Новость ООН запускает Глобальный план из-за Covid-2019 Добавлено: 2020-03-25 17:19:13 Корреспондент: Алексей Свидров

Генеральный секретарь ООН в среду объявил о запуске Глобального плана гуманитарного реагирования на коронавирус Covid-2019. Об этом сообщает «Укринформ».

«Глобальный план, о котором сегодня заявил Генсек ООН, содержит пакет помощи для Украины. Сначала речь шла о выделении $20 млн на борьбу с коронавирусом, но по итогам переговоров с представителями соответствующих структур ООН, сумма пособия была увеличена до $33 млн», - заявил представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

По его словам, эти средства пойдут для организации гуманитарного реагирования именно на востоке Украины по обе стороны разграничения. План предусматривает поддержку учреждений здравоохранения; обеспечение продовольственной безопасности и товаров первой необходимости; поддержку пожилых людей и людей с инвалидностью в условиях самоизоляции; помощь в организации дистанционного школьного образования.

Глобальный план ООН гуманитарного реагирования на Covid-19 предусматривает привлечение $2 млрд с целью прекращения неконтролируемого распространения коронавируса по всей Южной Америке, Африке, Ближнем Востоке и Азии. Он обеспечивает, в частности, доставку необходимого лабораторного оборудования и медикаментов; установление дополнительных станций для личной гигиены, проведение информационных кампаний о том, как защитить себя и других от вируса. Кроме того, в регионах Африки, Азии и Латинской Америки будут организовываться авиамосты и хабы для перемещения гуманитарных работников и обеспечения поставок. Украина, со своей стороны, приветствовала Глобальный план ООН.

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Это самое приятное сообщение за последние дни, и оно свидетельствует о том, что у нас точно все будет хорошо. Главное – с..... Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о противодействии распространению коронавируса. Об этом сообщает его пресс-служба.«Прежде всего – у нас есть очень радостная новость. Пациенту из Черновцов был сделан повторный лабораторный анализ на коронавирус. И он во второй раз показал отрицательный результат.А значит – можем констатировать официально: в Украине есть первый человек, который излечился от коронавируса! Сегодня его выписывают из больницы, и он возвращается домой. Я поздравляю и его лично, и всю нашу страну!Это самое приятное сообщение за последние дни, и оно свидетельствует о том, что у нас точно все будет хорошо. Главное – с..... Читать новость...

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Всего с 24 случаев 22 случая - инфицирование киевлян, которые вернулись из европейских стран (Франция, Испания, Германия), 2 случая - местное заражения (от больных из Житомирской области и К..... На данный момент в Киеве официально подтверждены 24 случая заболевания коронавирусом. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, передает «Украинская правда».«В столице уже 24 больных коронавирусом. Эту информацию мы получаем от Киевского городского лабораторного центра МЗ Украины, куда направляют тесты на подтверждение или опровержение диагноза.С 14 новых лабораторно подтвержденных случаев 8 женщин (от 25 до 49 лет) и 6 мужчин (от 23 до 56 лет).Всего с 24 случаев 22 случая - инфицирование киевлян, которые вернулись из европейских стран (Франция, Испания, Германия), 2 случая - местное заражения (от больных из Житомирской области и К..... Читать новость...

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Напомним, что на данный момент карантин в Украин..... При соблюдении карантина в Украине эпидемию коронавируса COVID-19 можно будет побороть уже к маю. Об этом заявила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.«Первый и самый главный рецепт выхода из кризиса – это максимальное соблюдение карантина. Чем меньше людей заболеет, тем быстрее экономика вернется к нормальной жизни... Мы должны максимально оставаться дома и придерживаться тех правил, которые установлены по ограничению для того, чтобы уже в мае всем нормально выйти из этой ситуации и опять же вернуться на работу», - отметила она.Напомним, что на данный момент карантин в Украин..... Читать новость...

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В социальной сети Instagram произошел глобальный сбой.

При попытке зайти на сайт система выдает «5xx Server Error».

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..... В социальной сети Instagram произошел глобальный сбой.При попытке зайти на сайт система выдает «5xx Server Error».Сайт Down Detector зафиксировал сбой в районе 10:00. Проблемы с доступом испытывают в Украине, Австралии, США, Великобритании, Германии, Италии, Польше, Нидерландах, Португалии, Швейцарии и других стран.При этом в мобильном приложении сообщается о невозможности обновить ленту.ЧИТАЙТЕ: Адам Моссери возглавил Instagram..... Читать новость...

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В большинстве случаев приложение не может подключиться к сети.

Также есть жалобы от пользователей на то, что Skype запускается, но сообщения до адресата все равно не доходят.

Особые проблемы наблюдаются у пользователей из Японии, Индии, Белоруссии, Италии, Франции, Испании, Германии, Чехии, Румынии, Болгарии, на Мальте, России, Украине и других стран.

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