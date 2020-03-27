Новость В Украине уже 218 случаев COVID-2019 Добавлено: 2020-03-27 11:05:38 Корреспондент: Алексей Свидров

За прошедшие сутки в Украине подтвердили 62 новых случаев заболевания коронавирусом Covid-2019. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

«За прошедшие сутки заболели 62 человека, в целом у нас уже 218 случаев – из них 5 летальных», - отметил он. В то же время есть четыре случая выздоровления от коронавирусной болезни.

По областям ситуация такова:

Винницкая область – 5 случаев;

Волынская область – 2 случая;

Днепропетровская область – 3 случая;

Донецкая область – 2 случая;

Запорожская область – 8 случаев;

Закарпатская область – 1 случай;

Житомирская область – 2 (1 летальный) случаи;

Ивано-Франковская область – 24 (2 летальных) случаи;

г. Киев – 47 случаев;

Киивская область – 32 случая;

Львовская область – 3 случая;

Луганская область – 1 случай;

Одесская область – 4 случая;

Ровенская область – 9 случаев;

Тернопольская область – 25 случаев (1 летальный)

Херсонская область – 1 случай;

Черновицкая область – 47 (1 летальный) случаев;

Черкасская область – 2 случая.

Также Ляшко рассказал о возрасте заболевших:

до 18 - 9%

18-29 - 17%

30-49 - 38%

50-65 - 30%

65+ - 6%

«Это свидетельствует о том, что старшая возрастная группа прислушивается к советам Министерства здравоохранения, правительства, выполняет карантинные меры, ограничивает свою мобильность. Люди от 18 до 49 лет еще пренебрежительно относятся к угрожающей ситуации, которая нависла над Украиной и всем миром», - подчеркнул он.

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