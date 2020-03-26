Новость Учебный год в Украине закончится 1 июля, - Мандзий Добавлено: 2020-03-26 15:31:40 Корреспондент: Алексей Свидров

Учебный год в Украине не будут продлевать. Об этом заявила врио министра образования и науки Любомира Мандзий.

«Учебный год в Украине заканчивается 1 июля. Если будет возможность продолжить обучение в школах в этом году, то в мае или июне мы вернемся за школьные парты, найдем возможность отработать материал, обобщить, подытожить», - отметила она.

Также ведомство приняло решение об отмене государственной итоговой аттестации для учеников 4 и 9 классов.

«Если мы говорим об окончании учебного года. Вас бесспорно интересует проведение государственной итоговой аттестации для учеников 4 и 9 классов. Сообщаю, что государственная итоговая аттестация для учащихся 4 и 9 классов будет отменена», - сказала Мандзий.

В случае невозможности возврата учеников на обучение и проведение внешнего независимого оценивания в июне 2020 года, Министерство образования готово провести ВНО в июле или в августе, а вступительную кампанию сместить во времени.

Ранее заместитель министра образования Егор Стадный заявил, что Внешнее независимое оценивание в Украине в текущем году состоится.

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«Это очень большая ответственность. В связи с пандемией коронавируса и всеукраинским карантином перед Министерством стоит множество неотложных вызовов и проблем. И самое важное - у нас нет времени на медленные решение: нам нужно реагировать здесь и сейчас, решить вопрос окончания учебного года, проведения вступительной кампании и многое другое», - отметила она.

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В Украине с 1 июля отменен налог на пенсии...

В Украине с 1 июля отменено налогообложение пенсий. Об этом на своей странице в социальной сети напомнил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"С сегодняшнего дня отменяется налогообложение пенсий. За счет этого 300 тыс. пенсионеров получат повышение к своей пенсии", – написал Розенко.

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Погода в Украине 28 июля: сухо и жарко...



Завтра в Украине будет сухо и жарко.

28 июля на большей части территории Украины без осадков, температура от +28 до +34. Об этом сообщает Гидрометцентр при ГосЧС Украины, пишет УНН .

В восточном регионе ожидается температура от +29 до +32, в центральном от +29 до +32, в южном от +31 до +34, в западном от +28 до +32, в северном от +28 до +32.

В Киеве без осадков, температура ночью от +17 до +19, днем ​​от +30 до +32.

Источник: УНН..... Завтра вбудет сухо и жарко.28на большей части территории Украины без осадков, температура от +28 до +34. Об этом сообщает Гидрометцентр при ГосЧС Украины, пишет УНН .В восточном регионе ожидается температура от +29 до +32, в центральном от +29 до +32, в южном от +31 до +34, в западном от +28 до +32, в северном от +28 до +32.В Киеве без осадков, температура ночью от +17 до +19, днем ​​от +30 до +32.Источник: УНН..... Читать новость...

С 16 июля в Украине подорожали билеты на поезда...

Тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом во всех категориях вагонов, кроме СВ, вагонов поездов "Интерсити +" и пригородных поездов, во внутреннем и международном сообщениях с 16 июля 2013 года изменены.

Как сообщила пресс-служба "Укрзализныци", стоимость путешествия по железной дороге во внутреннем сообщении повысилась на 10%, в международном сообщении стоимость увеличилась на 5% только билетной части.

Так, стоимость перевозки по железной дороге во внутреннем сообщении в плацкартном и купейном вагонах пока повысилась на 10%, на следующем этапе - с 1 октября - стоимость вырастет еще на 10%.

В международном сообщении с сегодняшне..... Тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом во всех категориях вагонов, кроме СВ, вагонов поездов "Интерсити +" и пригородных поездов, во внутреннем и международном сообщениях с 162013а изменены.Как сообщила пресс-служба "Укрзализныци", стоимость путешествия по железной дороге во внутреннем сообщении повысилась на 10%, в международном сообщении стоимость увеличилась на 5% только билетной части.Так, стоимость перевозки по железной дороге во внутреннем сообщении в плацкартном и купейном вагонах пока повысилась на 10%, на следующем этапе - с 1 октября - стоимость вырастет еще на 10%.В международном сообщении с сеняшне..... Читать новость...

Погода в Украине. 27 и 28 июля в страну вернется лето...

Воздушная масса африканского происхождения постепенно, но неуклонно приближается к Украине. Уже в эти выходные температура воздуха в большинстве наших областей существенно повысится. В дневные часы она составит +25 +30, местами +30 +34 градуса.

Теплый воздух высушит остатки влаги недавнего циклона, поэтому осадков в Украине не предвидится. Только днем ​​27 июля и ночью 28 июля на западе, севере, востоке и в Крыму местами пройдут кратковременные грозовые дожди.

При грозах возможны шквалы до 15 м/с.

Ветер в выходные будет преобладать в Украине западный, 5-12 м/с.

В западных областях 27 июля небольшой кратковременный дождь, местами гроза, возможен ..... Воздушная масса африканского происхождения постепенно, но неуклонно приближается к. Уже в эти выходные температура воздуха в большинстве наших областей существенно повысится. В дневные часы она составит +25 +30, местами +30 +34 градуса.Теплый воздух высушит остатки влаги недавнего циклона, поэтому осадков вне предвидится. Только днем ​​27и ночью 28на западе, севере, востоке и в Крыму местами пройдут кратковременные грозовые дожди.При грозах возможны шквалы до 15 м/с.Ветер в выходные будет преобладать взападный, 5-12 м/с.В западных областях 27небольшой кратковременный дождь, местами гроза, возможен ..... Читать новость...

27 июля в Украине отмечают День работника торговли...

Ежегодно в последнее воскресенье июля работники торговли Украины отмечают свой ​​профессиональный праздник. День работников торговли установлен Указом президента № 427/95 от 5 июня 1995 года, передает УНН.

День работников торговли отмечается в Украине в последнее воскресенье июля, начиная с 1996 года. Ранее работники торговли отмечали свой профессиональный праздник вместе с работниками сферы бытового обслуживания и работниками ЖКХ. Праздник так и назывался - День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня поздравления принимают все те, чьи специальности непосредственно связаны со сферой торговли и ресторанного хозя..... Ежено в последнее воскресеньеработники торговли Украины отмечают свой ​​профессиональный праздник. День работников торговли установлен Указом президента № 427/95 от 5 июня 1995а, передает УНН.День работников торговли отмечается вв последнее воскресенье, начиная с 1996а. Ранее работники торговли отмечали свой профессиональный праздник вместе с работниками сферы бытового обслуживания и работниками ЖКХ. Праздник так и назывался - День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Сеня поздравления принимают все те, чьи специальности непосредственно связаны со сферой торговли и ресторанного хозя..... Читать новость...