Новость Рашкован рассказал, чем Украине грозит дефолт Добавлено: 2020-03-25 16:03:54 Корреспондент: Алексей Свидров

Заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован заявил, что страну ожидает экономическая и социальная катастрофа в случае объявления дефолта.

«В Украине есть довольно упертая группа людей, которая продает многим финансово необразованным людям идею дефолта. Мол, только трусы платят по долгам - зачем нам искать внешнее финансирование на борьбу с кризисом? Давайте покажем, кто в нашем суверенном доме хозяин: возьмем те миллиарды гривен и долларов, которые страна заняла в прошлом, и вместо возврата кредиторам, направим их на помощь бедным и обездоленным», - написал он в Facebook.

Рашкован привел такие вероятные последствия дефолта для Украины:

девальвация;

инфляция;

банкротство;

пустые магазины;

набеги на банки;

социальные протесты;

насилие на улицах;

мародерство;

международная изоляция.

«Я также рекомендую политикам, в том числе депутатам, посмотреть яркие картинки из Аргентины, Эквадора, России и некоторых других стран. Все они связаны со словом дефолт», - добавил он.

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В.Лисицкий рассказал, что дефолт Украины не выгоден ни РФ, н...



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