Новость В Киеве 6 новых случаев заражения COVID-19 Добавлено: 2020-03-26 13:01:07 Корреспондент: Алексей Свидров

В Киеве зафиксировано уже 40 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом заявил столичный мэр Виталий Кличко.

«В столице за прошлый вечер и сегодняшнее утро количество заболевших коронавирусом увеличилось уже до 40 человек. Сегодня мы получили от Киевского городского лабораторного центра МОЗ еще шесть лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Заболели: одна женщина 35 лет и пятеро мужчин в возрасте от 28 до 70 лет. Четверо пациентов изолированы в Александровской больнице, один пациент находится дома на самоизоляции. Один 70-летний военнослужащий (попал) в военный госпиталь», - отметил он.

Мэр Киева подчеркнул, что экспресс-тестами и лабораторными исследованиями протестировано в целом уже 1437 киевлян, проверяют на подтверждение диагноза еще более 30 человек.

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Напомним, по состоянию на утро, 26 марта 2020 года, в Украине зафиксировано 156 случаев заражения коронавирусом Covid-2019, из них 5 летальных.

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За сутки в Украине 29 новых случаев заражения COVID-19...

В Украине зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом COVID-19. За последнее сутки выявили 29 больных. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, в Черновицкой области выявлено 38 случаев COVID-19 (1 человек умер), в Киеве - 31 случай, в Киевской области - 22, Ивано-Франковской - 5 (1 человек умер), Тернопольской - 4, в Днепропетровской, Запорожской, Львовской - по 2, Житомирской - 2 (1 человек умер), в Волынской, Донецкой, Луганской, Одесской и Черкасской областях - по одному больному.

За 24 марта лабораторно подтверждено 29 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, а именно: Черновицкая область - 13, Киевская область..... В Украине зафиксировано 113коронавирусом. За последнее сутки выявили 29 больных. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.В частности, в Черновицкой области выявлено 38(1 человек умер), в- 31 случай, в Киевской области - 22, Ивано-Франковской - 5 (1 человек умер), Тернопольской - 4, в Днепропетровской, Запорожской, Львовской - по 2, Житомирской - 2 (1 человек умер), в Волынской, Донецкой, Луганской, Одесской и Черкасской областях - по одному больному.За 24 марта лабораторно подтверждено 29заболевания коронавирусом, а именно: Черновицкая область - 13, Киевская область..... Читать новость...

В Китае зарегистрировали более десятка новых случаев заражен...



Как сообщают местные средства массовой информации, в китайских провинциях Гуандун, Фуцзянь, Чжэцзян были зафиксированы более десятка новых случаев заражения гриппом H7N9. Еще по одному случаю заражения птичьим гриппом подтверждены в Пекине и провинции Сучжоу.

Из-за большого количества заболевших власти провинции Чжэцзян, опасаясь эпидемии, распорядились закрыть рынки. Единичные случаи заболевания птичьим гриппом в наступившем году также были зафиксированы в провинции Цзянсу и в Шанхае, однако, по словам представителей здравоохранения, в целом ситуация по распространению заболевания на данный момент находится под контролем эпидемиологов.

До сих пор нет свидетельств того, что вирус H..... Как сообщают местные средства массовой информации, в китайских провинциях Гуандун, Фуцзянь, Чжэцзян были зафиксированы более десяткагриппом H7N9. Еще по одному случаюптичьим гриппом подтверждены в Пекине и провинции Сучжоу.Из-за большого количества заболевших власти провинции Чжэцзян, опасаясь эпидемии, распорядились закрыть рынки. Единичные случаи заболевания птичьим гриппом в наступившем году также были зафиксированы в провинции Цзянсу и в Шанхае, однако, по словам представителей здравоохранения, в целом ситуация по распространению заболевания на данный момент находится под контролем эпидемиологов.До сих пор нет свидетельств того, что вирус H..... Читать новость...

В Украине 97 случаев Covid-2019...

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине в настоящее время лабораторно подтверждено 97 случаев COVID-19. Об этом сообщает «Укринформ».

«За прошедшие сутки у нас было зарегистрировано 11 новых случаев. Из них 10 было в Киевской области и один - в Тернопольской области. В то же время сегодня уже подтверждено 13 новых случаев в Черновицкой области. В основном это люди, которые были в контакте со случаями предыдущими, которых было в Черновицкой области 25. Поэтому у нас динамика увеличивается, мы имеем 84 случая коронавирусной болезни, если оперировать данными предыдущих суток, а также плюс 1..... Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине в настоящее время лабораторно подтверждено 97. Об этом сообщает «Укринформ».«За прошедшие сутки у нас было зарегистрировано 11. Из них 10 было в Киевской области и один - в Тернопольской области. В то же время сегодня уже подтверждено 13в Черновицкой области. В основном это люди, которые были в контакте со случаями предыдущими, которых было в Черновицкой области 25. Поэтому у нас динамика увеличивается, мы имеем 84 случая коронавирусной болезни, если оперировать данными предыдущих суток, а также плюс 1..... Читать новость...

В Колумбии зарегистрировано более 20 тысяч случаев заражения...



В Колумбии зарегистрировано более 20 тысяч случаев заражения лихорадкой Зика, о чем сообщили в Национальном институте здоровья Колумбии.

В институте уточнили, что среди заразившихся — более двух тысяч беременных женщин.

Читайте: Вакцина от вируса Зика может быть готова к концу года



Лихорадка Зика — острая инфекционная болезнь обезьян, которая иногда передается человеку через комаров и характеризуется лихорадкой с доброкачественным течением. Вирус наиболее опасен для беременных женщин, так как вызывает у плода микроцефалию с потенциальными тяжелыми поражениями мозга.

..... В Колумбии зарегистрировано более 20 тысячлихорадкой Зика, о чем сообщили в Национальном институте здоровья Колумбии.В институте уточнили, что среди заразившихся — более двух тысяч беременных женщин.Читайте: Вакцина от вируса Зика может быть готова к концу годаЛихорадка Зика — острая инфекционная болезнь обезьян, которая иногда передается человеку через комаров и характеризуется лихорадкой с доброкачественным течением. Вирус наиболее опасен для беременных женщин, так как вызывает у плода микроцефалию с потенциальными тяжелыми поражениями мозга...... Читать новость...

54% новых случаев ВИЧ-инфицирования происходит в результате ...



43% ВИЧ-положительных узнают о своем диагнозе через 5 лет после инфицирования - Минздрав

Директор Украинского центра по контролю за социально опасными заболеваниями Минздрава Украины Наталья Низовая сегодня в ходе пресс-конференции сообщила, что 54% новых случаев ВИЧ-инфицирования происходит в результате передачи половым путем, передает корреспондент УНН.

"Мы обнаруживаем 43% пациентов с впервые выявленной ВИЧ-инфекцией уже на стадии СПИДа, то есть инфекция у таких людей уже 5 и более лет, что заставляет немедленно начинать лечение", - рассказала представитель Минздрава.

Источник: УНН..... 43% ВИЧ-положительных узнают о своем диагнозе через 5 лет после инфицирования - МинздравДиректор Украинского центра по контролю за социально опасными заболеваниями Минздрава Украины Наталья Низовая сегодня в ходе пресс-конференции сообщила, что 54%ВИЧ-инфицирования происходит в результате передачи половым путем, передает корреспондент УНН."Мы обнаруживаем 43% пациентов с впервые выявленной ВИЧ-инфекцией уже на стадии СПИДа, то есть инфекция у таких людей уже 5 и более лет, что заставляет немедленно начинать лечение", - рассказала представитель Минздрава.Источник: УНН..... Читать новость...

Олланд: «Франция не располагает доказательствами новых случа...



Президент Франции Франсуа Олланд, выступая в эфире радиостанции "Европа-1", вынужден был признать, что Париж не располагает четкими доказательствами новых случаев применения химического оружия в Сирии властями этой страны.

"У нас есть лишь некоторые данные, но нет четких доказательств применения химического оружия. Поэтому подобных данных я вам привести не могу. Но мне известно, что режим Башара Асада уже продемонстрировал весь тот ужас, на который он способен, а также то, что он отказывается от какой-либо возможности осуществления политического перехода", - сказал французский президент.

Такими словами Олланд ответил на вопрос журналистов радиостанции, применяют ли в..... Президент Франции Франсуа Олланд, выступая в эфире радиостанции "Европа-1", вынужден был признать, что Париж не располагает четкими доказательствамиприменения химического оружия в Сирии властями этой страны."У нас есть лишь некоторые данные, но нет четких доказательств применения химического оружия. Поэтому подобных данных я вам привести не могу. Но мне известно, что режим Башара Асада уже продемонстрировал весь тот ужас, на который он способен, а также то, что он отказывается от какой-либо возможности осуществления политического перехода", - сказал французский президент.Такими словами Олланд ответил на вопрос журналистов радиостанции, применяют ли в..... Читать новость...

В Киеве увеличилось количество инфицированных COVID-19...

В Киеве подтвердили еще 3 случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко у себя в Telegram.

«Друзья! В Киеве увеличивается тревожная статистика. Сегодня днем добавились еще 3 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Данные мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины". Количество киевлян, которые заболели COVID-19, возросло до 34 человек», - говорится в сообщении.

По его словам, все трое киевлян, у которых лабораторные исследования подтвердили диагноз, - мужчины в возрасте 31 год, 36 лет и 67 лет. Двое из них недавно вернулись из Израиля, один - из Объ..... подтвердили еще 3 случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко у себя в Telegram.«Друзья! Вувеличивается тревожная статистика. Сегодня днем добавились еще 3 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Данные мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины". Количество киевлян, которые заболели, возросло до 34 человек», - говорится в сообщении.По его словам, все трое киевлян, у которых лабораторные исследования подтвердили диагноз, - мужчины в возрасте 31 год, 36 лет и 67 лет. Двое из них недавно вернулись из Израиля, один - из Объ..... Читать новость...

Кличко рассказал о количестве заболевших Covid-2019 в Киеве...

На данный момент в Киеве официально подтверждены 24 случая заболевания коронавирусом Covid-2019. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, передает «Украинская правда».

«В столице уже 24 больных коронавирусом. Эту информацию мы получаем от Киевского городского лабораторного центра МЗ Украины, куда направляют тесты на подтверждение или опровержение диагноза.

С 14 новых лабораторно подтвержденных случаев 8 женщин (от 25 до 49 лет) и 6 мужчин (от 23 до 56 лет).

Всего с 24 случаев 22 случая - инфицирование киевлян, которые вернулись из европейских стран (Франция, Испания, Германия), 2 случая - местное заражения (от больных из Житомирской области и К..... На данный момент вофициально подтверждены 24 случая заболевания коронавирусом Covid-2019. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, передает «Украинская правда».«В столице уже 24 больных коронавирусом. Эту информацию мы получаем от Киевского городского лабораторного центра МЗ Украины, куда направляют тесты на подтверждение или опровержение диагноза.С 14лабораторно подтвержденных8 женщин (от 25 до 49 лет) и 6 мужчин (от 23 до 56 лет).Всего с 2422 случая - инфицирование киевлян, которые вернулись из европейских стран (Франция, Испания, Германия), 2 случая - местное(от больных из Житомирской области и К..... Читать новость...