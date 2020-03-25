Новость У принца Чарльза диагностировали Covid-2019 Добавлено: 2020-03-25 13:17:09 Корреспондент: Алексей Свидров

У 71-летнего принца Уэльского Чарльза обнаружили коронавирусную болезнь COVID-19. Об этом сообщает The Guardian.

Заболевание протекает в легкой форме, он продолжает работать удаленно. Он самоизолировался в своем доме в Шотландии.

У его супруги Камиллы, герцогини Корнуольской, также взяли анализ, однако он оказался отрицательным.

Согласно источникам, пока не представляется возможным выяснить, от кого заразился принц, так как за последние недели он взаимодействовал с большим количеством людей в ходе официальных мероприятий.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об ужесточении карантинных ограничений.

Напомним, князь Монако Альбер II заразился коронавирусом.

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В заявлении местной полиции сказа..... В Новой Зеландии правоохранителями был задержан 74-летний мужчина, подозреваемый в подготовке покушения на жизньУэльскогои герцогиню Корнуольскую Камиллу во время совершаемого ими визита в новозеландский Окленд в рамках турне по странам в Тихоокеанском регионе.Ожидается, что арестованный мужчина предстанет перед новозеландским судом уже во вторник, 13 ноября.Подозреваемого, который нес подозрительный предмет, зафиксировали камеры видеонаблюдения. Что именно планировал сделать мужчина, не сообщается, однако, как считают правоохранители, он является антимонархистом.В момент задержания мужчина находился неподалеку от королевской четы.В заявлении местной полиции сказа..... Читать новость...

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«Глобальный план, о котором сегодня заявил Генсек ООН, содержит пакет помощи для Украины. Сначала речь шла о выделении $20 млн на борьбу с коронавирусом, но по итогам переговоров с представителями соответствующих структур ООН, сумма пособия была увеличена до $33 млн», - заявил представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

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