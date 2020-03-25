Новость В Киеве увеличилось количество инфицированных COVID-19 Добавлено: 2020-03-25 16:38:38 Корреспондент: Алексей Свидров

В Киеве подтвердили еще 3 случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко у себя в Telegram.

«Друзья! В Киеве увеличивается тревожная статистика. Сегодня днем добавились еще 3 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Данные мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины". Количество киевлян, которые заболели COVID-19, возросло до 34 человек», - говорится в сообщении.

По его словам, все трое киевлян, у которых лабораторные исследования подтвердили диагноз, - мужчины в возрасте 31 год, 36 лет и 67 лет. Двое из них недавно вернулись из Израиля, один - из Объединенных Арабских Эмиратов.

Все трое пациентов госпитализированы в Александровскую больницу столицы.

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Напомним, Кабинет министров Украины принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации по всей стране, а также продлить карантин на 30 дней.

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В Киеве увеличилось количество домов без горячего водоснабже...



Как сообщили в пресс-службе "Киевэнерго", в украинской столице по состоянию на 13 августа увеличилось количество домов без горячего водоснабжения. Сейчас их число достигло 8772, что составляет 56,14 % от общего количества потребителей.

Так, в частности, вследствие остановки теплоисточника без горячего водоснабжения находится 7794 дома, из них - 430 в Голосеевском, 66 в Дарницком, 1844 в Деснянском, 55 в Днепровском, 1084 в Оболонском, 12 в Печерском, 653 в Подольском, 1306 в Святошинском, 1574 в Соломенском и 770 в Шевченковском районах.

В результате повреждений в сетях централизованного отопления и горячего водоснабжения без горячей воды остаются 65 домов - 13 в Голосеевс..... Как сообщили в пресс-службе "Киевэнерго", в украинской столице по состоянию на 13 августадомов без горячего водоснабжения. Сейчас их число достигло 8772, что составляет 56,14 % от общего количества потребителей.Так, в частности, вследствие остановки теплоисточника без горячего водоснабжения находится 7794 дома, из них - 430 в Голосеевском, 66 в Дарницком, 1844 в Деснянском, 55 в Днепровском, 1084 в Оболонском, 12 в Печерском, 653 в Подольском, 1306 в Святошинском, 1574 в Соломенском и 770 в Шевченковском районах.В результате повреждений в сетях централизованного отопления и горячего водоснабжения без горячей воды остаются 65 домов - 13 в Голосеевс..... Читать новость...

В Киеве резко увеличилось количество домов без горячей воды,...



В Киеве резко увеличилось количество домов, в которых отключено горячее водоснабжение. В столице Украины уже в 5276 домах не работает горячее водоснабжение. Об этом стало известно из сообщения компании «Киевэнерго», которая обеспечивает горячее водоснабжение большей части украинской столице.

В частности, по состоянию на утро 24 июля в результате различных повреждений на сетях горячего водоснабжения и централизованного отопления временно без ГВС в Киеве остается 336 домов. Среди них 20 домов в Голосеевском, 88 в Днепровском, 1 в Дарницком, 15 в Печерском, 33 в Святошинском, 16 в Подольском, 46 в Шевченковском и 117 в Соломенском районах.

Кроме того, в данный момент специалисты..... резкодомов, в которых отключено горячее водоснабжение. В столице Украины уже в 5276 домах не работает горячее водоснабжение. Об этом стало известно из сообщения компании «Киевэнерго», которая обеспечивает горячее водоснабжение большей части украинской столице.В частности, по состоянию на утро 24 июля в результате различных повреждений на сетях горячего водоснабжения и централизованного отопления временно без ГВС востается 336 домов. Среди них 20 домов в Голосеевском, 88 в Днепровском, 1 в Дарницком, 15 в Печерском, 33 в Святошинском, 16 в Подольском, 46 в Шевченковском и 117 в Соломенском районах.Кроме того, в данный момент специалисты..... Читать новость...

Количество рейсов в Россию не увеличилось...



Количество рейсов из аэропорта "Борисполь" в Россию не увеличилось.

Количество рейсов из международного аэропорта "Борисполь" в Россию не увеличилось. Об этом УНН сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Количество рейсов из международного аэропорта "Борисполь" в Россию не увеличилось. Рейсы совершаются согласно расписанию, утвержденному до 30 октября 2013 года", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в аэропорту отметили, что количество пассажиров, следующих в Россию, также не увеличилось.

Как сообщало агентство, сегодня в Крыму и Харькове прошли митинги сторонников сближения с Россией. В частности, в Харькове на флагштоке возле горсовета митинг..... Количество рейсов из аэропорта "Борисполь" в Россию неКоличество рейсов из международного аэропорта "Борисполь" в Россию не. Об этом УНН сообщили в пресс-службе аэропорта."Количество рейсов из международного аэропорта "Борисполь" в Россию не. Рейсы совершаются согласно расписанию, утвержденному до 30 октября 2013 года", - сообщили в пресс-службе.Кроме того, в аэропорту отметили, чтопассажиров, следующих в Россию, также неКак сообщало агентство, сегодня в Крыму и Харькове прошли митинги сторонников сближения с Россией. В частности, в Харькове на флагштоке возле горсовета митинг..... Читать новость...

Количество наблюдателей на выборы в ВР увеличилось, - ЦИК...

Рассмотрев соответствующие обращения от международных организаций, ЦИК зарегистрировала 53 официальных наблюдателя, передает корреспондент УНН.

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В частности, ЦИК зарегистрировала 25 наблюдателей от Канадской миссии наблюдения за выборами (CANEOM), 28 - от Украинского конгрессового комитета Америки на внеочередных выборах народных депутатов Украины. Таким образом, общее количество зарегистрированных международных официальных наблюдателей составляет 110 человек.

Источник: УНН..... Рассмотрев соответствующие обращения от международных организаций, ЦИК зарегистрировала 53 официальных наблюдателя, передает корреспондент УНН.Читайте: «Сильная Украина» зарегистрировалась в ЦИК на выборы в парламентВ частности, ЦИК зарегистрировала 25 наблюдателей от Канадской миссии наблюдения за выборами (CANEOM), 28 - от Украинского конгрессового комитета Америки на внеочередных выборах народных депутатов Украины. Таким образом, общеезарегистрированных международных официальных наблюдателей составляет 110 человек.Источник: УНН..... Читать новость...

Количество голодающих британцев увеличилось в 2 раза за 5 ле...



По данным издания The Independent, которое в свою очередь, ссылается на исследования ученых из университета в городе Ливерпуль, количество голодающих британцев за последние пять лет увеличилось в два раза.

Если в 2008-2009 годах число британцев, нуждающихся в продовольственной помощи, составляло 3161 человек, то к 2012-2013 годам эта цифра увеличилось до 5499 человек. Кроме того, эксперты отметили снижение количества калорий, потребляемых среднестатистической британской семьёй.

Это исследование проводили британские специалисты в области здравоохранения, которые с тревогой отметили, что в Соединенном Королевстве сложилась «чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохр..... По данным издания The Independent, которое в свою очередь, ссылается на исследования ученых из университета в городе Ливерпуль,голодающих британцев за последние пять летв два раза.Если в 2008-2009 годах число британцев, нуждающихся в продовольственной помощи, составляло 3161 человек, то к 2012-2013 годам эта цифрадо 5499 человек. Кроме того, эксперты отметили снижение количества калорий, потребляемых среднестатистической британской семьёй.Это исследование проводили британские специалисты в области здравоохранения, которые с тревогой отметили, что в Соединенном Королевстве сложилась «чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохр..... Читать новость...

Взрыв в Кабуле: количество погибших увеличилось...

Количество погибших в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле увеличилось до 40 человек. Еще 140 человек получили ранения. Об этом со ссылкой на данные представителей афганского министерства здравоохранения сообщает DW.

ЧИТАЙТЕ: Взрыв в Кабуле: пострадали более 70 человек

Одновременно телеканал ToloNews сообщает другие цифры: им официальные представители власти подтвердили информацию о 63 убитых и 151 раненых.

По словам посла Украины в Афганистане Виктора Никитюка, информация об украинцах, которые могли пострадать в результате взрыва в Кабуле, проверяется.

Отмечается, что в правительственном квартале вблизи старого здания министерства внутренних дел Афганистана взорвалась замини..... Количество погибших в результате взрыва в столице Афганистана Кабуледо 40 человек. Еще 140 человек получили ранения. Об этом со ссылкой на данные представителей афганского министерства здравоохранения сообщает DW.ЧИТАЙТЕ: Взрыв в Кабуле: пострадали более 70 человекОдновременно телеканал ToloNews сообщает другие цифры: им официальные представители власти подтвердили информацию о 63 убитых и 151 раненых.По словам посла Украины в Афганистане Виктора Никитюка, информация об украинцах, которые могли пострадать в результате взрыва в Кабуле, проверяется.Отмечается, что в правительственном квартале вблизи старого здания министерства внутренних дел Афганистана взорвалась замини..... Читать новость...

Количество VIP-рейсов из Киева увеличилось в три раза...



Киевский аэропорт «Жуляны» за прошедшие сутки зафиксировал аномально большое количество бизнес-рейсов. Речь идет о бизнес-рейсах, которые были осуществлены из столичного аэропорта. Об этом сообщила пресс-секретарь международного аэропорта «Жуляны» Галина Богданенко. Комментарии пресс-секретаря аэропорта передает РИА Новости.

По ее словам, 20 февраля 2014 года из аэропорта «Жуляны» было совершено 80 бизнес-рейсов на отправление. Богданенко отметила, что 50% из бизнес-рейсов было совершено по территории Украины. По большей части, сообщила представительница аэропорта, самолеты летали в Донецк. Кроме того, 35% бизнес-рейсов отправилось в Европу, а остальные..... Киевский аэропорт «Жуляны» за прошедшие сутки зафиксировал аномально большоебизнес-рейсов. Речь идет о бизнес-рейсах, которые были осуществлены из столичного аэропорта. Об этом сообщила пресс-секретарь международного аэропорта «Жуляны» Галина Богданенко. Комментарии пресс-секретаря аэропорта передает РИА Новости.По ее словам, 20 февраля 2014 года из аэропорта «Жуляны» было совершено 80 бизнес-рейсов на отправление. Богданенко отметила, что 50% из бизнес-рейсов было совершено по территории Украины. По большей части, сообщила представительница аэропорта, самолеты летали в Донецк. Кроме того, 35% бизнес-рейсов отправилось в Европу, а остальные..... Читать новость...

В Украине увеличилось количество инфекционных заболеваний – ...

Минздрав предупреждает об увеличении количества инфекционных заболеваний.

Количество инфекционных заболеваний за последнее время существенно увеличилось. Об этом сообщил начальник отдела эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Государственной СЭС Украины Александр Заика, передает корреспондент УНН.

"Увеличилось за последнее время количество вспышек инфекционных заболеваний. Это сальмонеллезные инфекции, острые кишечные инфекционные болезни, вирусный гепатит А кишлюк. С начала года было зарегистрировано 25 вспышек кишечных заболеваний, в результате чего пострадали 260 человек, в том числе 200 детей, что почти вдвое превышает прошло..... Минздрав предупреждает об увеличении количества инфекционных заболеваний.Количество инфекционных заболеваний за последнее время существенно. Об этом сообщил начальник отдела эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Государственной СЭС Украины Александр Заика, передает корреспондент УНН."Увеличилось за последнее времявспышек инфекционных заболеваний. Это сальмонеллезные инфекции, острые кишечные инфекционные болезни, вирусный гепатит А кишлюк. С начала года было зарегистрировано 25 вспышек кишечных заболеваний, в результате чего пострадали 260 человек, в том числе 200 детей, что почти вдвое превышает прошло..... Читать новость...