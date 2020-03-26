Новость Гончарук дал прогноз по курсу доллара в случае дефолта Добавлено: 2020-03-26 13:33:04 Корреспондент: Алексей Свидров

Если Украина выберет дефолт как «легкий ответ на сложные вопросы», то стоит готовиться к наиболее пессимистическому сценарию и обвалу гривны. Об этом написал в Telegram бывший премьер-министр Алексей Гончарук.

«В случае дефолта внешний долг Украины не исчезнет. Он просто растянется во времени, но лишит нас доступа к новым финансовым ресурсам. Они будут очень необходимы стране уже в ближайшем будущем - пик проблем впереди», - говорится в сообщении.

По его словам, в таком случае страну ожидают очереди безработных, крах планов миллионов людей на будущее и доллар по 40.

Накануне заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован заявил, что страну ожидает экономическая и социальная катастрофа в случае объявления дефолта.

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Согласно расчетам, до конца 2019 года курс доллара составит 26,75 гривен. В прогнозе за июнь данная цифра была на уровне 28,68 грн/доллар.

До 2024 года курс гривны составит:



2020 год - 27,72 грн/доллар (предыдущий прогноз - 29,96 грн/доллар);

2021 год - 28,70 грн/доллар (предыдущий прогноз - 30,55 грн/доллар);

2022 год - 29,67 грн/доллар (предыдущий прогноз - 31,01 грн/доллар);

2023 год - 30,64 грн/доллар (предыдущий прогноз - 31,47 грн/доллар);

2024 год - 31,61 грн/доллар (предыдущий прогноз - ..... Международный валютный фонд обновилпогривны к доллару на период до 2024 года. Об этом говорится в материалах к октябрьскому обзору МВФ.Согласно расчетам, до конца 2019 года курссоставит 26,75 гривен. Ве за июнь данная цифра была на уровне 28,68 грн/доллар.До 2024 года курс гривны составит:2020 год - 27,72 грн/доллар (предыдущий- 29,96 грн/доллар);2021 год - 28,70 грн/доллар (предыдущий- 30,55 грн/доллар);2022 год - 29,67 грн/доллар (предыдущий- 31,01 грн/доллар);2023 год - 30,64 грн/доллар (предыдущий- 31,47 грн/доллар);2024 год - 31,61 грн/доллар (предыдущий- ..... Читать новость...

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"Я уверена, что если мы будем делать все необходимое, чтобы реформировать нашу экономику, мы сможем держать его (курс - ред.) в диапазоне 22-24", - сказала она.

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НБУ ухудшил прогноз по ВВП и улучшил прогноз по инфляции на ...

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«Сделки по курсу 17-18 гривен за доллар НБУ – это спекуляция...



В течение сегодняшнего дня курс гривны на валютном рынке значительно упал. В частности, последние сделки на межбанке проводили по курсам на уровне 17-18 гривен за доллар. Стоит отметить, что Национальный банк Украины будет расценивать такие сделки как попытку расшатать рынок. Эту информацию в интервью «Интерфакс-Украина» передал источник. По словам источника, с таким заявлением выступила глава НБУ Валерия Гонтарева на сегодняшнем совещании с руководством крупнейших украинских банков.

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«В данный момент мы продолжаем незначительное движение вниз по курсу гривны. Сейчас мы стараемся работать на валю..... В течение сегодняшнего дня курс гривны на валютном рынке значительно упал. В частности, последние сделки на межбанке проводили по курсам на уровне 17-18 гривен за доллар. Стоит отметить, что Национальный банк Украины будет расценивать такие сделки как попытку расшатать рынок. Эту информацию в интервью «Интерфакс-Украина» переисточник. По словам источника, с таким заявлением выступила глава НБУ Валерия Гонтарева на сегодняшнем совещании с руководством крупнейших украинских банков.Читайте: В декабре Центробанк РФ про6 млрд долларов для спасения рубля«В данный момент мы продолжаем незначительное движение вниз погривны. Сейчас мы стараемся работать на валю..... Читать новость...

Украина больше не вернется к фиксированному курсу валют...

Национальный банк окончательно отказался от прогнозирования курса гривны к иностранным валютам и для расчета государственного бюджета. Об этом говорится в докладе главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, текст которого обнародован на странице Нацбанка в социальной сети Facebook.

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