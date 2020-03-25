Новость Кабмин введет чрезвычайную ситуацию по всей Украине и продлит карантин, - Шмыгаль Добавлено: 2020-03-25 13:40:29 Корреспондент: Алексей Свидров

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании примет решение ввести режим чрезвычайной ситуации по всей стране. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«По состоянию на 10:00 в 13 областях и Киеве зафиксированы 113 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Статистика демонстрирует, что статистика продолжает, к сожалению, ухудшаться. Поэтому сегодня Кабинет министров рассмотрит введение чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и перевод в режим чрезвычайной ситуации Единой государственной системы гражданской защиты», - отметил он.

Также правительство решило продлить карантин на 30 дней.

«Попрошу не путать чрезвычайную ситуацию и чрезвычайное положение. Чрезвычайная ситуация не ограничивает конституционные права граждан, но консолидирует усилия в борьбе с угрозой», - добавил премьер.

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Напомним, в Украине зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом Covid-19. За последнее сутки выявили 29 больных.

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