Новость Мандзий временно возглавила Минобразования Украины Добавлено: 2020-03-25 15:28:16 Корреспондент: Алексей Свидров

Временное исполнение обязанностей министра образования и науки Украины возложено на Любомиру Мандзий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Это очень большая ответственность. В связи с пандемией коронавируса и всеукраинским карантином перед Министерством стоит множество неотложных вызовов и проблем. И самое важное - у нас нет времени на медленные решение: нам нужно реагировать здесь и сейчас, решить вопрос окончания учебного года, проведения вступительной кампании и многое другое», - отметила она.

Мандзий с 2001 по 2016 год работала на кафедре политологии философского факультета Львовского национального университета им. Ивана Франко. С 2016 по 2019 возглавляла департамент образования и науки Львовской ОГА. С сентября 2019 года была заместителем экс-министра образования Анны Новосад.

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«Очень важно, чтобы действовал принцип непрерывности власти. Для меня честь - выполнять обязанности министра. Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы министерство работало слаженно и выполняло свои функции», - отметил он.

Полюхович - кандидат исторических наук. Автор более 40 научных публикаций.

С 2000 года – представитель Украины в Европейской ассоциации исследователей культуры майя WAYEB.

Имеет опыт работы в частных компаниях, в которых, в частности, занимался вопросами развития инноваций.

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Правда, как утверждает 26-летняя чиновница, на новой должности она пробудет недолго, до назначения нового губернатора. Также Соломия Бобровская сообщила местным СМИ, что планирует уйти в новый политический проект Михаила Саакашвили.

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Сборная Украины возглавила рейтинг третьих команд отбора к Е...

Сборная Украины после восьми туров отборочного цикла к чемпионату Европы-2016 возглавляет рейтинг третьих команд отбора. На данный момент в активе украинцев 13 очков (в учет не берутся матчи с последней командой группы). Таким образом, даже не заняв второе место в группе, команда Михаила Фоменко имеет все шансы попасть на европейское первенство напрямую.

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Минобразования Украины готовит сокращение количества школ...



Минобразования Украины готовит реформу всей сферы образования. Об этом накануне сообщил министр Сергей Квит.

«Мы планируем ввести прямые выборы ректоров всем преподавательским коллективом вуза. Это поможет в борьбе с коррупцией», — сказал Квит. Кроме того, по словам министра, в следующем году планируется отмена сборников заданий для итоговых аттестаций среди учеников 9-х и 11-х классов.

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Минобразования Украины заменит иностранный язык русским...



С нового учебного года около 23 % украинских пятиклассников вместо второго иностранного языка будут изучать русский язык.

Издание «Зеркало Недели» сообщает, что такая новация стала результатом административного давления на руководство украинских школ для негласного продвижения русского языка.

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«Обращаем внимание на то, что одним из двух иностранных языков обязательно является английский», — отмечается в объяснительной записке к проекту типовых планов.

Работники сферы образования рассказывают о том, что на различных совещаниях их п..... С нового учебного года около 23 % украинских пятиклассников вместо второго иностранного языка будут изучать русский язык.Издание «Зеркало Недели» сообщает, что такая новация стала результатом административного давления на руководство украинских школ для негласного продвижения русского языка.Сообщается о том, что нововведениеизучать 2 иностранных языка с 5 класса — не вызывало никаких возражений.«Обращаем внимание на то, что одним из двух иностранных языков обязательно является английский», — отмечается в объяснительной записке к проекту типовых планов.Работники сферы образования рассказывают о том, что на различных совещаниях их п..... Читать новость...