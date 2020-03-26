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В НБУ напомнили о необходимости платить долги по кредитам во время карантина
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|Добавлено:
|2020-03-26 12:31:28
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова заявила, что льготный режим - это не прощение долгов, а отсрочка уплаты по кредиту для заемщиков, чье финансовое состояние ухудшилось. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
«Банки продолжают начислять проценты за пользование кредитами. Ведь параллельно они начисляют проценты по депозитам и выплачивают их», - отметила она.
По её словам, пока действует карантин, проценты начисляются, но оплатить их можно после завершения карантина. Льготный режим не включается автоматически, о его применении заемщик должен договариваться с банком.
«И делать это нужно дистанционно. Для этого необходимо предоставить подтверждение потери работы, существенного снижения доходов или прекращения работы бизнеса», - добавила Рожкова.
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