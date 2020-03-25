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Рашкован рассказал, чем Украине грозит дефолт
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|Добавлено:
|2020-03-25 16:03:54
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован заявил, что страну ожидает экономическая и социальная катастрофа в случае объявления дефолта.
«В Украине есть довольно упертая группа людей, которая продает многим финансово необразованным людям идею дефолта. Мол, только трусы платят по долгам - зачем нам искать внешнее финансирование на борьбу с кризисом? Давайте покажем, кто в нашем суверенном доме хозяин: возьмем те миллиарды гривен и долларов, которые страна заняла в прошлом, и вместо возврата кредиторам, направим их на помощь бедным и обездоленным», - написал он в Facebook.
Рашкован привел такие вероятные последствия дефолта для Украины:
- девальвация;
- инфляция;
- банкротство;
- пустые магазины;
- набеги на банки;
- социальные протесты;
- насилие на улицах;
- мародерство;
- международная изоляция.
«Я также рекомендую политикам, в том числе депутатам, посмотреть яркие картинки из Аргентины, Эквадора, России и некоторых других стран. Все они связаны со словом дефолт», - добавил он.
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не грозит
. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.
«Могу авторитетно заявить: никакой дефолт Украине
не грозит
. Правительство принимает целый ряд мер, которые позволили уже сейчас выйти на профицит платежного счета. Мы и дальше будем проводить политику, которая обеспечит нам финансово-экономическую стабильность, развитие экономики», - отметил глава правительства.
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.
«Чтобы развеять слухи: никто в МВФ не отказывал в кредите Украине
- персонал Фонда ежедневно общается с правительством и НБУ и работает над программой, понимая изменившиеся условия внешних рынков. работает усердно», - говорится в сообщении.
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подчеркнул, что никто в Украине
не отказывался от кредита МВФ - новое правительство и НБУ работают над новой программой с учетом изменившихся условий внешних рынков. работает неплохо.
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у не выгоден дефолт
ни России, ни ЕС.
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- А.Гриценко.
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. То есть то, что было обещано государством, не делается", - сказал А.Гриценко.
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