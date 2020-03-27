Джонсон будет самоизолирован на Даунинг-стрит.

Отмечается, что у британского лидера слабовыраженные симптомы заболевания.

«Тест премьер-министра Бориса Джонсона дал положительный результат на коронавирус» - говорится в сообщении.

У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона диагностировали коронавирус Covid-2019. Об этом сообщает Reuters.

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