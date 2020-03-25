Новость Минздрав Украины дал советы на время карантина Добавлено: 2020-03-25 14:26:18 Корреспондент: Алексей Свидров

Министерство здравоохранения дало рекомендации как избежать ухудшения психологического состояния во время карантина.

«В связи с трехнедельным карантином в Украине для предупреждения распространения Covid-19 население начинает испытывать панику. Минздрав Украины отмечает, "вирус паники" страшнее коронавирусной инфекции. Кроме физического здоровья, позаботьтесь и о психическом», - говорится в сообщении пресс-служба ведомства.

Напомним, Кабинет министров Украины принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации по всей стране, а также продлить карантин на 30 дней.

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В 2012 году было закуплено 216 Peugeot Boxer у ООО «КРАС» по цене 80 000 за единицу. По оценке экспертов, один такой автомобиль со всем оборудованием стоит не дороже 57 000 долларов.

По данному факту заведено уголовное дело по статье о присвоении и растрате имущества, однако о том, кто выступает основным фигурантом, не сообщается.

Напомним, с февраля прошлого года Минздрав Украины возглавляет Раиса Богатырева (представительница правящей партии).

Минздрав Украины закупил новые авто «скорой помощи» (видео):



..... По сообщению телеканала TBi, украинскийв прошлом году переплатил за приобретенные автомобили «скорой помощи» около 7 000 000 долларов.В 2012 году было закуплено 216 Peugeot Boxer у ООО «КРАС» по цене 80 000 за единицу. По оценке экспертов, один такой автомобиль со всем оборудованием стоит не дороже 57 000 долларов.По данному факту заведено уголовное дело по статье о присвоении и растрате имущества, однако о том, кто выступает основным фигурантом, не сообщается.Напомним, с февраля прошлого годавозглавляет Раиса Богатырева (представительница правящей партии).закупил новые авто «скорой помощи» (видео):..... Читать новость...

Минздрав Украины возобновил работу...

Министерство здравоохранения Украины возобновило работу. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

«На сегодня работа Минздрава разблокирована и есть возможность подписывать приказы о развозке в регионы лекарств для больных раком, гепатитом, туберкулезом, а также вакцин против кори. Также в ближайшее время смогут поехать на лечение в зарубежные клиники 44 украинца, которые сейчас не могут получить необходимую медицинскую помощь в Украине», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Окружной административный суд Киева отменил свое постановление от 5 февраля об отстранении Ульяны Супрун с должности исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины.

..... Министерство здравоохранениявозобновило работу. Об этом сообщает пресс-службаа в Facebook.«На сегодня работаа разблокирована и есть возможность подписывать приказы о развозке в регионы лекарств для больных раком, гепатитом, туберкулезом, а также вакцин против кори. Также в ближайшеесмогут поехать на лечение в зарубежные клиники 44 украинца, которые сейчас не могут получить необходимую медицинскую помощь в Украине», - говорится в сообщении.Напомним, ранее Окружной административный суд Киева отменил свое постановление от 5 февраля об отстранении Ульяны Супрун с должности исполняющей обязанности министра здравоохранения..... Читать новость...

Минздрав Украины будет экономить на лекарствах?...



Министерство здравоохранения Украины собирается в 2013 году сэкономить во время закупки медикаментов примерно 130 миллионов гривен. Об этом свидетельствуют выводы специалистов, которые опубликованы в информационном бюллетене Кабинета министров.

В частности, благодаря снижению цен на лекарственные средства во время осуществления государственных закупок ожидается экономия средств в размере 108,8 миллионов гривен (5,2% от годового финансирования). Кроме того, благодаря оптимизации номенклатуры закупок и осуществления перераспределения медпрепаратов между регионами планируется сэкономить порядка 20 миллионов гривен.

В выводах экспертов сказано, что в 2013 году в среднем цены госзакупок лекар..... Министерство здравоохранениясобирается в 2013 году сэкономить возакупки медикаментов примерно 130 миллионов гривен. Об этом свидетельствуют выводы специалистов, которые опубликованы в информационном бюллетене Кабинета министров.В частности, благодаря снижению цен на лекарственные средства воосуществления государственных закупок ожидается экономия средств в размере 108,8 миллионов гривен (5,2% от годового финансирования). Кроме того, благодаря оптимизации номенклатуры закупок и осуществления перераспределения медпрепаратов между регионами планируется сэкономить порядка 20 миллионов гривен.В выводах экспертов сказано, что в 2013 году в среднем цены госзакупок лекар..... Читать новость...

Минздрав Украины предлагает отказаться от медсправок...

Министерство здравоохранения Украины планирует отказаться от устаревших медицинских справок и медицинских документов, которые несут в себе коррупционную составляющую. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С 9 по 15 октября команда министерства собирает предложения профессионального медицинского сообщества и граждан по дерегуляции и отмене устаревшей медицинской документации.

На этой неделе в Министерстве состоятся совещания с представителями врачебных ассоциаций и профильными специалистами. Начнут работать рабочие группы, перед которыми министр здравоохранения Зоряна Скалецкая поставила задачу разработать документы и проекты решений по отмене устаревших медицинских сп..... Министерство здравоохраненияпланирует отказаться от устаревших медицинских справок и медицинских документов, которые несут в себе коррупционную составляющую. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.С 9 по 15 октября команда министерства собирает предложения профессионального медицинского сообщества и граждан по дерегуляции и отмене устаревшей медицинской документации.На этой неделе в Министерстве состоятся совещания с представителями врачебных ассоциаций и профильными специалистами. Начнут работать рабочие группы, перед которыми министр здравоохранения Зоряна Скалецкая поставила задачу разработать документы и проекты решений по отмене устаревших медицинских сп..... Читать новость...