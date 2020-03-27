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|Новость
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Вернуться в Украину можно пешком или на автомобиле, - МИД
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|Добавлено:
|2020-03-27 13:00:43
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Границу Украины можно пересечь пешком или на автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.
«Дорогие украинцы, мы в МИД понимаем, что вы попали в затруднительное положение и в пределах наших возможностей делали, делаем и будем делать все, чтобы защитить вас и помочь. Зарубежные дипломатические учреждения Украины получили поручение министра иностранных дел развернуть программу "Защита". Правительство Украины будет помогать вам с возвращением домой, когда в стране вашего пребывания стабилизируется эпидемиологическая ситуация, а также при наличии способности МОЗ обеспечить вам надлежащие условия контроля и обсервации после возвращения в Украину», - говорится в сообщении.
Посольства и консульства во всем мире будут решать вопрос просроченных документов/виз украинцев; сотрудничать с правоохранителями для защиты интересов украинцев; сообщать о возможности возвращения в Украину, перемещения в соседние с Украиной страны или ближе к Украине для дальнейшего возвращения домой; решать вопрос временного размещения для тех граждан, которые не имеют средств для проживания, и тому подобное.
В МИД призвали украинцев за рубежом не покупать билеты на даты до 27 марта включительно, даже если они доступны на сайтах авиакомпаний, а рассмотреть возможность продлить свое пребывание в той стране, где они «застряли».
Тем гражданам, которые купили билеты на рейсы, которые планировались позднее 27 марта, советуют обратиться в соответствующие авиакомпании.
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Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к концу пятницы 27 марта государственная граница будет закрыта.
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