Новость В НБУ напомнили о необходимости платить долги по кредитам во время карантина Добавлено: 2020-03-26 12:31:28 Корреспондент: Алексей Свидров

Первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова заявила, что льготный режим - это не прощение долгов, а отсрочка уплаты по кредиту для заемщиков, чье финансовое состояние ухудшилось. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Банки продолжают начислять проценты за пользование кредитами. Ведь параллельно они начисляют проценты по депозитам и выплачивают их», - отметила она.

По её словам, пока действует карантин, проценты начисляются, но оплатить их можно после завершения карантина. Льготный режим не включается автоматически, о его применении заемщик должен договариваться с банком.

«И делать это нужно дистанционно. Для этого необходимо предоставить подтверждение потери работы, существенного снижения доходов или прекращения работы бизнеса», - добавила Рожкова.

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Напомним, НБУ принял решение ввести систему антикризисных мер на период карантина в стране.

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