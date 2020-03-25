Новость Кабмин усилил ограничительные меры из-за COVID-19 Добавлено: 2020-03-25 15:03:23 Корреспондент: Алексей Свидров

Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращения распространения в Украине COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Постановление предусматривает, что учреждения здравоохранения будут иметь право на осуществление:

обязательного медицинского осмотра лиц, которые имеют симптомы COVID-19 или контактировали с теми, у кого был поставлен этот диагноз, даже если граждане отказываются от обследования в добровольном порядке;

обязательной госпитализации таких лиц;

назначения карантина пациентам с коронавирусной болезнью и тем, кто уклоняется от добровольного лечения.

Также Минздрав должен разработать и утвердить порядки обязательной госпитализации лиц с диагнозом или подозрением коронавирусной болезни и тех, кто уклоняется от лечения, обследования и пребывания на карантине (самоизоляции) в добровольном порядке, а также обязательной самоизоляции лиц, которым установлен диагноз или подозрение COVID-19 и их контактных лиц.

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Напомним, Кабинет министров Украины принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации по всей стране, а также продлить карантин на 30 дней.

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Кабмин еще на месяц продлил чрезвычайные меры на энергорынке...

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«Продолжить срок действия временных чрезвычайных мер на рынке электроэнергии на один месяц», - говорится в документе.

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Кабмин предпринимает меры для стабилизации украинской эконом...

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«За» проголосовали 344 народных депутата.

Закон предусматривает штрафы и даже лишение свободы в случае нарушения правил карантина.

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