Новость Игроки «Барселоны» выступили против сокращения зарплат Добавлено: 2020-03-26 12:00:54 Корреспондент: Алексей Свидров

Некоторые футболисты «Барселоны» выступили против сокращения зарплаты на 70% из-за пандемии коронавируса Covid-2019. Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, руководство каталонцев предложило игрокам понизить зарплаты из-за приостановки чемпионата Испании и снижения заработка.

В клубе опасаются, что нынешняя ситуация приведет к кризису в команде.

Игроки считают, что клуб сам поставил себя в это положение неудачными трансферами, на которые были потрачены миллионы евро.

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Фракция «Самопомощь» выступает против сокращения расходов на...



Фракция «Самопомощь» выступает против сокращения расходов на оборону. Об этом заявил лидер фракции Олег Березюк во время выступления в парламенте 11 декабря. По его словам, бюджет на оборону должен составлять от 5% ВВП, а не до 5% ВВП, как планирует Кабинет министров.

«Мы готовы урезать много расходных статей бюджета, но не на оборону», - подчеркнул Олег Березюк.

Кроме того он указал на необходимость обеспечения финансирования среднего образования.

«Отрасль среднего образования была недофинансирована во все годы. Поэтому, возможно, она должна работать эффективнее, но не с уменьшенным бюджетом», - сказал нардеп.

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Греческие военные протестуют против сокращения пенсий и окла...



Тысячи действующих и отставных офицеров вооруженных сил Греции собрались в центре греческой столицы на митинг, чтобы выразить протест против сокращения пенсий и денежного довольствия. Как сообщают местные СМИ, поддержку военнослужащим выразили профсоюзы сотрудников правоохранительных органов и береговой охраны.

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В Конгрессе США выступили против возвращения РФ в G7...

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки приняла резолюцию, которой призвала не возвращать Российскую Федерацию в «Большую семерку». Об этом сообщает «Украинская правда».

В поддержку документа высказались 339 конгрессменов, против – 71. В резолюции парламентарии подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Также они осудили агрессивные действия России, включая незаконную оккупацию Крыма и дестабилизацию на востоке Украины.

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На бывшей «Криворожстали» намечается акция протеста против с...



В профкоме бывшей «Криворожстали» намерены протестовать против многочисленных сокращений на комбинате. Эта акция протеста уже запланирована на 4 декабря 2012 года. Проведение этого мероприятия направлено против политики нынешнего собственника комбината «ArcelorMittal Кривой Рог» (АМКР, ранее называлась «Криворожсталь»), который в прямом смысле слова выталкивает за ворота своего предприятия многих людей.

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Послы Великобритании и США при ООН выступили за продление са...

Санкции против России должны действовать до момента возвращения аннексированного Крыма Украине.

Такое заявление сделали послы Великобритании и США при ООН Мэттью Райкрофт и Никки Хейли.

"Наши санкции в связи с Крымом будут действовать, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине", - сказала представительница США.

В свою очередь Райкрофт отметил, что Россия не должна вмешиваться в дела Украины.

"Санкции против России не могут быть сняты, пока это не произойдет. Народ Украины должен решать будущее своей страны", - заявил постпред Великобритании при ООН.

ЧИТАЙТЕ: РФ должна вернуть Крым Украине, – новый посол США в ООН Хейли..... СанкцииРоссии должны действовать до момента возвращения аннексированного Крыма Украине.Такое заявление сделали послы Великобритании и США при ООН Мэттью Райкрофт и Никки Хейли."Наши санкции в связи с Крымом будут действовать, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине", - сказала представительница США.В свою очередь Райкрофт отметил, что Россия не должна вмешиваться в дела Украины."СанкцииРоссии не могут быть сняты, пока это не произойдет. Народ Украины должен решать будущее своей страны", - заявил постпред Великобритании при ООН.ЧИТАЙТЕ: РФ должна вернуть Крым Украине, – новый посол США в ООН Хейли..... Читать новость...

В Китае выступили против взаимных санкций Запада и Кремля - ...



Китайская Народная Республика последовательно выступает против того, чтобы «при любом удобном случае» страны ставили вопрос о применении санкций. Кроме того, в Пекине недовольны и угрозами введения санкций. Такая позиция КНДР значится в письменном заявлении официального представителя китайского МИДа Хун Лэя. В частности, китайский дипломат прокомментировал позицию официального Пекина в отношении санкций против России, которые ввели в США.

«Мы надеемся, что соответствующие стороны посредством переговоров и диалога решат все существующие вопросы, а торгово-экономическое сотрудничество между ними не будет политизировано», - заявил дипломат.

Как известно, руководство ..... Китайская Народная Республика последовательно выступаеттого, чтобы «при любом удобном случае» страны ставили вопрос о применении санкций. Кроме того, в Пекине недовольны и угрозами введения санкций. Такая позиция КНДР значится в письменном заявлении официального представителя китайского МИДа Хун Лэя. В частности, китайский дипломат прокомментировал позицию официального Пекина в отношении санкцийРоссии, которые ввели в США.«Мы надеемся, что соответствующие стороны посредством переговоров и диалога решат все существующие вопросы, а торгово-экономическое сотрудничество между ними не будет политизировано», - заявил дипломат.Как известно, руководство ..... Читать новость...

Активисты харьковского Евромайдана выступили против акций се...

Евромайдановцы Харькова протестовали против сбора средств для сепаратистов.

Группа евромайдановцев Харькова пришла сегодня к памятнику Ленину с протестом против акций пророссийски настроенных горожан, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам одного из организаторов харьковского Евромайдана Дмитрия Пилипца, он и его единомышленники протестуют против того, что люди поддерживают группировки "ЛНР" и "ДНР", а также против того, что милиция спокойно наблюдает за тем, как ведется сбор средств для так называемых ополченцев.

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