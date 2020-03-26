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Учебный год в Украине закончится 1 июля, - Мандзий
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|Добавлено:
|2020-03-26 15:31:40
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Учебный год в Украине не будут продлевать. Об этом заявила врио министра образования и науки Любомира Мандзий.
«Учебный год в Украине заканчивается 1 июля. Если будет возможность продолжить обучение в школах в этом году, то в мае или июне мы вернемся за школьные парты, найдем возможность отработать материал, обобщить, подытожить», - отметила она.
Также ведомство приняло решение об отмене государственной итоговой аттестации для учеников 4 и 9 классов.
«Если мы говорим об окончании учебного года. Вас бесспорно интересует проведение государственной итоговой аттестации для учеников 4 и 9 классов. Сообщаю, что государственная итоговая аттестация для учащихся 4 и 9 классов будет отменена», - сказала Мандзий.
В случае невозможности возврата учеников на обучение и проведение внешнего независимого оценивания в июне 2020 года, Министерство образования готово провести ВНО в июле или в августе, а вступительную кампанию сместить во времени.
Ранее заместитель министра образования Егор Стадный заявил, что Внешнее независимое оценивание в Украине в текущем году состоится.
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Министерство образования и науки Украины приняло решение возобновить учебный процесс во всех учреждениях образования с понедельника, 5 марта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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ня, 3 марта 2018 год
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а, проведения вступительной кампании и многое другое», - отметила она.
Мандзий
с 2001 по 2016 год
работала на кафедре политологии философского факультета Львовского национального университета им. Ивана Франко. С 2016 по 2019 возгла..... Читать новость...
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с 1 июля
отменено налогообложение пенсий. Об этом на своей странице в социальной сети напомнил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.
"С сегод
няшнего дня отменяется налогообложение пенсий. За счет этого 300 тыс. пенсионеров получат повышение к своей пенсии", – написал Розенко.
Напомним, что парламент отменил налогообложение пенсий 2 июня. Налоги отменены не только для неработающих пенсионеров, но и для работающих.
Пенсии в Украине
облагались налогом с 2015 год
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у)...... Читать новость...
Погода в Украине 28 июля: сухо и жарко...
Завтра в Украине
будет сухо и жарко.
28 июля
на большей части территории Украины без осадков, температура от +28 до +34. Об этом сообщает Гидрометцентр при ГосЧС Украины, пишет УНН .
В восточном регионе ожидается температура от +29 до +32, в центральном от +29 до +32, в южном от +31 до +34, в западном от +28 до +32, в северном от +28 до +32.
В Киеве без осадков, температура ночью от +17 до +19, днем от +30 до +32.
Источник: УНН..... Читать новость...
С 16 июля в Украине подорожали билеты на поезда...
Тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом во всех категориях вагонов, кроме СВ, вагонов поездов "Интерсити +" и пригородных поездов, во внутреннем и международном сообщениях с 16 июля
2013 год
а изменены.
Как сообщила пресс-служба "Укрзализныци", стоимость путешествия по железной дороге во внутреннем сообщении повысилась на 10%, в международном сообщении стоимость увеличилась на 5% только билетной части.
Так, стоимость перевозки по железной дороге во внутреннем сообщении в плацкартном и купейном вагонах пока повысилась на 10%, на следующем этапе - с 1 октября - стоимость вырастет еще на 10%.
В международном сообщении с сегод
няшне..... Читать новость...
Погода в Украине. 27 и 28 июля в страну вернется лето...
Воздушная масса африканского происхождения постепенно, но неуклонно приближается к Украине
. Уже в эти выходные температура воздуха в большинстве наших областей существенно повысится. В дневные часы она составит +25 +30, местами +30 +34 градуса.
Теплый воздух высушит остатки влаги недавнего циклона, поэтому осадков в Украине
не предвидится. Только днем 27 июля
и ночью 28 июля
на западе, севере, востоке и в Крыму местами пройдут кратковременные грозовые дожди.
При грозах возможны шквалы до 15 м/с.
Ветер в выходные будет преобладать в Украине
западный, 5-12 м/с.
В западных областях 27 июля
небольшой кратковременный дождь, местами гроза, возможен ..... Читать новость...
27 июля в Украине отмечают День работника торговли...
Ежегод
но в последнее воскресенье июля
работники торговли Украины отмечают свой профессиональный праздник. День работников торговли установлен Указом президента № 427/95 от 5 июня 1995 год
а, передает УНН.
День работников торговли отмечается в Украине
в последнее воскресенье июля
, начиная с 1996 год
а. Ранее работники торговли отмечали свой профессиональный праздник вместе с работниками сферы бытового обслуживания и работниками ЖКХ. Праздник так и назывался - День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Сегод
ня поздравления принимают все те, чьи специальности непосредственно связаны со сферой торговли и ресторанного хозя..... Читать новость...
Учения "Си Бриз-2016" в Украине начнутся 18 июля...
Крупнейшие военные учения "Си Бриз-2016" будут проходить с 18 по 30 июля
, передает пресс-служба Минобороны. Напомним, что участие в них примет американская сторона.
"С 18 до 30 июля
2016 год
а в Одесской и Николаевской областях, а также в северо-западной части Черного моря, пройдут украинско-американские учения "Си Бриз-2016", - говорится в сообщении.
Во время нынешнего обучения, сообщают в ведомстве, будет проводиться многонациональная операция по безопасности в кризисном регионе.
Церемония открытия учений состоится в 10:00 18 июля
в Одессе.
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