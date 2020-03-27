Новость Вернуться в Украину можно пешком или на автомобиле, - МИД Добавлено: 2020-03-27 13:00:43 Корреспондент: Алексей Свидров

Границу Украины можно пересечь пешком или на автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

«Дорогие украинцы, мы в МИД понимаем, что вы попали в затруднительное положение и в пределах наших возможностей делали, делаем и будем делать все, чтобы защитить вас и помочь. Зарубежные дипломатические учреждения Украины получили поручение министра иностранных дел развернуть программу "Защита". Правительство Украины будет помогать вам с возвращением домой, когда в стране вашего пребывания стабилизируется эпидемиологическая ситуация, а также при наличии способности МОЗ обеспечить вам надлежащие условия контроля и обсервации после возвращения в Украину», - говорится в сообщении.

Посольства и консульства во всем мире будут решать вопрос просроченных документов/виз украинцев; сотрудничать с правоохранителями для защиты интересов украинцев; сообщать о возможности возвращения в Украину, перемещения в соседние с Украиной страны или ближе к Украине для дальнейшего возвращения домой; решать вопрос временного размещения для тех граждан, которые не имеют средств для проживания, и тому подобное.

В МИД призвали украинцев за рубежом не покупать билеты на даты до 27 марта включительно, даже если они доступны на сайтах авиакомпаний, а рассмотреть возможность продлить свое пребывание в той стране, где они «застряли».

Тем гражданам, которые купили билеты на рейсы, которые планировались позднее 27 марта, советуют обратиться в соответствующие авиакомпании.

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Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к концу пятницы 27 марта государственная граница будет закрыта.

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«Что касается Онищенко... Насколько сейчас мы знаем, он там (в Германии – ред.) находится под стражей и сейчас в очередной раз дает очередное обещание о том, что добровольно соглашается (на возвращение в Украину – ред.), потому что экстрадиция – это очень длительная процедура, однако если лицо добровольно соглашается, то есть упрощенный вариант. Выполнит ли он свое обещание - я не знаю, но перед этим он ни разу не выполнял», - отметил он.

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Миссия МВФ может вернуться в Украину до 6 января, - АПУ...



В Администрации президента сообщили о том, что очень надеются на скорейший приезд миссии Международного валютного фонда в Украину. В частности, в АПУ надеются, что представители МВФ продолжат свою работу в Украине уже до 6 января 2015 года. Такую информацию во время сегодняшнего брифинга обнародовал Валерий Чалый, заместитель руководителя Администрации президента Украины. Слова чиновника передает агентство РБК-Украина.

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Розанов может вернуться в Украину, - Денисов...



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«Его уход не был связан с тем, что Юрий Розанов был с российским паспортом, и поэтому он нам стал не нужен. Он жил в стране, в которой сначала начался Майдан, потом произошла аннексия Крыма, а затем и война в Луганской и Донецкой областях. Его родные и близкие очень переживали за него. А тем близким, о которых я говорю сейчас, нельзя было нервничать», - заявил Александр Денисов.

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Булатов заявляет, что не может вернуться в Украину в связи с уголовным преследованием.

Лидер Автомайдана Дмитрий Булатов заявляет, что не может вернуться в Украину в связи с уголовным преследованием. Об этом он сказал в телефонном интервью BBC Украина. На вопрос, как долго он пробудет в больнице в Вильнюсе, Булатов ответил: “Не знаю. У меня сильное сотрясение мозга, есть головные боли. Мне дают лекарства и снотворное, потому что с наступлением темноты у меня начинаются виденья, и я не могу хорошо спать. Мне пока говорят, что я выздоравливаю, но точной даты выхода из больницы не называют”.

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