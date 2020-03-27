Новость ТКГ провела заседание в формате видеоконференции Добавлено: 2020-03-27 11:31:32 Корреспондент: Алексей Свидров

Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, которое в связи с распространением эпидемии коронавируса проходило в формате видеоконференции.

Ключевые вопросы, которые поднимались украинской стороной, касались ситуации с безопасностью на Донбассе и взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Украинская сторона подтвердила приверженность режиму устойчивого и полного прекращения огня и призвала участников ТКГ поддержать эту инициативу.

Также продолжается работа над формированием списков в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Кроме того, участники ТКГ продолжили консультации по следующим участкам разведения сил и средств, исходя прежде всего из гуманитарных критериев.

В ходе заседания никаких документов подписано не было.

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