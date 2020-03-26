Новость Выбор швейной машины Bernina Добавлено: 2020-03-26 16:45:15 Корреспондент: Алексей Свидров

Если вы любите рукоделие, то вам нужна швейная машина Bernina, которая вот уже на протяжении многих лет считается одной из лучших в своем роде. Сегодня в продаже имеется большое количество моделей швейных машин, подобрать среди которых вариант для себя сможет каждый покупатель. Продукция данного бренда изготовляется в Швейцарии, при этом она характеризуется высокими эксплуатационными показателями и качеством сборки.

На сайте виртуального магазина вниманию покупателей предлагается ряд моделей швейных машинок от этого бренда, среди которых каждый из покупателей сможет выбрать оптимальный вариант. Если говорить о продукции от бренда Бернина, то она характеризуется в первую очередь скоростью работы и удобством, высокой надежностью, функциональностью, а также длительным эксплуатационным сроком.

Более дорогие модели такой швейной машинки также могут быть оснащены жидкокристаллическим дисплеем, которые позволяет сделать вашу работу продуктивнее и понятнее. Кроме классической атрибутики, в ассортименте бренда имеется:

Коверлок;

Оверлок;

Вышивальные машины;

Распошивалки.

В зависимости от модели, такие швейные машины могут быть использованы для ремонта и шитья одежды. Между собой, модели разняться по количеству петель, операций, шрифтов. Благодаря большому ассортименту представленной продукции, сегодня каждая мастерица получит возможность подобрать для себя ту продукцию, которая будет отвечать запросам и требованиям. Сегодня оформить покупку такой продукции стало возможным в онлайн режиме, изучая представленные в каталоге модели, а также их характеристики.

Если продолжать говорить о достоинствах таких швейных машинок, то к ним также можно отнести наличие красивого дизайна. Каждый из клиентов теперь имеет возможность подобрать для себя тот вариант оформления швейной машинки, который будет подходить ему. Вниманию покупателей предлагается большое разнообразие вариантов, благодаря которым вы сможете выбрать оптимальную для себя модель.

Если при выборе техники у вас будут сложности, вам понадобится уточнить информацию, то сделать это сегодня можно будет, обращаясь за консультацией к работникам портала. Работающие тут специалисты быстро ответят на любые ваши вопросы, помогая каждому из вас определиться с покупкой модели, которая будет подходить именно вам, оформляя заказ в онлайн режиме.

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Десятки человек стали жертвами пожара на швейной фабрике в П...



В портовом городе Карачи, который расположен на юге Пакистана, разыгрался пожар на швейной фабрике. Об этом сообщили представители местных правоохранительных органов. По последним данным, количество жертв достигло 73 человек. При этом отмечается, что среди погибших было десять женщин. Десятки рабочих также получили ожоги и прочие увечья, когда спасались от огня и выпрыгивали из окон четырехэтажного здания.

В свою очередь, начальник пожарной службы сообщил о том, что количество жертв может возрасти до 85 человек. Сейчас с огнем ведут борьбу 35 пожарных расчетов. Причины пожара пока что не разглашаются. Предполагается, что причиной послужило воспламенение различных материалов, ..... В портовом городе Карачи, который расположен на юге Пакистана, разыгрался пожар нафабрике. Об этом сообщили представители местных правоохранительных органов. По последним данным, количество жертв достигло 73 человек. При этом отмечается, что среди погибших было десять женщин. Десятки рабочих также получили ожоги и прочие увечья, когда спасались от огня и выпрыгивали из окон четырехэтажного здания.В свою очередь, начальник пожарной службы сообщил о том, что количество жертв может возрасти до 85 человек. Сейчас с огнем ведут борьбу 35 пожарных расчетов. Причины пожара пока что не разглашаются. Предполагается, что причиной послужило воспламенение различных материалов, ..... Читать новость...

Кухонные машины... что если не Кенвуд?...

Почему кто-то решил, что готовить – это сложно? Почему этот «кто-то» распространил сию мысль по всему миру, забрав у женщины то удовольствие, которое она может получить только на кухне, заботясь о своих близких? Да, возможно, такие слова кому-то покажутся странными, ведь лозунги кричат о другом. И все же женщина чувствует себя в полной мере таковой, покуда занимается женскими делами – чистая психология и голый факт в одном флаконе, однако, облегчить свой труд вполне уместно и даже полезно. Компания Кенвуд опровергает все стереотипы о тяжкой женской доле, предлагая всем наслаждаться процессом приготовления пищи, порхать по кухне, как бабочка – «с цвет..... Почему кто-то решил, что готовить – это сложно? Почему этот «кто-то» распространил сию мысль по всему миру, забрав у женщины то удовольствие, которое она может получить только на кухне, заботясь о своих близких? Да, возможно, такие слова кому-то покажутся странными, ведь лозунги кричат о другом. И все же женщина чувствует себя в полной мере таковой, покуда занимается женскими делами – чистая психология и голый факт в одном флаконе, однако, облегчить свой труд вполне уместно и даже полезно. Компания Кенвуд опровергает все стереотипы о тяжкой женской доле, предлагая всем наслаждаться процессом приготовления пищи, порхать по кухне, как бабочка – «с цвет..... Читать новость...

На машины начинают устанавливать спутниковое наблюдение...

Устройства спутникового наблюдения все чаще становятся атрибутами нашей повседневной жизни. Эти системы представляют собой небольшую коробочку с платами и GPS – і GSM-антеннами. Принцип их работы такой: спутник отслеживает местоположение вашей машины и передает данные на диспетчерский пункт, оттуда – к вам на компьютер. Вы, находясь дома, всегда можете знать, где находится ваш автомобиль.

Особенно полезными такие устройства будут для владельцев автопредприятий, где в наличии не одна, а несколько или даже десятки машин. Спутник позволяет следить за каждой из них и выдавать информацию на экран в он-лайн режиме. Рядом с символом, обозначающим тот или другой автомобиль, всегда находи..... Устройства спутникового наблюдения все чаще становятся атрибутами нашей повседневной жизни. Эти системы представляют собой небольшую коробочку с платами и GPS – і GSM-антеннами. Принцип их работы такой: спутник отслеживает местоположение вашейи передает данные на диспетчерский пункт, оттуда – к вам на компьютер. Вы, находясь дома, всегда можете знать, где находится ваш автомобиль.Особенно полезными такие устройства будут для владельцев автопредприятий, где в наличии не одна, а несколько или даже десятки машин. Спутник позволяет следить за каждой из них и выдавать информацию на экран в он-лайн режиме. Рядом с символом, обозначающим тот или другой автомобиль, всегда находи..... Читать новость...

Японцы готовы заправлять машины спиртом...

Принципиально новый подход продемонстрировали японские конструкторы при разработке автомобиля с повышенной мощностью. Их детище, которое имеет наименование Nissan GT-R 2010, теперь отвечает многим экологическим требованиям.

Японцы решили, что пришло время заправляться биоэтанолом. Биоэтанол марки Е85, изготавливающийся из растительной массы определенных сельскохозяйственных культур, представляет собой спиртовое соединение, которое при горении выделяет значительно меньшее количество углекислого газа, чем, например, бензин или дизельное топливо.

Машина имеет отличные динамические характеристики. Двигатель, использующий биоэтанол, "выдает" мощность 900 лошадиных сил. Шесть секун..... Принципиально новый подход продемонстрировали японские конструкторы при разработке автомобиля с повышенной мощностью. Их детище, которое имеет наименование Nissan GT-R 2010, теперь отвечает многим экологическим требованиям.Японцы решили, что пришло время заправляться биоэтанолом. Биоэтанол марки Е85, изготавливающийся из растительной массы определенных сельскохозяйственных культур, представляет собой спиртовое соединение, которое при горении выделяет значительно меньшее количество углекислого газа, чем, например, бензин или дизельное топливо.Машина имеет отличные динамические характеристики. Двигатель, использующий биоэтанол, "выдает" мощность 900 лошадиных сил. Шесть секун..... Читать новость...

Hyundai делает экономичные машины для австралийцев...

Корейские автопроизводители провели в Австралии тест-драйв своей модели Hyundai i20. Основной задачей эксперимента стояло проверить экономичность машины. Результаты оказались очень хорошими. За 1269 километров автомобиль потратил всего 53,6 литра бензина (то есть, грубо говоря, один бак). Это значит, что средний расход топлива на 100 километров составил 4,23 литра.

Кроме проверки расхода топлива, Hyundai решало задачу привлечения внимания австралийцев к своим экономичным машинам. В прошлом году эта автомобильная компания организовала подобную акцию для кроссовера Santa Fe 2.2 CRDi . Его расход топлива составил 5,1 литра на сто километров, и он был признан самым экономичным в своем классе на ..... Корейские автопроизводители провели в Австралии тест-драйв своей модели Hyundai i20. Основной задачей эксперимента стояло проверить экономичность. Результаты оказались очень хорошими. За 1269 километров автомобиль потратил всего 53,6 литра бензина (то есть, грубо говоря, один бак). Это значит, что средний расход топлива на 100 километров составил 4,23 литра.Кроме проверки расхода топлива, Hyundai решало задачу привлечения внимания австралийцев к своим экономичным машинам. В прошлом году эта автомобильная компания организовала подобную акцию для кроссовера Santa Fe 2.2 CRDi . Его расход топлива составил 5,1 литра на сто километров, и он был признан самым экономичным в своем классе на ..... Читать новость...

Майнд машины - игры разума для здоровья...



Майнд машины - это компактные устройства, к выходам которых подключены наушники и световые очки. Память процессора содержит до 100 специальных программ - сочетаний световых и звуковых сигналов, которые за несколько минут создадут выбранное Вами настроение: релаксация, омоложение, снятие стресса, сон, бодрость, запоминание, медитация, решение проблем, творчество и другие. Бесконтактное воздействие безопасно, безвредно и не вызывает привыкания. За 15-30 минут занятий возможно:

- избавиться от синдрома хронической усталости и быстрой утомляемости;

- избавиться от стресса, депрессии и комплексов;

- обрести новое качество здорового сна;

- похудеть, повысить им..... Майнд- это компактные устройства, к выходам которых подключены наушники и световые очки. Память процессора содержит до 100 специальных программ - сочетаний световых и звуковых сигналов, которые за несколько минут создадут выбранное Вами настроение: релаксация, омоложение, снятие стресса, сон, бодрость, запоминание, медитация, решение проблем, творчество и другие. Бесконтактное воздействие безопасно, безвредно и не вызывает привыкания. За 15-30 минут занятий возможно:- избавиться от синдрома хронической усталости и быстрой утомляемости;- избавиться от стресса, депрессии и комплексов;- обрести новое качество здорового сна;- похудеть, повысить им..... Читать новость...

SEAT: плюс электрификация всей машины...

Полностью электрифицированную машину – SEAT IBE – представили на мартовском автошоу 2010 в Женеве испанские автомобилестроители. У неё нет ничего "бензинового" – только электрика. Машина приводится в движение электромотором, мощность которого 102 л.с., а крутящий момент – 200 Н•м. Для подпитки электродвигателя предусмотрены литиево-ионные батареи, постоянно требующие подзарядки. Но ёмкость их неплохая: машина, эксплуатирующаяся в городе, будет работать практически целый день. Вообще, этот автомобиль словно рожден для городских условий: бесшумный, экологичный и …красивый.

Корпус модели отличается изящностью и отвечает всем требованиям совре..... Полностью электрифицированную машину – SEAT IBE – представили на мартовском автошоу 2010 в Женеве испанские автомобилестроители. У неё нет ничего "бензинового" – только электрика. Машина приводится в движение электромотором, мощность которого 102 л.с., а крутящий момент – 200 Н•м. Для подпитки электродвигателя предусмотрены литиево-ионные батареи, постоянно требующие подзарядки. Но ёмкость их неплохая: машина, эксплуатирующаяся в городе, будет работать практически целый день. Вообще, этот автомобиль словно рожден для городских условий: бесшумный, экологичный и …красивый.Корпус модели отличается изящностью и отвечает всем требованиям совре..... Читать новость...

Машины начали использовать энергию ветра...

В США закончились испытания первого в мире ветромобиля – машины, которая перемещается с помощью ветра. Такой аппарат создал Рик Кавалларо – специалист по аэродинамике. Вдохновила его на создание оригинальной конструкции дискуссия на форуме в Интернете, где кто-то выразил сомнение в принципиальной возможности осуществления такого проекта.

Кавалларо в ответ на такой скептицизм сконструировал болид под названием "Blackbird". Эта машина сигарообразной формы на трёх колёсах, имеющая сзади матчу с "ветродвигателем" – пропеллером. Машина достаточно легкая для того, чтобы ее мог двигать ветер. Принцип работы установки следующий. Сначала ветер дает конструкции не..... В США закончились испытания первого в мире ветромобиля –, которая перемещается с помощью ветра. Такой аппарат создал Рик Кавалларо – специалист по аэродинамике. Вдохновила его на создание оригинальной конструкции дискуссия на форуме в Интернете, где кто-то выразил сомнение в принципиальной возможности осуществления такого проекта.Кавалларо в ответ на такой скептицизм сконструировал болид под названием "Blackbird". Эта машина сигарообразной формы на трёх колёсах, имеющая сзади матчу с "ветродвигателем" – пропеллером. Машина достаточно легкая для того, чтобы ее мог двигать ветер. Принцип работы установки следующий. Сначала ветер дает конструкции не..... Читать новость...