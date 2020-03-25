Новость Кулеба предостерег ЕС от снятия санкций с РФ Добавлено: 2020-03-25 12:31:10 Корреспондент: Алексей Свидров

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил главу МИД Дании о манипуляции РФ пандемией коронавируса ради снятия санкций, и попросил донести это предостережение к другим коллегам в странах ЕС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Это манипуляция, поскольку ЕС ввел санкции не из-за коронавируса, а из-за агрессии России против Украины. Соответственно, они могут быть связаны исключительно с выполнением Россией своих обязательств в контексте мирного урегулирования и деоккупации украинских территорий Донбасса и Крыма», - сказал он.

Также стороны обсудили вопрос борьбы с коронавирусом, помощь украинцам, которые остаются в Дании.

«Мы заботимся о наших гражданах во всем мире. Прошу вас всячески помогать украинцам, которые находятся в Дании в условиях ограничения транспортного сообщения и путешествий. Буду благодарен, если время пандемии данные не будете применять санкции за просроченные документы для тех, кто сейчас не может выехать из страны. Со своей стороны, Украина будет предоставлять аналогичное содействие гражданам Дании», - сказал Кулеба.

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Он сравнил..... Американские санкции против Российской Федерации за аннексию Крыма будут сняты только после того, как она покинет полуостров и вернет его Украине. Об этом заявил постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Джеймс Гилмор, передает пресс-служба Госдепа.«Мы никогда не откажемся отв отношении Крыма, пока они не выйдут из Крыма. Мы также собираемся сохранить наши санкции в отношении Восточной Украины. И я думаю, что это важные меры, которые мы принимаем, которые являются дипломатическими действиями, которые мы предпринимаем с целью отстаивания того, что правильно», - отметил он.Он сравнил..... Читать новость...

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Тегерану и "шестерке" осталось согласовать процедуру снятия ...



Как сообщается в западных средствах массовой информации, всеобъемлющее соглашение между Ираном и "шестеркой" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) по иранской ядерной программе фактически согласовано, осталось утвердить только процедуру снятия санкций.

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Как сообщалось ранее, Иран уведомил МАГАТЭ о начале применения временного протокола к ядерной сделки.

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