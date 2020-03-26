Новость МВФ и Всемирный банк обратились к странам G20 Добавлено: 2020-03-26 16:01:24 Корреспондент: Алексей Свидров

Международный валютный фонд и Всемирный банк обратились к странам «Большой двадцатки» с просьбой отложить взыскание долгов по кредитным договорам с правительствами самых бедных стран мира.

«Вспышка коронавируса, вероятно, может иметь серьезные экономические и социальные последствия для самых бедных стран. Мы призываем страны-члены G20 приостановить взыскание долгов с таких стран в соответствии с двусторонними кредитными соглашениями», - говорится в совместном заявлении.

G20 призвали определить перечень государств, которые имеют неблагоприятную долговую ситуацию и предоставить предложения по смягчению долговой нагрузки.

Напомним, убытки от пандемии коронавируса Covid-2019 уже превысили ущерб от глобального финансового кризиса 2008 года и от терактов 11 сентября 2001 года.

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«Я объявляю, что Всемирный банк готов предоставить Украине 2 млрд долл. в 2015 году в качестве поддержки страны, столкнувшейся со многими экономическими, финансовыми и геополитическими вызовами. Это крайне важно для Украины, нуждающейся в скорых реформах», - цитируются слова президента Всемирного банка Джима Ен Кима.

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Всемирный банк: Экономика Украины упадет на 5 %...



Всемирный банк уже в третий раз с начала 2014 года ухудшил свои прогнозы по украинской экономике. В частности, эксперты прогнозируют падение экономики Украины по итогам 2014 года на уровне 5 %. Об этом сообщает УНИАН.

В докладе Всемирного банка сказано, что причинами для падения ВВП Украины станут увеличение цен на импортный газ, сужение доступа к крупнейшим экспортным рынкам, а также падение цен на основные товары украинского экспорта (зерновые и сталь).

Эксперты банка прогнозируют, что дальнейшему ухудшению ситуации в украинской экономике будут способствовать рост тарифов (из-за роста цен на топливо), девальвация гривны, а также сокращение внутреннего спроса.

Кроме того, во Всемирном ..... уже в третий раз с начала 2014 года ухудшил свои прогнозы по украинской экономике. В частности, эксперты прогнозируют падение экономики Украины по итогам 2014 года на уровне 5 %. Об этом сообщает УНИАН.В докладе Всемирногоа сказано, что причинами для падения ВВП Украины станут увеличение цен на импортный газ, сужение доступа к крупнейшим экспортным рынкам, а также падение цен на основные товары украинского экспорта (зерновые и сталь).Экспертыа прогнозируют, что дальнейшему ухудшению ситуации в украинской экономике будут способствовать рост тарифов (из-за роста цен на топливо), девальвация гривны, а также сокращение внутреннего спроса.Кроме того, во Всемирном ..... Читать новость...

Всемирный банк повысил прогноз индекса потребительских цен в...



Всемирный банк повысил прогноз индекса потребительских цен в Российской Федерации в текущем году до 8%. Об этом стало известно из 32-го доклада Всемирного банка об экономике Российской Федерации.

Как известно, в июне Всемирный банк прогнозировал рост цен в России на уровне 5,5-6%.

«Учитывая некоторое падение курса российского рубля и эффект от эмбарго на ввоз продовольствия с Запада, можно предположить, что на протяжении оставшихся четырех месяцев текущего года инфляционное давление будет оставаться на высоком уровне. Мы ожидаем, что к концу года инфляция в России достигнет примерно 8,0%», - сказано в докладе.

Всемирный банк дает одинаковую оценку инфляции на 2014 год во все..... повысил прогноз индекса потребительских цен в Российской Федерации в текущем году до 8%. Об этом стало известно из 32-го доклада Всемирногоа об экономике Российской Федерации.Как известно, в июнепрогнозировал рост цен в России на уровне 5,5-6%.«Учитывая некоторое падение курса российского рубля и эффект от эмбарго на ввоз продовольствия с Запада, можно предположить, что на протяжении оставшихся четырех месяцев текущего года инфляционное давление будет оставаться на высоком уровне. Мы ожидаем, что к концу года инфляция в России достигнет примерно 8,0%», - сказано в докладе.дает одинаковую оценку инфляции на 2014 год во все..... Читать новость...

Всемирный банк вновь будет работать в Мьянме...



Представители Всемирного банка сообщили о том, что он возобновляет свою работу в Мьянме. Таким образом, Всемирный банк начнет работать в Мьянме впервые с 1987 года, именно тогда он предоставил последний кредит Мьянме.

Следует заметить, что несмотря на то, что страна сохраняла свое членство в банке, она не получала от него никаких новых кредитов за этот промежуток времени. В 1988 году представительство Всемирного банка в Мьянме было закрыто, так как военное правительство страны отказалось от обслуживания международных обязательств предыдущих правительств.

В ближайшее время Всемирный банк собирается предоставить новые гранты Мьянме, сумма которых составит порядка 85 милли..... Представители Всемирногоа сообщили о том, что он возобновляет свою работу в Мьянме. Таким образом,начнет работать в Мьянме впервые с 1987 года, именно тогда он предоставил последний кредит Мьянме.Следует заметить, что несмотря на то, что страна сохраняла свое членство ве, она не получала от него никаких новых кредитов за этот промежуток времени. В 1988 году представительство Всемирногоа в Мьянме было закрыто, так как военное правительство страны отказалось от обслуживания международных обязательств предыдущих правительств.В ближайшее времясобирается предоставить новые гранты Мьянме, сумма которых составит порядка 85 милли..... Читать новость...