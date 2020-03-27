Новость В Киеве уже 55 больных Covid-2019 Добавлено: 2020-03-27 13:29:22 Корреспондент: Алексей Свидров

В Киеве зафиксировано уже 55 человек, зараженных коронавирусом Covid-19. Об этом сообщил в Telegram столичный мэр Виталий Кличко.

«В столице увеличилось количество киевлян, которые заболели Covid-19. Вирус наступает. Уже 55 человек имеют подтвержденный диагноз. Сегодня утром мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" еще 8 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом», - говорится в сообщении.

Заболели 4 женщины в возрасте от 31 до 59 лет и четверо мужчин - от 43 до 59 лет. Двое пациентов госпитализированы в Александровскую больницу столицы.

Двое - в городскую клиническую больницу № 4. Еще двое - в центральный госпиталь МВД. А двое - на самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей.

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Напомним, в Украине уже 218 случаев COVID-2019.

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Кличко рассказал о количестве заболевших Covid-2019 в Киеве...

На данный момент в Киеве официально подтверждены 24 случая заболевания коронавирусом Covid-2019. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, передает «Украинская правда».

«В столице уже 24 больных коронавирусом. Эту информацию мы получаем от Киевского городского лабораторного центра МЗ Украины, куда направляют тесты на подтверждение или опровержение диагноза.

С 14 новых лабораторно подтвержденных случаев 8 женщин (от 25 до 49 лет) и 6 мужчин (от 23 до 56 лет).

Всего с 24 случаев 22 случая - инфицирование киевлян, которые вернулись из европейских стран (Франция, Испания, Германия), 2 случая - местное заражения (от больных из Житомирской области и К..... На данный момент вофициально подтверждены 24 случая заболевания коронавирусом. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, передает «Украинская правда».«В столице24коронавирусом. Эту информацию мы получаем от Киевского городского лабораторного центра МЗ Украины, куда направляют тесты на подтверждение или опровержение диагноза.С 14 новых лабораторно подтвержденных случаев 8 женщин (от 25 до 49 лет) и 6 мужчин (от 23 до 56 лет).Всего с 24 случаев 22 случая - инфицирование киевлян, которые вернулись из европейских стран (Франция, Испания, Германия), 2 случая - местное заражения (отиз Житомирской области и К..... Читать новость...

В Украине 97 случаев Covid-2019...

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине в настоящее время лабораторно подтверждено 97 случаев Covid-19. Об этом сообщает «Укринформ».

«За прошедшие сутки у нас было зарегистрировано 11 новых случаев. Из них 10 было в Киевской области и один - в Тернопольской области. В то же время сегодня уже подтверждено 13 новых случаев в Черновицкой области. В основном это люди, которые были в контакте со случаями предыдущими, которых было в Черновицкой области 25. Поэтому у нас динамика увеличивается, мы имеем 84 случая коронавирусной болезни, если оперировать данными предыдущих суток, а также плюс 1..... Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине в настоящее время лабораторно подтверждено 97 случаев Covid-19. Об этом сообщает «Укринформ».«За прошедшие сутки у нас было зарегистрировано 11 новых случаев. Из них 10 было в Киевской области и один - в Тернопольской области. В то же время сегодняподтверждено 13 новых случаев в Черновицкой области. В основном это люди, которые были в контакте со случаями предыдущими, которых было в Черновицкой области 25. Поэтому у нас динамика увеличивается, мы имеем 84 случая коронавирусной болезни, если оперировать данными предыдущих суток, а также плюс 1..... Читать новость...

В Украине уже 218 случаев COVID-2019...

За прошедшие сутки в Украине подтвердили 62 новых случаев заболевания коронавирусом Covid-2019. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

«За прошедшие сутки заболели 62 человека, в целом у нас уже 218 случаев – из них 5 летальных», - отметил он. В то же время есть четыре случая выздоровления от коронавирусной болезни.

По областям ситуация такова:



Винницкая область – 5 случаев;

Волынская область – 2 случая;

Днепропетровская область – 3 случая;

Донецкая область – 2 случая;

Запорожская область – 8 случаев;

..... За прошедшие сутки в Украине подтвердили 62 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.«За прошедшие сутки заболели 62 человека, в целом у нас218 случаев – из них 5 летальных», - отметил он. В то же время есть четыре случая выздоровления от коронавирусной болезни.По областям ситуация такова:Винницкая область – 5 случаев;Волынская область – 2 случая;Днепропетровская область – 3 случая;Донецкая область – 2 случая;Запорожская область – 8 случаев;..... Читать новость...

В ЕС определили приоритеты в борьбе с Covid-2019...

Европейский союз определил пять приоритетов по преодолению кризиса из-за пандемии коронавируса Covid-2019. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Мы решили работать ради достижения пяти конкретных приоритетов. Первый из них касается продолжения мер и координации усилий стран-членов, чтобы сдержать распространение вируса. Для этого необходимо усилить нашу систему здравоохранения», - отметил он.

Приоритетом в текущей ситуации является ограничение «необязательных» путешествий с одновременным продолжением и обеспечением свободы перемещения товаров, что должно ликвидировать дефицит и защитить общий европейский рынок, утверждает дипломат.

&n..... Европейский союз определил пять приоритетов по преодолению кризиса из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.«Мы решили работать ради достижения пяти конкретных приоритетов. Первый из них касается продолжения мер и координации усилий стран-членов, чтобы сдержать распространение вируса. Для этого необходимо усилить нашу систему здравоохранения», - отметил он.Приоритетом в текущей ситуации является ограничение «необязательных» путешествий с одновременным продолжением и обеспечением свободы перемещения товаров, что должно ликвидировать дефицит и защитить общий европейский рынок, утверждает дипломат.&n..... Читать новость...

ООН запускает Глобальный план из-за Covid-2019...

Генеральный секретарь ООН в среду объявил о запуске Глобального плана гуманитарного реагирования на коронавирус Covid-2019. Об этом сообщает «Укринформ».

«Глобальный план, о котором сегодня заявил Генсек ООН, содержит пакет помощи для Украины. Сначала речь шла о выделении $20 млн на борьбу с коронавирусом, но по итогам переговоров с представителями соответствующих структур ООН, сумма пособия была увеличена до $33 млн», - заявил представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

По его словам, эти средства пойдут для организации гуманитарного реагирования именно на востоке Украины по обе стороны разграничения. План предусматривает поддержку учреждений ..... Генеральный секретарь ООН в среду объявил о запуске Глобального плана гуманитарного реагирования на коронавирус. Об этом сообщает «Укринформ».«Глобальный план, о котором сегодня заявил Генсек ООН, содержит пакет помощи для Украины. Сначала речь шла о выделении $20 млн на борьбу с коронавирусом, но по итогам переговоров с представителями соответствующих структур ООН, сумма пособия была увеличена до $33 млн», - заявил представитель Украины при ООН Сергей Кислица.По его словам, эти средства пойдут для организации гуманитарного реагирования именно на востоке Украины по обе стороны разграничения. План предусматривает поддержку учреждений ..... Читать новость...

У принца Чарльза диагностировали Covid-2019...

У 71-летнего принца Уэльского Чарльза обнаружили коронавирусную болезнь COVID-19. Об этом сообщает The Guardian.

Заболевание протекает в легкой форме, он продолжает работать удаленно. Он самоизолировался в своем доме в Шотландии.

У его супруги Камиллы, герцогини Корнуольской, также взяли анализ, однако он оказался отрицательным.

Согласно источникам, пока не представляется возможным выяснить, от кого заразился принц, так как за последние недели он взаимодействовал с большим количеством людей в ходе официальных мероприятий.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об ужесточении карантинных ограничений.

Напомним, князь Монако А..... У 71-летнего принца Уэльского Чарльза обнаружили коронавирусную болезнь COVID-19. Об этом сообщает The Guardian.Заболевание протекает в легкой форме, он продолжает работать удаленно. Он самоизолировался в своем доме в Шотландии.У его супруги Камиллы, герцогини Корнуольской, также взяли анализ, однако он оказался отрицательным.Согласно источникам, пока не представляется возможным выяснить, от кого заразился принц, так как за последние недели он взаимодействовал с большим количеством людей в ходе официальных мероприятий.Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил обсточении карантинных ограничений.Напомним, князь Монако А..... Читать новость...

Президент обратился к украинцам из-за Covid-2019...

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о противодействии распространению коронавируса Covid-2019. Об этом сообщает его пресс-служба.

«Прежде всего – у нас есть очень радостная новость. Пациенту из Черновцов был сделан повторный лабораторный анализ на коронавирус. И он во второй раз показал отрицательный результат.

А значит – можем констатировать официально: в Украине есть первый человек, который излечился от коронавируса! Сегодня его выписывают из больницы, и он возвращается домой. Я поздравляю и его лично, и всю нашу страну!

Это самое приятное сообщение за последние дни, и оно свидетельствует о том, что у нас точно все будет хорошо. Главное – с..... Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о противодействии распространению коронавируса. Об этом сообщает его пресс-служба.«Прежде всего – у нас есть очень радостная новость. Пациенту из Черновцов был сделан повторный лабораторный анализ на коронавирус. И он во второй раз показал отрицательный результат.А значит – можем констатировать официально: в Украине есть первый человек, который излечился от коронавируса! Сегодня его выписывают из больницы, и он возвращается домой. Я поздравляю и его лично, и всю нашу страну!Это самое приятное сообщение за последние дни, и оно свидетельствует о том, что у нас точно все будет хорошо. Главное – с..... Читать новость...

В Украине зафиксировали четвертую смерть от Covid-2019...

В Тернополе умер 68-летний житель области, у которого обнаружили коронавирусную болезнь COVID-19. Об этом сообщает Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом.

«В инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи умер больной COVID-19. Это житель села Ковалевка Монастырского района. Мужчине было 68 лет. Выражаем соболезнования родным мужчины», - говорится в сообщении.

Это уже четвертая смерть в Украине от коронавируса.

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Напомним, в Украине зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом Covid-19. За последнее сутки выявили 29 больных...... В Тернополе умер 68-летний житель области, у которого обнаружили коронавирусную болезнь COVID-19. Об этом сообщает Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом.«В инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи умер больной COVID-19. Это житель села Ковалевка Монастырского района. Мужчине было 68 лет. Выражаем соболезнования родным мужчины», - говорится в сообщении.Эточетвертая смерть в Украине от коронавируса.ЧИТАЙТЕ: В Украине могут ввести чрезвычайную ситуацию, - СМИНапомним, в Украине зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом Covid-19. За последнее сутки выявили 29...... Читать новость...