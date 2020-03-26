Новость Распоряжение о VIP-палатах будет отменено, - Кличко Добавлено: 2020-03-26 14:19:55 Корреспондент: Алексей Свидров

Президент Украины Владимир Зеленский обещает отменить распоряжение об особых условиях лечения первых лиц государства. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает «Украинская правда».

«Я разговаривал вчера с президентом Владимиром Зеленским, и он готов и настроен отменить приказы, о которых идет речь, и которые мы обязаны выполнять. Надеюсь, это произойдет, и мы будем за это благодарны», - отметил он.

Кличко также прокомментировал слухи относительно Александровской больницы, которая, якобы, обслуживает только VIP-клиентов. По его словам, эта больница является базовой. И сегодня, в основном всех больных или с подозрением на коронавирус отправляют именно в нее. Если количество больных будет увеличиваться, их будут лечить также в других определенных и подготовленных для этого больницах. Таких сегодня в столице 7, включая Александровскую. И их список опубликован.

Накануне появилась информация, что Департамент здравоохранения Киевской городской госадминистрации разослал медицинским учреждениям города приказ об особых условиях лечения «особых пациентов».

Департамент определил перечень медучреждений, которые должны будут принимать таких пациентов и прописал особые требования к содержанию больных.

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"Дом командующего должен быть отремонтирован к августу этого года, после чего его сможет занять командование Черноморского флота", - сказал собеседник агентства.

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Галига Герега будет и.о. мэра Киева до 12 июня – распоряжени...



Секретарь Киевского городского совета Галина Герега будет исполнять обязанности Киевского городского головы до 12 июля на основании последнего распоряжения экс-мэра Киева Леонида Черновецкого, сообщил депутат Киевсовета Валерий Карпунцов (фракция партии "Удар Виталия Кличко").

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Боевики разместились в палатах захваченного родильного отдел...

В Донецке боевики разместились в палатах родильного отделения больницы, а беременных перевели в подвалы. Об этом сообщил спикер СНБО Андрей Лысенко на брифинге, передает УНН.

"В Донецке из помещений родильного отделения 17-й городской больницы всех беременных перевели в подвальные помещения, зато в палатах учреждения разместились боевики так называемой "ДНР", - отметил он.

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