предприятий для вручения повесток их рабочим. За препятствование деятельности военных правоохранители возбудили уголовное производство ч. 1 ст. 114-1 УК Украины в отношении руководителей предприятия.
Напомним, в селе Наркевичи Хмельницкой области
матери пикетировали поселковый совет с требованием прекратить вручать повестки на мобилизацию в зону АТО и угрожают блокировкой дорог.
В Днепропетровской области
на отрезке между с..... Читать новость...
В Тернопольской области в субботу объявили траур по погибшем...
Суббота, 11 октября в Тернопольской области
объявлена Днем траура в связи с гибелью в зоне АТО жителя села Ивановка Подволочиского района, солдата 128 горно-пехотной бригады Виктора Пунда.
Как сообщили по этому поводу в пресс-службе местной ОГА, сегодня в знак скорби по погибшему на административных зданиях органов исполнительной власти и местного самоуправления будут приспущены государственные флаги Украины с траурной лентой. Кроме того, будет отменено проведение развлекательно-концертных мероприятий и спортивных соревнований на всей территории Тернопольской области
.
Сообщается, что 49-летний Виктор Пунда погиб в городе Дебальцевo Донецкой области
. Как сообщают местные СМИ, вчера в Под..... Читать новость...
В знак скорби по погибшим зоны АТО в Тернопольской области о...
В Тернопольской области
4 сентября объявлен Днем траура в связи с гибелью в зоне АТО гранатометчика воинской части А23331 (Владимир-Волынский), жителя села Росохач Чертковского района Дениса Громового, сообщает пресс-служба Тернопольской
ОГА, ссылаясь на соответствующее распоряжение председателя ОГА Олега Сиротюка, передает УНН.
Читайте: На Банковой проведут акцию с просьбой объявить траур по погибшим в Луганске
В знак скорби по погибшим на территории области
на зданиях органов исполнительной власти и местного самоуправления, коммунальных и государственных предприятий, учреждений и организаций приспущены государственные флаги с траурной лентой, отменят развлекательно-концертные мер..... Читать новость...