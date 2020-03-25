Новость В Запорожье ввели ЧС, в Тернопольской области заблокировали 6 городов Добавлено: 2020-03-25 12:02:55 Корреспондент: Алексей Свидров

В Запорожье приняли решение ввести чрезвычайное положение. Об этом сообщает Telegram-канал COVID-19.Запорожье.

«Все заболевшие недавно вернулись из-за границы: 2 человека отдыхали в Египте, еще 2 - в Куршевеле. Возраст больных - 41,52,53 и 55 лет. Вовремя выявить заражение удалось благодаря тестам, которые вчера поступили в город», - говорится в сообщении. По решению горисполкома сегодня с 14:00 в городе вводится чрезвычайная ситуация.

Также для недопущения распространения коронавируса в Тернопольской области правоохранители заблокировали шесть населенных пунктов в регионе. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

Он напомнил, что четвертая жертва коронавируса в Украине - 68-летний мужчина из Тернопольской области, контактировал со священником, у которого диагностировали вирус. По данным МВД, всего в регионе со священнослужителем могли контактировать около 500 человек.

«Сам священник находится в реанимации Тернопольской клинической больницы в тяжелом состоянии под аппаратом искусственной вентиляции легких. Врачи борются за его жизнь. В настоящее время населенные пункты Швейков, Ковалевка и 4 других блокированы полицейскими», - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом Covid-19. За последнее сутки выявили 29 больных.

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Власти Тернопольщины уделяют большое внимание проблеме людей, вынужденных покинуть места постоянного проживания из-за боевых действий.

Областной центр занятости по Тернопольской области сообщил, что по состоянию на 11 ноября, было трудоустроено 64 вынужденных переселенца, из них 20 крымчан, 27 жителей Донецкой и 17 жителей Луганской областей. По словам сотрудников ведомства, на сегодняшний день еще 63 человека находятся в статусе безработного и им ищут подходящие вакансии и, в то же время, предоставляют весь спектр адресных социальных услуг, предусмотренных законодательством о занятости.

Читайте: «Количество внутренних переселенцев в Украине – 340 тысяч человек», &nda..... Власти Тернопольщины уделяют большое внимание проблеме людей, вынужденных покинуть места постоянного проживания из-за боевых действий.Областной центр занятости посообщил, что по состоянию на 11 ноября, было трудоустроено 64 вынужденных переселенца, из них 20 крымчан, 27 жителей Донецкой и 17 жителей Луганской областей. По словам сотрудников ведомства, на сегодняшний день еще 63 человека находятся в статусе безработного и им ищут подходящие вакансии и, в то же время, предоставляют весь спектр адресных социальных услуг, предусмотренных законодательством о занятости.Читайте: «Количество внутренних переселенцев в Украине – 340 тысяч человек», &nda..... Читать новость...

В Тернопольской области у 23 детей нашли сальмонеллез...

В детском саду города Збараж Тернопольской области врачи зафиксировали вспышку сальмонеллеза.

6 апреля об этом сообщает пресс-центр областного лабораторного центра Минздрава.

Всего зарегистрировано 27 случаев заболеваний, среди них - 23 у детей.

Специалисты назвали источником распространения сальмонеллеза сырые куриные яйца, зараженные сальмонеллой. Дети отравились из-за нарушения технологии приготовления блюд.

"Информация для реагирования направлялась в Госпотребслужбу, но ответ о принятии каких-либо мер не получен. С целью локализации и ликвидации очага сальмонеллеза продолжаются противоэпидемические мероприятия", - отметили в центре...... В детском саду города Збаражврачи зафиксировали вспышку сальмонеллеза.6 апреля об этом сообщает пресс-центр областного лабораторного центра Минздрава.Всего зарегистрировано 27 случаев заболеваний, среди них - 23 у детей.Специалисты назвали источником распространения сальмонеллеза сырые куриные яйца, зараженные сальмонеллой. Дети отравились из-за нарушения технологии приготовления блюд."Информация для реагирования направлялась в Госпотребслужбу, но ответ о принятии каких-либо мер не получен. С целью локализации и ликвидации очага сальмонеллеза продолжаются противоэпидемические мероприятия", - отметили в центре...... Читать новость...

На Днестре в Тернопольской области поселились 300 лебедей...



В Тернопольской области около 300 лебедей поселились на реке Днестре, которая протекает по территории Национального природного парка "Днестровский каньон". Об этом говорится на странице в Facebook Министерства экологии и природных ресурсов Украины, передает УНН.

Отмечается, что такое явление в данной природной области, а это около 255 километров, происходит впервые. Сообщается, что администрация НПП с целью охраны и помощи шипунам организовала наблюдение за ними, установила кормушки для птиц на берегу реки Днестр и на всякий случай оборудовала пункты медицинской помощи.

В то же время синоптики сообщают, что ближайшую неделю в Днестровском каньоне произойдет снижение температ..... около 300 лебедей поселились на реке Днестре, которая протекает по территории Национального природного парка "Днестровский каньон". Об этом говорится на странице в Facebook Министерства экологии и природных ресурсов Украины, передает УНН.Отмечается, что такое явление в данной природной, а это около 255 километров, происходит впервые. Сообщается, что администрация НПП с целью охраны и помощи шипунам организовала наблюдение за ними, установила кормушки для птиц на берегу реки Днестр и на всякий случай оборудовала пункты медицинской помощи.В то же время синоптики сообщают, что ближайшую неделю в Днестровском каньоне произойдет снижение температ..... Читать новость...

В Тернопольской области произошло ДТП со смертельным исходом...

В Тернопольской области в субботу, 3 января, около 18:00 в с.Новостав Шумского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, сообщает сегодня пресс-служба облуправления милиции, передает УНН.

По предварительной информации, 48-летний водитель автомобиля марки Volkswagen Passat на неосвещенном участке дороги совершил наезд на 54-летнего пешехода, жителя Кременца, который двигался по проезжей части. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП.

Как информируют в милиции, за рулем автомобиля находился эксперт Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при УМВД, который находился вне службы. По предварительным данным, водитель был..... в субботу, 3 января, около 18:00 в с.Новостав Шумского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, сообщает сегодня пресс-служба облуправления милиции, передает УНН.По предварительной информации, 48-летний водитель автомобиля марки Volkswagen Passat на неосвещенном участке дороги совершил наезд на 54-летнего пешехода, жителя Кременца, который двигался по проезжей части. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП.Как информируют в милиции, за рулем автомобиля находился эксперт Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при УМВД, который находился вне службы. По предварительным данным, водитель был..... Читать новость...

В Тернопольской области за вымогательство 200 тыс. грн. взят...



Сотрудники управления СБУ в Тернопольской области задержали за вымогательство взятки объемом 200 000 гривен главного врача Тернопольского районного медицинского объединения и депутата Тернопольского областного совета Игоря Вардинца. Об этом УНН сообщили правоохранители.

В частности, в правоохранительных органах отметили, что И.Вардинец требовал у частного предпринимателя деньги за продление договора аренды помещения, которое находится на балансе медицинского учреждения.

Указанные 200 000 гривен главный врач получил через зачисление на банковский счет посредника - ведущего специалиста ОАО "Сбербанк России".

Уголовное производство открыто по ч.3 ст.368 УК Украины (получение взят..... Сотрудники управления СБУ взадержали за вымогательство взятки объемом 200 000 гривен главного врача Тернопольского районного медицинского объединения и депутата Тернопольского областного совета Игоря Вардинца. Об этом УНН сообщили правоохранители.В частности, в правоохранительных органах отметили, что И.Вардинец требовал у частного предпринимателя деньги за продление договора аренды помещения, которое находится на балансе медицинского учреждения.Указанные 200 000 гривен главный врач получил через зачисление на банковский счет посредника - ведущего специалиста ОАО "Сбербанк России".Уголовное производство открыто по ч.3 ст.368 УК Украины (получение взят..... Читать новость...

Школьник из Тернопольской области создал онлайн-радиостанцию...



Артём Шевчик из районного центра Козов, что в Тернопольской области, которому всего 14 лет, открыл собственную онлайн-радиостанцию. Бесплатно в эфире читает прогноз погоды, ставит музыку и принимает поступающие заказы на поздравления. Название у этой радиостанции – «Радио Козова».

Как сообщил Артем, корреспондентам Gazeta.ua, онлайн-радиостанция начинает свою работу в 11 часов утра и работает до 12 часов ночи. По заявления парня, включать его раньше просто нет смысла, так как раньше просто никто не появляется в Интернете.

Поначалу школьник работал сам, но приблизительно через несколько дней к нему присоединились ещё два друга. Ребята поделили между ..... Артём Шевчик из районного центра Козов, что в, которому всего 14 лет, открыл собственную онлайн-радиостанцию. Бесплатно в эфире читает прогноз погоды, ставит музыку и принимает поступающие заказы на поздравления. Название у этой радиостанции – «Радио Козова».Как сообщил Артем, корреспондентам Gazeta.ua, онлайн-радиостанция начинает свою работу в 11 часов утра и работает до 12 часов ночи. По заявления парня, включать его раньше просто нет смысла, так как раньше просто никто не появляется в Интернете.Поначалу школьник работал сам, но приблизительно через несколько дней к нему присоединились ещё два друга. Ребята поделили между ..... Читать новость...

В Тернопольской области работники помешали вручению повесток...



В селе Максимовка Тернопольской области люди помешали вручению повесток на предприятии. Об этом УНН сообщили правоохранители.

3 июля в Збаражском районе работников Збаражско-Лановецкого объединенного районного военного комиссариата не пустили на территорию одного из предприятий для вручения повесток их рабочим. За препятствование деятельности военных правоохранители возбудили уголовное производство ч. 1 ст. 114-1 УК Украины в отношении руководителей предприятия.

Напомним, в селе Наркевичи Хмельницкой области матери пикетировали поселковый совет с требованием прекратить вручать повестки на мобилизацию в зону АТО и угрожают блокировкой дорог.

В Днепропетровской области на отрезке между с..... В селе Максимовкалюди помешали вручению повесток на предприятии. Об этом УНН сообщили правоохранители.3 июля в Збаражском районе работников Збаражско-Лановецкого объединенного районного военного комиссариата не пустили на территорию одного из предприятий для вручения повесток их рабочим. За препятствование деятельности военных правоохранители возбудили уголовное производство ч. 1 ст. 114-1 УК Украины в отношении руководителей предприятия.Напомним, в селе Наркевичи Хмельницкойматери пикетировали поселковый совет с требованием прекратить вручать повестки на мобилизацию в зону АТО и угрожают блокировкой дорог.В Днепропетровскойна отрезке между с..... Читать новость...

В Тернопольской области в субботу объявили траур по погибшем...



Суббота, 11 октября в Тернопольской области объявлена Днем траура в связи с гибелью в зоне АТО жителя села Ивановка Подволочиского района, солдата 128 горно-пехотной бригады Виктора Пунда.

Как сообщили по этому поводу в пресс-службе местной ОГА, сегодня в знак скорби по погибшему на административных зданиях органов исполнительной власти и местного самоуправления будут приспущены государственные флаги Украины с траурной лентой. Кроме того, будет отменено проведение развлекательно-концертных мероприятий и спортивных соревнований на всей территории Тернопольской области.

Сообщается, что 49-летний Виктор Пунда погиб в городе Дебальцевo Донецкой области. Как сообщают местные СМИ, вчера в Под..... Суббота, 11 октября вобъявлена Днем траура в связи с гибелью в зоне АТО жителя села Ивановка Подволочиского района, солдата 128 горно-пехотной бригады Виктора Пунда.Как сообщили по этому поводу в пресс-службе местной ОГА, сегодня в знак скорби по погибшему на административных зданиях органов исполнительной власти и местного самоуправления будут приспущены государственные флаги Украины с траурной лентой. Кроме того, будет отменено проведение развлекательно-концертных мероприятий и спортивных соревнований на всей территорииСообщается, что 49-летний Виктор Пунда погиб в городе Дебальцевo Донецкой. Как сообщают местные СМИ, вчера в Под..... Читать новость...