Новость В ЕС определили приоритеты в борьбе с Covid-2019 Добавлено: 2020-03-27 12:21:29 Корреспондент: Алексей Свидров

Европейский союз определил пять приоритетов по преодолению кризиса из-за пандемии коронавируса Covid-2019. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Мы решили работать ради достижения пяти конкретных приоритетов. Первый из них касается продолжения мер и координации усилий стран-членов, чтобы сдержать распространение вируса. Для этого необходимо усилить нашу систему здравоохранения», - отметил он.

Приоритетом в текущей ситуации является ограничение «необязательных» путешествий с одновременным продолжением и обеспечением свободы перемещения товаров, что должно ликвидировать дефицит и защитить общий европейский рынок, утверждает дипломат.

Также в ЕС считают важной координацию усилий на уровне как ЕС, так и национальных правительств для обеспечения необходимого количества медицинского оборудования, необходимого странам-членам в борьбе с вирусом.

Третий приоритет - координация усилий с целью поддержки исследований для ускорения разработки вакцины против коронавируса.

Четвертый приоритет - решение экономических вопросов, поскольку кризис, ударивший по Европе и по миру, несет экономические и социальные последствия.

Пятый приоритет - репатриация европейских граждан, которые сейчас находятся в третьих странах и хотят вернуться домой.

«Мы будем просить Еврогруппу продолжить интенсивную работу для разработки предложений, которые должны обеспечить нашу способность преодолеть этот экономический кризис. Мы также решили, что Еврокомиссия организует обсуждение между евроинститутами и обеспечит, чтобы Европейский инвестиционный банк и другие финансовые структуры могли заложить основу для выхода из кризиса, для мобилизации возможных ресурсов на ближайшую, среднюю и долгосрочную перспективу», - добавил Мишель.

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