Новость Ветклиникам и зооаптекам разрешили работать во время карантина Добавлено: 2020-03-26 15:00:44 Корреспондент: Алексей Свидров

Кабинет министров Украины отменил ранее введенный на время карантина запрет на ветеринарную лечебно-профилактическую помощь животным, а также оптовую и розничную торговлю ветпрепаратами и кормами. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

«Правительство согласилось с инициативой Госпродпотребслужбы и сняло запрет на деятельность учреждений ветеринарной медицины по оказанию услуг в сфере лечебной помощи животным, оптовой, розничной торговли ветеринарными препаратами, кормами во время карантина», - говорится в сообщении.

Также сняты ограничения на торговлю пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом.

Отмечается, что снятие ограничений на деятельность учреждений ветеринарной медицины будет способствовать предупреждению возникновения и распространения особо опасных инфекционных заболеваний среди домашних и сельскохозяйственных животных, а также вспышек болезней, общих для человека и животных, заявили в ведомстве.

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«Во время каникул мы будем работать в доверенных нам округах...

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