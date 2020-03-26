Новость В Украине заработал круглосуточный оперативный штаб Добавлено: 2020-03-26 17:11:07 Корреспондент: Алексей Свидров

При Министерстве здравоохранения Украины начал работу круглосуточный оперативный штаб по противодействию распространению коронавирус. Об этом сообщает «Укринформ».

«Сегодня утром состоялось развертывание штаба. Виктор Ляшко провел утром первое заседание и назначил руководителя штаба, дал поручение до 16:00 всем председателям ОГА создать такие штабы в областях, организовать их работу и назначить руководителей», - говорится в сообщении.

На заседании были определены органы власти, которые будут привлечены к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций - Минздрав, ГСЧС, Нацполиция, Госпогранслужба. Этот список может дополняться в соответствии с задачами. Штаб будет работать круглосуточно.

Кроме того, по данным Минздрава, разработаны рекомендации по дезинфекции и индивидуальной защите работников общественного транспорта и учреждений общественного питания, которые сейчас продолжают работать. Сегодня они будут утверждены главным государственным санитарным врачом.

В Минздраве также сообщили, что утром состоялось селекторное совещание под председательством главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко с областными структурными подразделениями МВД и главными областными санитарными врачами, на котором были обсуждены вопросы самоизоляции лиц, подписавших информированное согласие на это. В частности, обсуждался вопрос установления за такими лицами медико-санитарного наблюдения и контроля соблюдения условий самоизоляции сотрудниками Национальной полиции.

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Напомним, по состоянию на утро, 26 марта 2020 года, в Украине зафиксировано 156 случаев заражения коронавирусом Covid-2019, из них 5 летальных.

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Предвыборный штаб Барака Обамы собрал за июль меньше денег, ...



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