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|Новость
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У Бориса Джонсона диагностировали коронавирус
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|Добавлено:
|2020-03-27 14:01:15
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона диагностировали коронавирус Covid-2019. Об этом сообщает Reuters.
«Тест премьер-министра Бориса Джонсона дал положительный результат на коронавирус» - говорится в сообщении.
Отмечается, что у британского лидера слабовыраженные симптомы заболевания.
Джонсон будет самоизолирован на Даунинг-стрит.
Ранее сообщалось, что у 71-летнего принца Уэльского Чарльза обнаружили коронавирусную болезнь COVID-19.
Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об ужесточении карантинных ограничений.
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и надеется на его возвращение в политику.
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